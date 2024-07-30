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Библия – Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета – с неканоническими книгами

Библия – Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета – с неканоническими книгами
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Bible Translations
Книги Ветхого Завета — Священное Писание древнего Израиля — создавались на протяжении более чем тысячи лет, начиная со второй половины II тысячелетия до Р.Х. Они были написаны на древнееврейском языке, за исключением отдельных частей книг Даниила и Ездры, где используется арамейский (разговорный язык евреев в последние века до Р.Х. — первые века по Р X.). Еврейская традиция подразделяет Священное Писание на три отдела: Закон, Пророки и Писания. Закон — это пять книг Моисея. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. К пророческим в еврейской Библии относятся книги Иисуса Навина, Судей, 1 и 2 Самуила (в греческом, славянском и русском переводах это 1 и 2 книги Царств), 1 и 2 Царей (3 и 4 книги Царств), Исайи, Иеремии, Иезекииля и двенадцати малых пророков (Осии, Иоиля, Амоса, Наума, Ионы, Михея, Авдия, Софонии, Аввакума, Аггея, Захарии и Малахии). В число Писаний входят Псалмы, Притчи, Иов, Песнь Песней, Екклесиаст, Плач Иеремии, Руфь, Эсфирь, Даниил, Ездра, Неемия и две книги Хроник (1 и 2 Паралипоменон).
В III - II вв. до Р.Х. еврейская Библия была переведена на греческий язык. Предание, восходящее к «Письму Аристея», гласит, что переводчиками были 70 (или 72) мудреца-толковника, отсюда происходит общепринятое название этого перевода - перевод Семидесяти или, по-латыни, Септуагинта. Впоследствии в состав Септуагинты вошли еще несколько книг: Иудифь, Товит, Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса сына Сирахова, Послание Иеремии, книга Варуха, Маккавейские книги и книга Ездры, отличная от одноименной книги еврейского канона. Некоторые из них (например, книга Иисуса сына Сирахова) были переводами с еврейского, другие — написаны евреями эллинистической эпохи на греческом языке.
Хотя в дошедших до нас рукописях Септуагинты книги, отсутствующие в еврейской Библии, никак не выделены, многие Отцы и учители древней Церкви проводили четкую границу между каноническими книгами Ветхрго Завета (которые через посредство 70 толковников восходят к Св. Писанию древнего Израиля) и последующими добавлениями к переводу Семидесяти. Перечни канонических книг Ветхого Завета, приведенные в творениях Мелитона, еп. Сардского (II в.), Евсевия Кесарийского, св Кирилла Иерусалимского, св. Афанасия Александрийского, св. Григория Богослова, св. Епифания, еп. Кипрского (IV в.), практически совпадают друг с другом и еврейской Библией. Различия — если не считать порядка следования книг — касаются лишь статуса кн. Есфири (в части списков она не отнесена к числу канонических) и состава кн. Иеремии (в части списков к ней присоединены, помимо Плача Иеремии, Послание Иеремии и кй. Варуха). Лао- дикийский собор (ок. 360 г.) утвердил список канонических книг Ветхого Завета в составе, тождественном еврейской Библии (однако книга пророка Иеремии включает в себя также Плач, Послание Иеремии и кн. Варуха).
Некоторые из Отцов древней Церкви (например, св. Кирилл Иерусалимский в Четвертом огласительном поучении) ограничивали состав Ветхого Завета одними лишь каноническими кцит гами. Иная точка зрения представлена св. Афанасием Александрийским в Тридцать девятом Пасхальном послании: канонические книги «суть источники спасения, чьи словеса дают жизнь жаждущим», в то время как неканонические книги Ветхого Завета «предназначены для чтения тем, кто желает приступить к оглашению и изучению благочестия».
На Западе, во многом благодаря авторитету бл Августина, а также решениям Римского (382) и Карфагенского (397) соборов, книги Товита, Иудифи, Премудрости Соломоновой, Премудрости Иисуса сына Сирахова, Первая и Вторая книги Маккавейские и книга Варуха (в состав которой включено Послание Иеремии) получили канонический статус. Впоследствии в католической традиции за этими книгами закрепилцсь наименование второканонических.
Константинопольский собор 1642 г. принял решение, по сути дела, совпадающее с мнением св. Афанасия Александрийского: спорные книги Ветхого Завета «не являются каноническими», но «почитаются добрыми и благочестивыми».
Список неканонических книг Ветхого Завета, принятых греческими Православными Церквами, отличается от Славянской Библии и Синодального перевода: он содержит 4-ю Макка- вейскую книгу, но не включает в себя 3-й книги Ездры (написанная первоначально на греческом языке, 3 книга Ездры дошла до нас только в латинском переводе; с латинского были сделаны славянский и русский переводы).

Библия – Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета – с неканоническими книгами

Синодальный перевод. - Москва: Российское Библейское общество, 2022. – 1343 с., ил.
ISBN 978-5-85524-028-3

Библия – Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета – Содержание

Книги Ветхого Завета
  • Пятикнижие Моисея
    • Бытие
    • Исход
    • Левит
    • Числа
    • Второзаконие
  • Книги историгеские
    • Книга Иисуса Навина
    • Книга Судей Израилевых
    • Книга Руфь
    • Первая книга Царств
    • Вторая книга Царств
    • Третья книга Царств
    • Четвертая книга Царств
    • Первая книга Паралипоменон, или Хроник
    • Вторая книга Паралипоменон, или Хроник
    • Первая книга Ездры
    • Книга Неемии
    • Книга Есфири
  • Книги учительные
    • Книга Иова
    • Псалтирь
    • Книга Притчей Соломоновых
    • Книга Екклесиаста, или Проповедника
    • Книга Песни Песней Соломона
  • Книги пророческие
    • Книга пророка Исайи
    • Книга пророка Иеремии
    • Книга Плач Иеремии
    • Книга пророка Иезекииля
    • Книга пророка Даниила
    • Книга пророка Осии
    • Книга пророка Иоиля
    • Книга пророка Амоса
    • Книга пророка Авдия
    • Книга пророка Ионы
    • Книга пророка Михея
    • Книга пророка Наума
    • Книга пророка Аввакума
    • Книга пророка Софонии
    • Книга пророка Аггея
    • Книга пророка Захарии
    • Книга пророка Малахии
  • Неканонигеские книги
    • Вторая книга Ездры
    • Книга Товита
    • Книга Иудифи
    • Книга премудрости Соломона
    • Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова
    • Послание Иеремии
    • Книга пророка Варуха
    • Первая книга Маккавейская
    • Вторая книга Маккавейская
    • Третья книга Маккавейская
    • Третья книга Ездры
Книги Нового Завета
  • Евангелие от Матфея
  • Евангелие от Марка
  • Евангелие от Луки
  • Евангелие от Иоанна
  • Деяния святых Апостолов
  • Соборные Послания
    • Послание Иакова
    • Первое послание Петра
    • Второе послание Петра
    • Первое послание Иоанна
    • Второе послание Иоанна
    • Третье послание Иоанна
    • Послание Иуды
  • Послания Апостола Павла
    • Послание к Римлянам
    • Первое послание к Коринфянам
    • Второе послание к Коринфянам
    • Послание к Галатам
    • Послание к Ефесянам
    • Послание к Филиппийцам
    • Послание к Колоссянам
    • Первое послание к Фессалоникийцам
    • Второе послание к Фессалоникийцам
    • Первое послание к Тимофею
    • Второе послание к Тимофею
    • Послание к Титу
    • Послание к Филимону
    • Послание к Евреям
  • Откровение Иоанна Богослова
Приложения
  • ПОТОМКИ АВРААМА И ЕГО БРАТЬЕВ
  • ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
  • МЕРЫ ДЛИНЫ, ПЛОЩАДИ, ОБЪЕМА И ВЕСА. МОНЕТЫ
  • СЧЕТ ВРЕМЕНИ, КАЛЕНДАРЬ, ПРАЗДНИКИ
  • О КАНОНИЧЕСКИХ И НЕКАНОНИЧЕСКИХ КНИГАХ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
  • УКАЗАТЕЛЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ И АПОСТОЛЬСКИХ ЧТЕНИЙ ЦЕРКОВНЫХ
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Rating 5.0 / 5
Added 30.07.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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