Библия – Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета – с неканоническими книгами
Книги Ветхого Завета — Священное Писание древнего Израиля — создавались на протяжении более чем тысячи лет, начиная со второй половины II тысячелетия до Р.Х. Они были написаны на древнееврейском языке, за исключением отдельных частей книг Даниила и Ездры, где используется арамейский (разговорный язык евреев в последние века до Р.Х. — первые века по Р X.). Еврейская традиция подразделяет Священное Писание на три отдела: Закон, Пророки и Писания. Закон — это пять книг Моисея. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. К пророческим в еврейской Библии относятся книги Иисуса Навина, Судей, 1 и 2 Самуила (в греческом, славянском и русском переводах это 1 и 2 книги Царств), 1 и 2 Царей (3 и 4 книги Царств), Исайи, Иеремии, Иезекииля и двенадцати малых пророков (Осии, Иоиля, Амоса, Наума, Ионы, Михея, Авдия, Софонии, Аввакума, Аггея, Захарии и Малахии). В число Писаний входят Псалмы, Притчи, Иов, Песнь Песней, Екклесиаст, Плач Иеремии, Руфь, Эсфирь, Даниил, Ездра, Неемия и две книги Хроник (1 и 2 Паралипоменон).
В III - II вв. до Р.Х. еврейская Библия была переведена на греческий язык. Предание, восходящее к «Письму Аристея», гласит, что переводчиками были 70 (или 72) мудреца-толковника, отсюда происходит общепринятое название этого перевода - перевод Семидесяти или, по-латыни, Септуагинта. Впоследствии в состав Септуагинты вошли еще несколько книг: Иудифь, Товит, Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса сына Сирахова, Послание Иеремии, книга Варуха, Маккавейские книги и книга Ездры, отличная от одноименной книги еврейского канона. Некоторые из них (например, книга Иисуса сына Сирахова) были переводами с еврейского, другие — написаны евреями эллинистической эпохи на греческом языке.
Хотя в дошедших до нас рукописях Септуагинты книги, отсутствующие в еврейской Библии, никак не выделены, многие Отцы и учители древней Церкви проводили четкую границу между каноническими книгами Ветхрго Завета (которые через посредство 70 толковников восходят к Св. Писанию древнего Израиля) и последующими добавлениями к переводу Семидесяти. Перечни канонических книг Ветхого Завета, приведенные в творениях Мелитона, еп. Сардского (II в.), Евсевия Кесарийского, св Кирилла Иерусалимского, св. Афанасия Александрийского, св. Григория Богослова, св. Епифания, еп. Кипрского (IV в.), практически совпадают друг с другом и еврейской Библией. Различия — если не считать порядка следования книг — касаются лишь статуса кн. Есфири (в части списков она не отнесена к числу канонических) и состава кн. Иеремии (в части списков к ней присоединены, помимо Плача Иеремии, Послание Иеремии и кй. Варуха). Лао- дикийский собор (ок. 360 г.) утвердил список канонических книг Ветхого Завета в составе, тождественном еврейской Библии (однако книга пророка Иеремии включает в себя также Плач, Послание Иеремии и кн. Варуха).
Некоторые из Отцов древней Церкви (например, св. Кирилл Иерусалимский в Четвертом огласительном поучении) ограничивали состав Ветхого Завета одними лишь каноническими кцит гами. Иная точка зрения представлена св. Афанасием Александрийским в Тридцать девятом Пасхальном послании: канонические книги «суть источники спасения, чьи словеса дают жизнь жаждущим», в то время как неканонические книги Ветхого Завета «предназначены для чтения тем, кто желает приступить к оглашению и изучению благочестия».
На Западе, во многом благодаря авторитету бл Августина, а также решениям Римского (382) и Карфагенского (397) соборов, книги Товита, Иудифи, Премудрости Соломоновой, Премудрости Иисуса сына Сирахова, Первая и Вторая книги Маккавейские и книга Варуха (в состав которой включено Послание Иеремии) получили канонический статус. Впоследствии в католической традиции за этими книгами закрепилцсь наименование второканонических.
Константинопольский собор 1642 г. принял решение, по сути дела, совпадающее с мнением св. Афанасия Александрийского: спорные книги Ветхого Завета «не являются каноническими», но «почитаются добрыми и благочестивыми».
Список неканонических книг Ветхого Завета, принятых греческими Православными Церквами, отличается от Славянской Библии и Синодального перевода: он содержит 4-ю Макка- вейскую книгу, но не включает в себя 3-й книги Ездры (написанная первоначально на греческом языке, 3 книга Ездры дошла до нас только в латинском переводе; с латинского были сделаны славянский и русский переводы).
Библия – Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета – с неканоническими книгами
Синодальный перевод. - Москва: Российское Библейское общество, 2022. – 1343 с., ил.
ISBN 978-5-85524-028-3
Библия – Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета – Содержание
Книги Ветхого Завета
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Пятикнижие Моисея
- Бытие
- Исход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
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Книги историгеские
- Книга Иисуса Навина
- Книга Судей Израилевых
- Книга Руфь
- Первая книга Царств
- Вторая книга Царств
- Третья книга Царств
- Четвертая книга Царств
- Первая книга Паралипоменон, или Хроник
- Вторая книга Паралипоменон, или Хроник
- Первая книга Ездры
- Книга Неемии
- Книга Есфири
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Книги учительные
- Книга Иова
- Псалтирь
- Книга Притчей Соломоновых
- Книга Екклесиаста, или Проповедника
- Книга Песни Песней Соломона
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Книги пророческие
- Книга пророка Исайи
- Книга пророка Иеремии
- Книга Плач Иеремии
- Книга пророка Иезекииля
- Книга пророка Даниила
- Книга пророка Осии
- Книга пророка Иоиля
- Книга пророка Амоса
- Книга пророка Авдия
- Книга пророка Ионы
- Книга пророка Михея
- Книга пророка Наума
- Книга пророка Аввакума
- Книга пророка Софонии
- Книга пророка Аггея
- Книга пророка Захарии
- Книга пророка Малахии
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Неканонигеские книги
- Вторая книга Ездры
- Книга Товита
- Книга Иудифи
- Книга премудрости Соломона
- Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова
- Послание Иеремии
- Книга пророка Варуха
- Первая книга Маккавейская
- Вторая книга Маккавейская
- Третья книга Маккавейская
- Третья книга Ездры
Книги Нового Завета
- Евангелие от Матфея
- Евангелие от Марка
- Евангелие от Луки
- Евангелие от Иоанна
- Деяния святых Апостолов
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Соборные Послания
- Послание Иакова
- Первое послание Петра
- Второе послание Петра
- Первое послание Иоанна
- Второе послание Иоанна
- Третье послание Иоанна
- Послание Иуды
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Послания Апостола Павла
- Послание к Римлянам
- Первое послание к Коринфянам
- Второе послание к Коринфянам
- Послание к Галатам
- Послание к Ефесянам
- Послание к Филиппийцам
- Послание к Колоссянам
- Первое послание к Фессалоникийцам
- Второе послание к Фессалоникийцам
- Первое послание к Тимофею
- Второе послание к Тимофею
- Послание к Титу
- Послание к Филимону
- Послание к Евреям
- Откровение Иоанна Богослова
Приложения
- ПОТОМКИ АВРААМА И ЕГО БРАТЬЕВ
- ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
- МЕРЫ ДЛИНЫ, ПЛОЩАДИ, ОБЪЕМА И ВЕСА. МОНЕТЫ
- СЧЕТ ВРЕМЕНИ, КАЛЕНДАРЬ, ПРАЗДНИКИ
- О КАНОНИЧЕСКИХ И НЕКАНОНИЧЕСКИХ КНИГАХ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- УКАЗАТЕЛЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ И АПОСТОЛЬСКИХ ЧТЕНИЙ ЦЕРКОВНЫХ
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