Библия – Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета – с неканоническими книгами

Книги Ветхого Завета — Священное Писание древнего Израиля — создавались на протяжении более чем тысячи лет, начиная со второй половины II тысячелетия до Р.Х. Они были написаны на древнееврейском языке, за исключением отдельных частей книг Даниила и Ездры, где используется арамейский (разговорный язык евреев в последние века до Р.Х. — первые века по Р X.). Еврейская традиция подразделяет Священное Писание на три отдела: Закон, Пророки и Писания. Закон — это пять книг Моисея. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. К пророческим в еврейской Библии относятся книги Иисуса Навина, Судей, 1 и 2 Самуила (в греческом, славянском и русском переводах это 1 и 2 книги Царств), 1 и 2 Царей (3 и 4 книги Царств), Исайи, Иеремии, Иезекииля и двенадцати малых пророков (Осии, Иоиля, Амоса, Наума, Ионы, Михея, Авдия, Софонии, Аввакума, Аггея, Захарии и Малахии). В число Писаний входят Псалмы, Притчи, Иов, Песнь Песней, Екклесиаст, Плач Иеремии, Руфь, Эсфирь, Даниил, Ездра, Неемия и две книги Хроник (1 и 2 Паралипоменон).

В III - II вв. до Р.Х. еврейская Библия была переведена на греческий язык. Предание, восходящее к «Письму Аристея», гласит, что переводчиками были 70 (или 72) мудреца-толковника, отсюда происходит общепринятое название этого перевода - перевод Семидесяти или, по-латыни, Септуагинта. Впоследствии в состав Септуагинты вошли еще несколько книг: Иудифь, Товит, Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса сына Сирахова, Послание Иеремии, книга Варуха, Маккавейские книги и книга Ездры, отличная от одноименной книги еврейского канона. Некоторые из них (например, книга Иисуса сына Сирахова) были переводами с еврейского, другие — написаны евреями эллинистической эпохи на греческом языке.

Хотя в дошедших до нас рукописях Септуагинты книги, отсутствующие в еврейской Библии, никак не выделены, многие Отцы и учители древней Церкви проводили четкую границу между каноническими книгами Ветхрго Завета (которые через посредство 70 толковников восходят к Св. Писанию древнего Израиля) и последующими добавлениями к переводу Семидесяти. Перечни канонических книг Ветхого Завета, приведенные в творениях Мелитона, еп. Сардского (II в.), Евсевия Кесарийского, св Кирилла Иерусалимского, св. Афанасия Александрийского, св. Григория Богослова, св. Епифания, еп. Кипрского (IV в.), практически совпадают друг с другом и еврейской Библией. Различия — если не считать порядка следования книг — касаются лишь статуса кн. Есфири (в части списков она не отнесена к числу канонических) и состава кн. Иеремии (в части списков к ней присоединены, помимо Плача Иеремии, Послание Иеремии и кй. Варуха). Лао- дикийский собор (ок. 360 г.) утвердил список канонических книг Ветхого Завета в составе, тождественном еврейской Библии (однако книга пророка Иеремии включает в себя также Плач, Послание Иеремии и кн. Варуха).

Некоторые из Отцов древней Церкви (например, св. Кирилл Иерусалимский в Четвертом огласительном поучении) ограничивали состав Ветхого Завета одними лишь каноническими кцит гами. Иная точка зрения представлена св. Афанасием Александрийским в Тридцать девятом Пасхальном послании: канонические книги «суть источники спасения, чьи словеса дают жизнь жаждущим», в то время как неканонические книги Ветхого Завета «предназначены для чтения тем, кто желает приступить к оглашению и изучению благочестия».

На Западе, во многом благодаря авторитету бл Августина, а также решениям Римского (382) и Карфагенского (397) соборов, книги Товита, Иудифи, Премудрости Соломоновой, Премудрости Иисуса сына Сирахова, Первая и Вторая книги Маккавейские и книга Варуха (в состав которой включено Послание Иеремии) получили канонический статус. Впоследствии в католической традиции за этими книгами закрепилцсь наименование второканонических.

Константинопольский собор 1642 г. принял решение, по сути дела, совпадающее с мнением св. Афанасия Александрийского: спорные книги Ветхого Завета «не являются каноническими», но «почитаются добрыми и благочестивыми».

Список неканонических книг Ветхого Завета, принятых греческими Православными Церквами, отличается от Славянской Библии и Синодального перевода: он содержит 4-ю Макка- вейскую книгу, но не включает в себя 3-й книги Ездры (написанная первоначально на греческом языке, 3 книга Ездры дошла до нас только в латинском переводе; с латинского были сделаны славянский и русский переводы).

Библия – Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета – с неканоническими книгами

Синодальный перевод. - Москва: Российское Библейское общество, 2022. – 1343 с., ил.

ISBN 978-5-85524-028-3

Библия – Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета – Содержание

Книги Ветхого Завета

Пятикнижие Моисея Бытие Исход Левит Числа Второзаконие

Книги историгеские Книга Иисуса Навина Книга Судей Израилевых Книга Руфь Первая книга Царств Вторая книга Царств Третья книга Царств Четвертая книга Царств Первая книга Паралипоменон, или Хроник Вторая книга Паралипоменон, или Хроник Первая книга Ездры Книга Неемии Книга Есфири

Книги учительные Книга Иова Псалтирь Книга Притчей Соломоновых Книга Екклесиаста, или Проповедника Книга Песни Песней Соломона

Книги пророческие Книга пророка Исайи Книга пророка Иеремии Книга Плач Иеремии Книга пророка Иезекииля Книга пророка Даниила Книга пророка Осии Книга пророка Иоиля Книга пророка Амоса Книга пророка Авдия Книга пророка Ионы Книга пророка Михея Книга пророка Наума Книга пророка Аввакума Книга пророка Софонии Книга пророка Аггея Книга пророка Захарии Книга пророка Малахии

Неканонигеские книги Вторая книга Ездры Книга Товита Книга Иудифи Книга премудрости Соломона Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова Послание Иеремии Книга пророка Варуха Первая книга Маккавейская Вторая книга Маккавейская Третья книга Маккавейская Третья книга Ездры



Книги Нового Завета

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния святых Апостолов

Соборные Послания Послание Иакова Первое послание Петра Второе послание Петра Первое послание Иоанна Второе послание Иоанна Третье послание Иоанна Послание Иуды

Послания Апостола Павла Послание к Римлянам Первое послание к Коринфянам Второе послание к Коринфянам Послание к Галатам Послание к Ефесянам Послание к Филиппийцам Послание к Колоссянам Первое послание к Фессалоникийцам Второе послание к Фессалоникийцам Первое послание к Тимофею Второе послание к Тимофею Послание к Титу Послание к Филимону Послание к Евреям

Откровение Иоанна Богослова

Приложения