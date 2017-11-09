Библия - Синодальный перевод - Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета - Юбилейное издание

Юбилейное издание 1988 г. основано на оригинал-макете издания 1968 г. Московской Патриархии, только ряд обнаруженных ранее опечаток был исправлен ретушерами на типографских пленках.

По отношению к публикации БИБО «Священные книги Ветхого Завета» (Синодальная типография, Санкт-Петербург, 1882) новым в издании 1968 г. было расположение текста: для более компактного отображения стихи были слиты в единый блог, при сохранении нумерации, текст был разделен на смысловые абзацы внутри главы; как и в Ленинградском издании 1926 и 1928 гг. были устранены все вставки из Елизаветинской Библии и продолжена работа по замене дореволюционной орфографии на современную. По оригинал-макету 1868 г. воспроизведены тиражи 1976 г., 1979 г. и 1983 г.; тираж 1988 г. повторен в 1990 и 1999 гг.

Таким образом, предлагаемое здесь Юбилейное издание 1988 г. по отношению к первым переводам БИБО претерпело только корректорские правки, в отличие от послевоенных изданий Американского и Русского БО.