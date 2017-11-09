Библия - Синодальный перевод - Юбилейное издание
Юбилейное издание 1988 г. основано на оригинал-макете издания 1968 г. Московской Патриархии, только ряд обнаруженных ранее опечаток был исправлен ретушерами на типографских пленках.
По отношению к публикации БИБО «Священные книги Ветхого Завета» (Синодальная типография, Санкт-Петербург, 1882) новым в издании 1968 г. было расположение текста: для более компактного отображения стихи были слиты в единый блог, при сохранении нумерации, текст был разделен на смысловые абзацы внутри главы; как и в Ленинградском издании 1926 и 1928 гг. были устранены все вставки из Елизаветинской Библии и продолжена работа по замене дореволюционной орфографии на современную. По оригинал-макету 1868 г. воспроизведены тиражи 1976 г., 1979 г. и 1983 г.; тираж 1988 г. повторен в 1990 и 1999 гг.
Таким образом, предлагаемое здесь Юбилейное издание 1988 г. по отношению к первым переводам БИБО претерпело только корректорские правки, в отличие от послевоенных изданий Американского и Русского БО.
Библия - Синодальный перевод - Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета - Юбилейное издание
Посвящённое тысячелетию крещения Руси
Издание Московской Патриархии, Москва, 1988
По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена
По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена
Библия - Синодальный перевод - Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета - Юбилейное издание - Оглавление
Ветхий Завет
- Бытие
- Исход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Книга Иисуса Навина
- Книга Судей Израилевых
- Книга Руфи
- Первая книга Царств
- Вторая книга Царств
- Третья книга Царств
- Четвёртая книга Царств
- Первая книга Паралипоменон
- Вторая книга Паралипоменон
- Первая книга Ездры
- Книга Неемии
- Вторая книга Ездры *
- Книга Товита *
- Книга Иудифи *
- Книга Есфири
- Книга Иова
- Псалтирь
- Притчи Соломона
- Книга Екклезиаста, или Проповедника
- Песнь песней Соломона
- Книга Премудрости Соломона *
- Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова *
- Книга пророка Исаии
- Книга пророка Иеремии
- Плач Иеремии
- Послание Иеремии *
- Книга пророка Варуха *
- Книга пророка Иезекииля
- Книга пророка Даниила
- Книга пророка Осии
- Книга пророка Иоиля
- Книга пророка Амоса
- Книга пророка Авдия
- Книга пророка Ионы
- Книга пророка Михея
- Книга пророка Наума
- Книга пророка Аввакума
- Книга пророка Софонии
- Книга пророка Аггея
- Книга пророка Захарии
- Книга пророка Малахии
- Первая книга Маккавейская *
- Вторая книга Маккавейская *
- Третья книга Маккавейская *
- Третья книга Ездры *
Приложения
- Указатель ветхозаветных чтений церковных (паримий)
- О нумерации псалмов и названиях книг
- О книгах канонических и неканонических
- Библейский календарь
- Карты
Новый Завет
- От Матфея святое благовествование
- От Марка святое благовествование
- От Луки святое благовествование
- От Иоанна святое благовествование
- Деяния святых апостолов
- Соборные послания апостолов
- Послание Иакова
- Первое послание Петра
- Второе послание Петра
- Первое послание Иоанна
- Второе послание Иоанна
- Третье послание Иоанна
- Послание Иуды
- Послания апостола Павла
- Послание к Римлянам
- Первое послание к Коринфянам
- Второе послание к Коринфянам
- Послание к Галатам
- Послание к Ефесянам
- Послание к Филиппийцам
- Послание к Колоссянам
- Первое послание к Фессалоникийцам (Солунянам)
- Второе послание к Фессалоникийцам (Солунянам)
- Первое послание к Тимофею
- Второе послание к Тимофею
- Послание к Титу
- Послание к Филимону
- Послание к Евреям
- Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис)
Приложения
- Указатель Евангельских и Апостольских чтений церковных
- Последовательность Евангельских событий по четырём евангелистам
- Денежные единицы в Новом Завете
- Карты Палестины, план Иерусалима
Библия. Синодальный перевод Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета - Юбилейное издание - Языковые реформы Синодального перевода
Языковые реформы в синодальном переводе проходили несколько раз.
Издание 1956 года - за основу взято издание 1917, было проведено сравнение с греч., слав., евр. текстами Библии, внесены редакторские (некоторые дополнения в текст) и корректорские правки, по ряду правил текст был приближен к современным языковым нормам.
Издание 1968 - снова работа корректоров по приближению текста к современным нормам. Плюс - две дополнительные карты.
Издание 1988 - почти полностью повторяет издание 1968, исправляет некоторые опечатки. Плюс - три дополнительные карты.
Издание 2000 - снова нормализация орфографии, пунктуации и грамматики, "исправлено написание слов и словосочетаний, которые в изданиях 1956 и 1968–1999 годов сохраняли устаревшую орфографию".
Издание 2008 - " Вновь была проведена работа по приведению текста Библии в соответствие с нормами правописания современного русского языка. Было исправлено написание ряда слов" (святаго - святого, шестый - шестой и т.п.). Дополнены приложения. Карты те же, но лучшего качества.
Издание 2012 - исправлены вечные опечатки предыдущего издания.
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