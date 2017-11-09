Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Библия - Синодальный перевод - Юбилейное издание

Библия - Синодальный перевод - Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета - Юбилейное издание
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Translations
Юбилейное издание 1988 г. основано на оригинал-макете издания 1968 г. Московской Патриархии, только ряд обнаруженных ранее опечаток был исправлен ретушерами на типографских пленках.
По отношению к публикации БИБО «Священные книги Ветхого Завета» (Синодальная типография, Санкт-Петербург, 1882) новым в издании 1968 г. было расположение текста: для более компактного отображения стихи были слиты в единый блог, при сохранении нумерации, текст был разделен на смысловые абзацы внутри главы; как и в Ленинградском издании 1926 и 1928 гг. были устранены все вставки из Елизаветинской Библии и продолжена работа по замене дореволюционной орфографии на современную. По оригинал-макету 1868 г. воспроизведены тиражи 1976 г., 1979 г. и 1983 г.; тираж 1988 г. повторен в 1990 и 1999 гг.
Таким образом, предлагаемое здесь Юбилейное издание 1988 г. по отношению к первым переводам БИБО претерпело только корректорские правки, в отличие от послевоенных изданий Американского и Русского БО.

Библия - Синодальный перевод - Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета - Юбилейное издание

Посвящённое тысячелетию крещения Руси
Издание Московской Патриархии, Москва, 1988
По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена

Библия - Синодальный перевод - Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета - Юбилейное издание - Оглавление

Ветхий Завет
  • Бытие
  • Исход
  • Левит
  • Числа
  • Второзаконие
  • Книга Иисуса Навина
  • Книга Судей Израилевых
  • Книга Руфи
  • Первая книга Царств
  • Вторая книга Царств
  • Третья книга Царств
  • Четвёртая книга Царств
  • Первая книга Паралипоменон
  • Вторая книга Паралипоменон
  • Первая книга Ездры
  • Книга Неемии
  • Вторая книга Ездры *
  • Книга Товита *
  • Книга Иудифи *
  • Книга Есфири
  • Книга Иова
  • Псалтирь
  • Притчи Соломона
  • Книга Екклезиаста, или Проповедника
  • Песнь песней Соломона
  • Книга Премудрости Соломона *
  • Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова *
  • Книга пророка Исаии
  • Книга пророка Иеремии
  • Плач Иеремии
  • Послание Иеремии *
  • Книга пророка Варуха *
  • Книга пророка Иезекииля
  • Книга пророка Даниила
  • Книга пророка Осии
  • Книга пророка Иоиля
  • Книга пророка Амоса
  • Книга пророка Авдия
  • Книга пророка Ионы
  • Книга пророка Михея
  • Книга пророка Наума
  • Книга пророка Аввакума
  • Книга пророка Софонии
  • Книга пророка Аггея
  • Книга пророка Захарии
  • Книга пророка Малахии
  • Первая книга Маккавейская *
  • Вторая книга Маккавейская *
  • Третья книга Маккавейская *
  • Третья книга Ездры *
Приложения
  • Указатель ветхозаветных чтений церковных (паримий)
  • О нумерации псалмов и названиях книг
  • О книгах канонических и неканонических
  • Библейский календарь
  • Карты
Новый Завет
  • От Матфея святое благовествование
  • От Марка святое благовествование
  • От Луки святое благовествование
  • От Иоанна святое благовествование
  • Деяния святых апостолов
  • Соборные послания апостолов
  • Послание Иакова
  • Первое послание Петра
  • Второе послание Петра
  • Первое послание Иоанна
  • Второе послание Иоанна
  • Третье послание Иоанна
  • Послание Иуды
  • Послания апостола Павла
  • Послание к Римлянам
  • Первое послание к Коринфянам
  • Второе послание к Коринфянам
  • Послание к Галатам
  • Послание к Ефесянам
  • Послание к Филиппийцам
  • Послание к Колоссянам
  • Первое послание к Фессалоникийцам (Солунянам)
  • Второе послание к Фессалоникийцам (Солунянам)
  • Первое послание к Тимофею
  • Второе послание к Тимофею
  • Послание к Титу
  • Послание к Филимону
  • Послание к Евреям
  • Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис)
Приложения
  • Указатель Евангельских и Апостольских чтений церковных
  • Последовательность Евангельских событий по четырём евангелистам
  • Денежные единицы в Новом Завете
  • Карты Палестины, план Иерусалима
Библия. Синодальный перевод Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета - Юбилейное издание - Языковые реформы Синодального перевода
Языковые реформы в синодальном переводе проходили несколько раз.
Издание 1956 года - за основу взято издание 1917, было проведено сравнение с греч., слав., евр. текстами Библии, внесены редакторские (некоторые дополнения в текст) и корректорские правки, по ряду правил текст был приближен к современным языковым нормам.
Издание 1968 - снова работа корректоров по приближению текста к современным нормам. Плюс - две дополнительные карты.
Издание 1988 - почти полностью повторяет издание 1968, исправляет некоторые опечатки. Плюс - три дополнительные карты.
Издание 2000 - снова нормализация орфографии, пунктуации и грамматики, "исправлено написание слов и словосочетаний, которые в изданиях 1956 и 1968–1999 годов сохраняли устаревшую орфографию".
Издание 2008 - " Вновь была проведена работа по приведению текста Библии в соответствие с нормами правописания современного русского языка. Было исправлено написание ряда слов" (святаго - святого, шестый - шестой и т.п.). Дополнены приложения. Карты те же, но лучшего качества.
Издание 2012 - исправлены вечные опечатки предыдущего издания.
Views 3 637
Rating 3.0 / 5
Added 09.11.2017
Author aleksandroid
Rate this publication:
3.0/5 (37)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books