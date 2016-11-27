Библия - литературные и лингвистические исследования - 4 - 2001
Проблемы библейской филологии
Библия - литературные и лингвистические исследования - Выпуск 4
Ответственные редакторы С.В. Лезов, С.В. Тищенко
ISBN 5-7281-0357-Х
МОСКВА 2001
Библия - литературные и лингвистические исследования - Выпуск 4
Лингвистика
- А. Милитарев - Семитские термины, относящиеся к земледелию и собирательству, и их афразийские параллели
- М. Булах - Цветообозначение в семитских языках
- Л. Коган, С. Тищенко - Бама: Заметки о статье в словаре Кёлера — Баумгартнера
- А. Лявданский - «Формула» пророческой речи
- С. Лёзов - YQTL в автокомментарии (рассуждение о 2 Сам 17:17)..
Ветхий Завет
- Я. Эйделькинд - Держава Соломона: миф и история
- С. Тищенко - Законы Исх 21:1 — 23:13 и культ предков
- Л. Маневич - Игра слов в книге пророка Иеремии
- A.Кучеренко - Глаза в древнееврейской картине мира
Исследования библейских интерпретаций
- С. Бабкина - Храм, возведенный в Кумране
- И. Василевская - Псалтирь в славянской духовной практике
Рецензии
- B.Ridzewski. Neuhebraische Grammatik auf Grund der altesten Handschriften und Inschriften (Л. Коган)
- H. Stroomer. Mehri Texts from Oman. Based on the Field Materials of Т. M. Johnstone (Л. Коган)
- W. Leslau. Zway. Ethiopic Documents. Grammar and Dictionary (Л. Коган)
- Wegner. Einfuhrung in die hurritische Sprache (А. Сырейщикова)
- В. Layton. A Coptic Grammar with Chrestomathy and Glossary. Sahidic Dialect (E. Смагина)
- M. Gleis. Die Bamah (С. Тищенко)
P. W. Haider, M. Hutter, S. Kreuzer (Hrsg.). Religionsgeschichte Syriens. Von der Friihzeit bis zur Gegenwart (С. Тищенко)
Abstracts
Об авторах
Библия - литературные и лингвистические исследования - Выпуск 4 - Александр Милитарев - Семитские термины, относящиеся к земледелию и собирательству, и их афразийские параллели
Основная цель данной работы — чисто лингвистическая: представить новые или уточненные и дополненные семитские этимологии и их параллели в других ветвях афразийской (семито-хамитской) семьи. Ниже приводится 25 семитских корней, большинство из которых представляет собой земледельческие термины, хотя некоторые могут относиться и к собирательству дикорастущих плодов и злаковых.
Вторая, экстралингвистическая, цель — показать, что все или большая часть этих терминов указывают на то, что человеческие сообщества, говорившие на языках, которые мы условно называем прасемитским и прафразийским, занимались земледелием, и сделать из этого соответствующие культурологические выводы. Само по себе утверждение о наличии земледельческих навыков достаточно тривиально относительно пра-семитов, живших в то время (конец 5-го — начало 4-го тысячелетия до н. э.), когда земледелие было уже распространено не только на Ближнем Востоке, но и в гораздо более широком ареале. Однако оно совершенно не тривиально относительно праафразийцев — сообщества, говорившего на праафразий-ском языке накануне его разделения на языки-потомки до 8-го тысячелетия, когда земледелие только начало возникать и археологически зафиксировано лишь в двух первичных центрах в Передней Азии. Каковы же эти выводы?
Помимо семитской, почти все приведенные ниже термины представлены одновременно еще в нескольких ветвях афразийской макросемьи, что доказывает их общеафразийское происхождение. Как известно, группа родственных языков — аккадский (ассиро-вавилонский), угаритский, (древнееврейский, арамейские, арабский, сабейский, эфиопские, живые языки Южной Аравии (мехри, харсуси, джиббали) и о-ва Сокотра и некоторые другие — образует семитскую языковую семью, которая, в свою очередь, составляет ветвь более крупной семьи, или макросемьи, языков. Она называется семито-хамитской, или афразийской. Последнее, несколько условное, название, принятое в последние десятилетия в российской науке, объясняется тем, что эта языковая семья — единственная, распространенная и в Азии, и в Африке. Старый почтенный термин «семито-хамитский», восходящий к библейским именам Сим (Шем) и Хам, имеет один существенный недостаток: он подразумевает равное разделение языков на две ветви — семитскую и «хамитскую» (объединяющую все остальные языки — египетский, чадские, бербе-ро-канарские, кушитские и омотские), что не подтверждается на сегодняшнем уровне наших знаний.
Сравнивая разные родственные языки между собой по строгой и скрупулезно разработанной методике сравнительно-исторического языкознания, можно реконструировать фонетику, грамматику и лексику праязыка — предка всех сравниваемых языков, как древнеписьменных, так и живых современных. В данном контексте нас интересует именно лексика, словарь, причем в первую очередь культурная терминология, из которой можно извлечь много интересной и уникальной информации о жизни того языкового коллектива, который когда-то на этом праязыке говорил — а это был нормальный человеческий язык, принципиально не отличающийся от любого своего языка-потомка. Однако, для того, чтобы информация, извлекаемая из праязыкового словаря, стала по-настоящему «работать», ее еще надо привязать к определенному времени и к определенной территории и археологической культуре, т. е. найти «прародину» этого праязыка. Для этого необходима координация лингвистических и археологических данных, взаимодополняющих друг друга. Дело в том, что лингвисты, реконструируя праязык, потомки которого по определению хорошо известны, в некотором смысле имеют дело с виртуальным объектом. Но и археология сама по себе, когда она сталкивается с древними допись-менными культурами, чаще всего не может с уверенностью определить, предками каких исторических этносов являются создатели этих культур, т. е. вписать их в культурно-исторический процесс. Таким образом, локализация «прародины»— зоны распространения носителей того или иного реконструированного праязыка — одна из наиболее важных и трудных проблем в исследовании истоков культур и происхождения народов.
В сборнике любопытна статья Аллы Кучеренко "Глаза в дренееврейской картине мира". Взгляд как активное действие, как острое оружие. "Существует параллелизм глаза\сердце - то вслед за чем можно блудить" (Числ. 15:39). Глаз - орган власти, глаз - огонь, глаз - вода.
Странно только, что автор почти не касается очевидного сексуального символизма глаза: "взгляд твердеет, проникает внутрь, мечет молнии". Да и у древних египтян органом творения был именно глаз ("слезы Ра" и т. д.)