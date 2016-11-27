Проблемы библейской филологии

Библия - литературные и лингвистические исследования - Выпуск 4

Ответственные редакторы С.В. Лезов, С.В. Тищенко

ISBN 5-7281-0357-Х

МОСКВА 2001

Библия - литературные и лингвистические исследования - Выпуск 4

Лингвистика

А. Милитарев - Семитские термины, относящиеся к земледелию и собирательству, и их афразийские параллели

М. Булах - Цветообозначение в семитских языках

Л. Коган, С. Тищенко - Бама: Заметки о статье в словаре Кёлера — Баумгартнера

А. Лявданский - «Формула» пророческой речи

С. Лёзов - YQTL в автокомментарии (рассуждение о 2 Сам 17:17)..

Ветхий Завет

Я. Эйделькинд - Держава Соломона: миф и история

С. Тищенко - Законы Исх 21:1 — 23:13 и культ предков

Л. Маневич - Игра слов в книге пророка Иеремии

A.Кучеренко - Глаза в древнееврейской картине мира

Исследования библейских интерпретаций

С. Бабкина - Храм, возведенный в Кумране

И. Василевская - Псалтирь в славянской духовной практике

Рецензии

B.Ridzewski. Neuhebraische Grammatik auf Grund der altesten Handschriften und Inschriften (Л. Коган)

H. Stroomer. Mehri Texts from Oman. Based on the Field Materials of Т. M. Johnstone (Л. Коган)

W. Leslau. Zway. Ethiopic Documents. Grammar and Dictionary (Л. Коган)

Wegner. Einfuhrung in die hurritische Sprache (А. Сырейщикова)

В. Layton. A Coptic Grammar with Chrestomathy and Glossary. Sahidic Dialect (E. Смагина)

M. Gleis. Die Bamah (С. Тищенко)

P. W. Haider, M. Hutter, S. Kreuzer (Hrsg.). Religionsgeschichte Syriens. Von der Friihzeit bis zur Gegenwart (С. Тищенко)

Abstracts

Об авторах

Библия - литературные и лингвистические исследования - Выпуск 4 - Александр Милитарев - Семитские термины, относящиеся к земледелию и собирательству, и их афразийские параллели

Основная цель данной работы — чисто лингвистическая: представить новые или уточненные и дополненные семитские этимологии и их параллели в других ветвях афразийской (семито-хамитской) семьи. Ниже приводится 25 семитских корней, большинство из которых представляет собой земледельческие термины, хотя некоторые могут относиться и к собирательству дикорастущих плодов и злаковых.

Вторая, экстралингвистическая, цель — показать, что все или большая часть этих терминов указывают на то, что человеческие сообщества, говорившие на языках, которые мы условно называем прасемитским и прафразийским, занимались земледелием, и сделать из этого соответствующие культурологические выводы. Само по себе утверждение о наличии земледельческих навыков достаточно тривиально относительно пра-семитов, живших в то время (конец 5-го — начало 4-го тысячелетия до н. э.), когда земледелие было уже распространено не только на Ближнем Востоке, но и в гораздо более широком ареале. Однако оно совершенно не тривиально относительно праафразийцев — сообщества, говорившего на праафразий-ском языке накануне его разделения на языки-потомки до 8-го тысячелетия, когда земледелие только начало возникать и археологически зафиксировано лишь в двух первичных центрах в Передней Азии. Каковы же эти выводы?

Помимо семитской, почти все приведенные ниже термины представлены одновременно еще в нескольких ветвях афразийской макросемьи, что доказывает их общеафразийское происхождение. Как известно, группа родственных языков — аккадский (ассиро-вавилонский), угаритский, (древнееврейский, арамейские, арабский, сабейский, эфиопские, живые языки Южной Аравии (мехри, харсуси, джиббали) и о-ва Сокотра и некоторые другие — образует семитскую языковую семью, которая, в свою очередь, составляет ветвь более крупной семьи, или макросемьи, языков. Она называется семито-хамитской, или афразийской. Последнее, несколько условное, название, принятое в последние десятилетия в российской науке, объясняется тем, что эта языковая семья — единственная, распространенная и в Азии, и в Африке. Старый почтенный термин «семито-хамитский», восходящий к библейским именам Сим (Шем) и Хам, имеет один существенный недостаток: он подразумевает равное разделение языков на две ветви — семитскую и «хамитскую» (объединяющую все остальные языки — египетский, чадские, бербе-ро-канарские, кушитские и омотские), что не подтверждается на сегодняшнем уровне наших знаний.

Сравнивая разные родственные языки между собой по строгой и скрупулезно разработанной методике сравнительно-исторического языкознания, можно реконструировать фонетику, грамматику и лексику праязыка — предка всех сравниваемых языков, как древнеписьменных, так и живых современных. В данном контексте нас интересует именно лексика, словарь, причем в первую очередь культурная терминология, из которой можно извлечь много интересной и уникальной информации о жизни того языкового коллектива, который когда-то на этом праязыке говорил — а это был нормальный человеческий язык, принципиально не отличающийся от любого своего языка-потомка. Однако, для того, чтобы информация, извлекаемая из праязыкового словаря, стала по-настоящему «работать», ее еще надо привязать к определенному времени и к определенной территории и археологической культуре, т. е. найти «прародину» этого праязыка. Для этого необходима координация лингвистических и археологических данных, взаимодополняющих друг друга. Дело в том, что лингвисты, реконструируя праязык, потомки которого по определению хорошо известны, в некотором смысле имеют дело с виртуальным объектом. Но и археология сама по себе, когда она сталкивается с древними допись-менными культурами, чаще всего не может с уверенностью определить, предками каких исторических этносов являются создатели этих культур, т. е. вписать их в культурно-исторический процесс. Таким образом, локализация «прародины»— зоны распространения носителей того или иного реконструированного праязыка — одна из наиболее важных и трудных проблем в исследовании истоков культур и происхождения народов.