1 (1-5) Введение: Приветствие Павла Галатам отличается от его приветствий к другим церквам. Он писал, будучи под сильным стрессом и напряжением. В церкви появились лжеучителя и критики, начавшие критиковать и атаковать его. Они ставили под сомнение его призыв к служению и его власть как посланника Божия. Некоторые даже ставили под сомнение само Евангелие. Поэтому, обычное выражение привязанности к церквам и отдельным личностям отсутствует. С самого первого предложения Павел пишет резко. Он приступает к Галатийским церквам с целенаправленными словами: он, Павел, — истинный служитель Божий, истинный апостол и посланник Господа Иисуса Христа.

1. Он послан Самим Богом (ст. 1).

2. Он признан как Божий человек верующими христианами (ст. 2).

3. Он желает всего наилучшего остальным верующим (ст. 3).

4. Он провозглашает труд Христа (ст. 4-5).

2 (1:1) Служитель — призвание — Апостол: служитель Божий призывается и посылается только Самим Богом. Были такие в церкви, кто подвергал сомнению призвание Павла и его служение, которые вопрошали, действительно ли он был призван Богом быть служителем. Они целеустремлённо пытались повредить служению Павла. Почему?

— Потому что он вёл ужасную жизнь до обращения: он был жестоким преследователем верующих (ср. Гал. 1:13, см. прим. — Деян. 8:1-4; 9:1-2 для углублённого обсуждения)

— Потому что он не входил в число избранных служителей церкви, иными словами, его не учил Сам Господь, когда Он пребывал на земле. Это было одно из необходимых условий для того, чтобы считаться официально апостолом (ср. Гал. 1:17-18, см. прим., Апостол — Матф. 10:2 для углублённого обсуждения).

— Потому что он не был помазан официальной или материнской церковью, т.е. церковью, к которой принадлежали сами апостолы, церкви города Иерусалима (ср. Гал. 1:17-18).

— Потому что он не соблюдал религиозные обряды и традиции официальной церкви (ср. Гал. 4:9-10; 5:66; 6:12-15).

— Потому что он проповедовал отличную от официальной церкви весть: человек не может получить спасение через ритуал или свои труды, но любовью и благодатью Бога, продемонстрированными смертью Иисуса Христа (Гал. 1:4-9; 2:16; 3:1, особенно ст. 10-11).

Павел ответил своим критикам в совершенно определённой манере: он был апостолом (апостолос-греч.). Слово апостол означает того, кто призван и послан с совершенно определённой миссией (см. прим., Апостол — Матф. 10:2 для углублённого обсуждения) Апостол...

— как посол, которого посылают представлять определённое Лицо, призвавшее и назначившее его.

— как совершенно особый посланник, который послан провозглашать весть Пославшего его.

— как особый служитель, который призван и послан служить, как того желает его Руководитель.

— как особый слуга, которого призвали и послали служить от имени Хозяина.

Обратите внимание, что Павел не аргументировал своим оппонентам: он провозглашал, что Бог избрал и назначил его на служение. Он полагал своё призвание составной частью своего личного свидетельства (Деян. 9:1; 22:7; 26:16; 1 Кор. 9:1).

Библия Проповедника с толкованием и конспектами. Том 9. Галатам, Ефесянам

Leadership Ministries Worldwide, Chattanooga, TN, USA, 1995. - 250 с.

ISBN, том 9: 0-945863-58-6

Библия Проповедника с толкованием и конспектами. Том 9. Галатам, Ефесянам - Содержание

Предметный указатель

Как пользоваться Библией Проповедника

Послание святого апостола Павла к Галатам. Введение

План Послания к Галатам

Послание святого апостола Павла к Галатам

Послание святого апостола Павла к Ефесянам. Введение

План Послания к Ефесянам

Послание святого апостола Павла к Ефесянам

Предметный указатель