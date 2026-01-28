Библия - Современный перевод - WBTC

Слово "Библия" происходит от греческого слова "книги". Действительно, Библия представляет собой два сборника книг, называемых Ветхий Завет и Новый Завет. Слово, которое переводится как "завет", первоначально значило "договор" или "соглашение", то есть обещание Бога благословить избранный Им народ. Ветхий Завет- это собрание сочинений, относящихся к договору, который Бог заключил с еврейским народом (Израилем) во времена Моисея. Новый Завет-собрание книг, посвященных договору, который Бог заключил со всеми верующими в Иисуса Христа.

Писания Ветхого Завета рассказывают о великих Божьих деяниях по отношению к еврейскому народу и раскрывают Божий план даровать благословение всему человечеству через еврейский народ. Эти писания полны ожидания Спасителя (Мессии), которого Бог пошлёт для исполнения Своего замысла. Писания Нового Завета являются продолжением ветхозаветной истории. Они описывают пришествие Спасителя (Иисуса Христа) и значение этого пришествия для всего человечества. Ветхий Завет необычайно важен для понимания Нового Завета, который как бы продолжает историю спасения, начало которой положено в Ветхом Завете.

Библия. Современный перевод

World Bible Translation Center, 1993-96. – 1161 с.

Библия. Современный перевод – Содержание

Введение

Книги Ветхого Завета

Бытие – Малахия

Книги Нового Завета

От Матфея – Откровение

Словарь

Карты

Исход и блуждание по пустыне

Земля Израилева во времена Судей

Палестина во времени Нового Завета

Миссионерские путешествия Павла (первое и второе)

Миссионерские путешествия Павла (Третье путешествие; путешествие в Рим)

Первая Книга Моисеева – БЫТИЕ

НАЧАЛО МИРА

День первый - свет

1 В начале Бог сотворил небо и землю. 2 Земля была пустынна, ничего не было на земле. Тьма скрывала океан, над водами носился Дух Божий. 3 И тогда Бог сказал: "Да будет свет!'', и воссиял свет. 4 Бог увидел свет и понял, что это хорошо. Затем Бог отделил свет от тьмы. 5 И назвал Он свет-днём, а тьму-ночью. И был вечер, а потом было утро. Это был день первый.

День второй – небо

6 Тогда Бог сказал: "Да будет нечто, разделяющее воду посередине!" 7 И сотворил Бог воздух и разделил воду посередине. Часть вод была над воздухом, а часть-под воздухом. 8 Бог назвал воздух небом. И был вечер, а потом было утро. Это был день второй.

День третий – суша и злаки

9 Тогда Бог сказал: "Пусть воды, которые под небом, сомкнутся, чтобы появилась суша". И стало так. 10 Бог назвал сушу землёй, а сомкнувшуюся воду назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.

11 И тогда Бог сказал: "Да растут на земле трава, злаки и фруктовые деревья. Фруктовые деревья будут приносить плоды с семенами, и каждое растение будет производить собственные семена согласно тому, какое это растение. Да будут эти растения на земле". И стало так. 12 На земле росли трава, злаки и деревья, приносившие плоды с семенами. Каждое растение порождало собственные семена согласно тому, какое это растение. И увидел Бог, что это хорошо.

13 И был вечер, а потом было утро. Это был день третий.