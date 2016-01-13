Библия в иллюстрациях Карольсфельда

Настоящее издание включает в себя 240 иллюстраций к Священному Писанию Ветхого и Нового Заветов, воспроизводящих известные гравюры библейского цикла, созданные немецким художником Юлиусом Шнорр фон Карольсфельдом. Иллюстрации сопровождаются библейскими текстами, им соответствующими, публикующимися по Синодальному переводу Священного Писания. Юлиус Шнорр фон Карольсфельд (1794-1872) - немецкий живописец и график академического направления. Учился в Вене, работал в Италии, затем в Германии. В 1846-71 гг. был профессором Академии художеств в Дрездене и директором Дрезденской картинной галереи. Написал ряд полотен на библейские темы, проникнутых духом романтизма "Потоп", "Иаков и Рахиль","Руфь", "Святое Семейство", ׳Благословение детей". Библия в иллюстрациях Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда Издательство: Свет на Востоке, 1991, 256 стр Библия в иллюстрациях Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда - Содержание Ветхий Завет

Первый день творения. Бытие 1:1-5

Второй день творения. Бытие 1:6-10

Третий день творения. Бытие 1:11-13

Четвёртый день творения. Бытие 1:14-19

Пятый день творения. Бытие 1:20-23

Шестой день творения. Бытие 1:24–28, 31

День покоя. Бытие 2:1-3

Грехопадение. Бытие 2:16–17: 3:1-6

Адам и Ева скрываются от лица Господа. Бытие 3:8-9

Адам и Ева после изгнания. Бытие 3:17-19

Изгнание из рая. Бытие 3:23-24

Жертвоприношения Каина и Авеля. Бытие 4:2, 6-7

Братоубийство. Бытие 4:8-13

Каин — изгнанник. Бытие 4:16, 17

Сыны Божии и дочери человеческие. Бытие 6:2

Предвещание потопа и строительство ковчега. Бытие 6:13–15, 17-22

Потоп. Бытие 7:17-24

Выход из ковчега. Бытие 8:5-19

Принесение всесожжения. Бытие 8:20-22

Ной проклинает Хама. Бытие 9:24-27

Вавилонская башня. Бытие 11:1-9

Переселение Авраама в землю обетованную. Бытие 12:1-7

Мелхиседек благословляет Авраама. Бытие 14:17-20

«…столько будет у тебя потомков!» Бытие 15:1-6

Обетование Аврааму о рождении сына. Бытие 18:1-10

Бегство Лота из Содома. Бытие 19:15–17, 24-26

Изгнание Измаила и его матери. Бытие 21:14

Авраам приносит в жертву Исаака. Бытие 22,1-13

Елиезер и Ревекка. Бытие 24, 11-20

Ревекка увидела Исаака. Бытие 24:61-67

Исаак благословляет Иакова. Бытие 27:21-30

Сон Иакова. Бытие 28:10-17

Иаков и Рахиль у колодца. Бытие 29:1-12

Иаков сватает Рахиль. Бытие 29:16-20

Бегство Иакова. Бытие 31:17-18

Иаков борется с Ангелом. Бытие 32:24-30

Примирение Иакова и Исава. Бытие 33:1-4

Братья продают Иосифа. Бытие 37:23-28

Искушение Иосифа. Бытие 39:7-17

Иосиф толкует сны фараона. Бытие 41:14-32

Иосиф — наместник фараона. Бытие 41:39-43

Иосиф открывается братьям. Бытие 45:1–5, 9-15

Прибытие Израиля в Египет. Бытие 46:2–7, 29-30

Рабство израильтян в Египте. Исход 1:8-14

Младенец Моисей. Исход 2:1-6

Моисей заступается за своего соплеменника. Исход 2:11-12

Горящий терновый куст. Исход 3:1-12

Моисей требует освобождения израильтян. Исход 7:8-10

Установление Пасхи. Исход 12:1, 3–8, 11-14

Поражение первенцев. Исход 12:29–31, 33

Переход израильтян через Чермное море. Исход 14:26-31

Израиль в пустыне. Исх.16:4, 13–17: 17:3-6

Молитва Моисея. Исход 17:9-13

Десять заповедей. Исход 20:1-18; 31:18

Моисей разбивает скрижали. Исход 32:1–7, 15-19

Наказание идолопоклонников. Исход 32:25-26

Новые скрижали. Исход 34:1–8, 28-32

Разведка земли Ханаан. Числа 13:22, 24-28

Наказание Корея и его сообщников. Числа 16:19-33

Жезл Аарона. Числа 17:1-9

Медный змей. Числа 21:4-9

Ангел Господень преграждает путь Валааму. Числа 22:21-31

Посвящение Иисуса Навина. Числа 27:18-23

Господь показывает Моисею землю обетованную. Второзаконие 34:1-4

Смерть Моисея. Второзаконие 34:5-6

Раав спасает разведчиков. Иисуса Навина 2:7-15

Переход через Иордан. Иисуса Навина 3:14-17

Иисус Навин и воин Господень. Иисуса Навина 5:13-15

Падение Иерихона. Иисуса Навина 6:11–16, 19

Взятие города Гай. Иисуса Навина 8:18-20

Победа Иисуса Навина над аморреями. Иисуса Навина 10:7-13

Взятие в плен пяти царей. Иисуса Навина 10:16-25

Раздел земли обетованной. Иисуса Навина 13:1, 6–7; 21:43-45

Иаиль поражает военачальника Сисару. Судей 4:21-22

Гедеон и Ангел Господень. Судей 6:16-24

Победа Гедеона над мадианитянами. Судей 7:16-21

Смерть братоубийцы Авимелеха. Судей 9:50-56

Иеффай и его дочь. Судей 11:34-35

Самсон убивает льва. Судей 14:5-6

Самсон поражает филистимлян ослиной челюстью. Судей 15:11-16

Падение Самсона. Судей 16:15-22

Месть и смерть Самсона. Судей 16:23-30

Восстановление колена Вениаминова. Судей 21:19–21, 23

Руфь и Ноеминь. Руфи 1:11, 14-19

Руфь на поле Вооза. Руфи 2:2-13

Молитва Анны. 1 Царств 1:9-18

Господь говорит с Самуилом. 1 Царств 3:1-13

Смерть Илия. 1 Царств 4:12-18

Помазание Саула на царство. 1 Царств 9:26–27; 10:1

Отвержение Саула. 1 Царств 15:22-31

Помазание Давида. 1 Царств 16:1, 4–5, 10-13

Давид и Голиаф. 1 Царств 17:40-51

Саул пытается убить Давида. 1 Царств 19:9-10

Ионафан и Давид. 1 Царств 20:40-42

Давид и Саул. 1 Царств 24,1-13

Давид и Авигея. 1 Царств 25:18-24

Саул у волшебницы в Аэндоре. 1 Царств 28:7-18

Смерть Саула. 1 Царств 31:1-6

Давид становится царём. 2 Царств 2:1–2, 4

Уничижение Давида его женой. 2 Царств 6:12-17

Давид и Вирсавия. 2 Царств 11:2-3

Нафан обличает Давида. 2 Царств 12:1-7

Сокрушение Давида. 2 Царств 12:13-23

Бегство Давида. 2 Царств 16:5-13

Гибель Авессалома. 2 Царств 18:9-15

Давид и храбрые его. 2 Царств 23:14-17

Наказание Давида. 2 Царств 24:10–15, 17

Помазание Соломона на царство. 3 Царств 1:28-40

Соломоново решение. 3 Царств 3:17-28

Соломон строит храм. 3 Царств 6:11-14

Соломон и царица Савская. 3 Царств 10:1-10

Соломон поклоняется идолам. 3 Царств 11:4, 6. 9-12

Разделение царства на Израиль и Иудею. 3 Царств 12:3–4, 13–14, 16-17

Вороны кормят Илию. 3 Царств 17:1-6

Воскрешение сына вдовы. 3 Царств 17:17-24

Поражение пророков Вааловых. 3 Царств 18:36-40

Илия на горе Хорив. 3 Царств 19:9-13

Смерть Ахава. 3 Царств 22:34-38

Вознесение Илии. 4 Царств 2:11-12

Елисей воскрешает сына сонамитянки. 4 Царств 4:32-37

Гибель Иезавели. 4 Царств 9:30-37

Поражение Сеннахирима по молитве Езекии. 4 Царств 19:32-35

Царь Иосия внимает слову Господню. 4 Царств 22:8-13

Разрушение Иерусалима и пленение израильтян. 4 Царств 25:1-11

Возвращение из вавилонского плена. Ездры 1:1-5

Возведение нового храма в Иерусалиме. Ездры 3:10-13

Строительство новой городской стены. Неемия 4:7-18

Покаяние народа. Неемии 9:1-3

Есфирь становится царицей. Есфири, 2:17

Мардохею оказываются великие почести. Есфири 6:1-11

Тяжёлые испытания Иова. Иова 1:13-22

Страждущий Иов и его друзья. Иова 2:7-13

Благословление Иова. Иова 42:10–13,16,17

Псалмопевец Давид — поклонение. Псалом 28:1–2; 42:3–4; 105:2-3

Псалмопевец Давид — покаяние. Псалом 50:3-11

Псалмопевец Давид — прошение. Псалом 50:12-21

Псалмопевец Давид — хвала и благодарение Псалом 102:1–5, 19–22; 105:1

Песнь песней. Песнь Песней 2:1-6

Пророк Исаия. Исаии 9:6–7, 53:4–5, 12

Пророк Иеремия. Иеремии 1:11-19

Плач Иеремии. Плач Иеремии 1:1–5, 11-12

Пророк Иезекииль. Иезекииля 1:4–5, 9-10, 26-28

Пророк Даниил. Даниил 5:5–8, 13, 16–17, 25-30

Сусанна и двое старейшин. Даниил 13:19–20, 22-24

Даниил спасает Сусанну от смерти. Даниил 13:59-62

Даниил во львином рву и Аввакум. Даниил 14:33-39

Молитва Товии и Сарры. Товит 8:2-4

Товия и Сарра после брачной ночи. Товит 8:9-17

Иудифь. Иудифь 13:2-10

Иудифь возвращается к своему народу. Иудифь 13:10-14

Величие премудрости и страха Божия. Сирах 1:1–5, 11-18

Хвала хорошему воспитанию детей. Сирах 30:1–2, 7–8, 11-13

Антиох преследует верующих израильтян. 1 Маккавейская 1:54-64

Бегство священника Маттафии и его родных. 1 Маккавейская 2:27-30

Иуда Маккавей побеждает врагов и очищает храм. 1 Маккавейская 4:36-40

Симон избирается начальником и первосвященником. 1 Маккавейская 14:35

Защита сокровищницы храма от разграбления. 2 Маккавейская 3:22-27

Мученическая смерть семи братьев и их матери. 2 Маккавейская 7:20-23

Ангел Господень ведёт Израиль против врага. 2 Маккавейская 11:7-12

Видение Иуды Маккавея. 2 Маккавейская 15:12-16

Новый Завет

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния Апостолов

Откровение Иоанна Богослова

БИБЛИЯ пересказанная детям старшего возраста НОВЫЙ ЗАВЕТ

Издательство: Печатный Двор

ISBN: 5-7062-0008-4

Год: 1991

Страниц: 280

Библия, предлагаемая читателям, - воспроизведение издания 1906 г. с иллюстрациями Юлиуса Шнорр фон Каросфельда. Составлена Софией Дестунис.

БИБЛИЯ пересказанная детям старшего возраста НОВЫЙ ЗАВЕТ - Содержание

I. Рождество Иисуса Христа.

II. Детство и отрочество Иисуса Христа.

III. Иоанн Предтеча. Крещение Иисуса Христа. Искушение Иисуса Христа злым духом.

IV. Первый год общественного служения Спасителя.

V. Второй год общественного служения Спасителя.

VI. Третий год общественного служения Спасителя.

VII. Великие дни страстной седмицы.

VIII. Преславное Воскресение Господа нашего Иисуса Христа.

IX. Деяния святых Апостолов.

X. Послания апостольские.

XI. Апокалипсис или откровение св. ап. Иоанна Богослова.