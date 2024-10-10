Библия в стене

В начале лета 1856 года молодой безработный каменщик, здоровый, сильный и не ленивый, оставил свой дом в швейцарском кантоне Тичино и вместе с друзьями отправился искать работу на противоположной стороне Альпийских гор, в той части Швейцарии, где местные жители говорили на немецком языке. На плече он нес палку с небольшим узелком, в котором были его инструменты и самая необходимая одежда.

По дороге он встретил женщину, которая подарила ему Библию на итальянском языке. Она долго и искренне просила его прочитать книгу, потому что это было Слово Божье, которое указывало людям путь к вечной жизни. Антонио, так звали молодого человека, нерешительно принял подарок и, даже не поблагодарив женщину, сунул его в узелок и быстро направился дальше. Однако на душе у него было неспокойно. Перед тем, как отправиться на поиски работы в протестантские кантоны Швейцарии, Антонио и его товарищи выслушали священника из их деревни, который, предостерегая их, рассказал о «книгах еретиков, губящих души», и самой «опасной» из них-Библии. И вот теперь у него за спиной лежит именно эта книга. Юноша твердо решил избавиться от нее. Он только никак не мог решить где выбросить книгу, то ли у дороги, то ли найти более подходящее место. Добравшись, наконец, до красивого швейцарского городка Гларуса, путники вскоре нашли в нем работу.

Антонио и его друзья подрядились строить большое здание. Однажды, возводя из кирпича один из контрфорсов, он дошел до пустого места, которое нужно былочем-то заполнить. В этот момент его вдруг осенила мысль положить на это место Библию и замуровать ее. «Посмотрим, — смеясь, воскликнул он, — сможет ли дьявол потом достать ее оттуда!».

Работавшие рядом каменщики-земляки посчитали его идею весьма забавной и Антонио тут же приступил к ее реализации. Он достал книгу из узелка, ударил по ней изо всех сил два или три раза молотком так, что на обложке осталось несколько глубоких вмятин, а затем под громкий хохот товарищей, сунул ее в пустое отверстие и замазал его строительным раствором.