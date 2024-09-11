Библия - Ветхий Завет - С иллюстрациями Джеймса Тиссо

Библия — важнейшая книга христианства и одна из древнейших книг мира. Ее переиздавали бесчисленное количество раз на разные языки мира, она была проиллюстрирована множеством художников. Настоящее издание содержит текст Ветхого завета в Синодальном переводе. Текст сопровождается цветными иллюстрациями, выполненными Джеймсом Тиссо.

Джеймс (Жак Жозеф) Тиссо (1836–1902) — французский живописец, гравер, иллюстратор, выдающийся портретист. Тиссо родился в Нанте в набожной семье торговца тканями. К семнадцати годам, по окончании иезуитской школы-интерната, юноша принял решение стать профессиональным художником. Отец отнесся к этому решению скептически, но Джеймса горячо поддержала мать, и в 1857 году он уехал в Париж, где поступил в Школу изящных искусств. Учителями юного художника были Ипполит Ландрин и Луи Ламот. Там же он завел знакомства с художниками-импрессионистами, оказавшими влияние на его творческую деятельность: среди них были Эдгар Дега, Эдуард Мане, Джеймс Уистлер, Анри Лейс. Через несколько лет, когда Тиссо было двадцать три года, он впервые показал свои работы публике — стал участником Парижского салона, престижной художественной выставки, поддерживаемой французским правительством. С этого момента всем стало ясно, что молодого человека ждет успех. Талант Тиссо был признан, он широко прославился, а цены на его картины были фантастическими. Темы его творчества были обширны, но особенное место в сердце художника занимали женские портреты. После франко-прусской войны Тиссо был вынужден уехать из Парижа в Лондон. Всего через два года Джеймс Тиссо вновь стал известен, но теперь уже в Англии. Он снова начал принимать участие в выставках и продолжил совершенствовать свое мастерство: Сеймур Хейден, первый президент английского Королевского общества художников-граверов, обучил его искусству гравюры. Тиссо стал очень состоятельным человеком и годы спустя вернулся в Париж. Остаток жизни он посвятил иллюстрированию Библии, для чего предпринимал путешествия по святым местам — благодаря этому зарисовки получились необычайно достоверными. Тиссо был старателен в работе, его рисунки выходили детализированными, монументальными, живыми. Серия «Жизнь Христа и Ветхий завет» — признанный шедевр иллюстрации. Рисунки серии, запечатлевающие библейские сюжеты, вызвали бурный восторг публики и были показаны на выставках в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, их печатали в отдельных сборниках. Данное издание предлагает читателю познакомиться со священным текстом одной из самых значительных книг в истории человечества, украшенной необыкновенными иллюстрациями одного из самых знаменитых художников минувших столетий.

Библия - Ветхий Завет - Свыше трехсот девяноста иллюстраций Джеймса Тиссо к полному синодальному переводу

Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2024, — 1568 с.: ил.

ISBN 978-5-9603-1076-5 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-1077-2 (Кожаный переплет)

Библия - Ветхий Завет - Содержание

ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЕВО

Первая книга Моисея БЫТИЕ

Вторая книга Моисея ИСХОД

Третья книга Моисея ЛЕВИТ

Четвертая книга Моисея ЧИСЛА

Пятая книга Моисея ВТОРОЗАКОНИЕ

Книга Иисуса Навина

Книга Судей Израилевых

Книга Руфи

Первая книга Царств

Вторая книга Царств

Третья книга Царств 617

Четвертая книга Царств

Первая книга Паралипоменон

Вторая книга Паралипоменон

Первая книга Ездры

Книга Неемии

Вторая книга Ездры

Книга Товита

Книга Иудифи

Книга Есфири

Книга Иова

Псалтирь

Книга Притчей Соломоновых

Книга Екклесиаста, или Проповедника

Книга Песни песней Соломона

Книга Премудрости Соломона

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова

Книга пророка Исаии

Книга пророка Иеремии

Книга Плач Иеремии

Книга Послание Иеремии

Книга пророка Варуха

Книга пророка Иезекииля

Книга пророка Даниила

Книга пророка Осии

Книга пророка Иоиля

Книга пророка Амоса

Книга пророка Авдия

Книга пророка Ионы

Книга пророка Михея

Книга пророка Наума

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Софонии

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарии

Книга пророка Малахии

Первая книга Маккавейская

Вторая книга Маккавейская

Третья книга Маккавейская

Третья книга Ездры