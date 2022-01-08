В течение многих веков Библию читали немногие. Богословы, священники, историки. Это было не только чтение, но и вчитывание, исследование. Результаты исследований сравнивались, обсуждались. Чтобы легко найти нужное место, каждое предложение было пронумеровано. Так по сей день издают для учёных памятники древней литературы Рима и Греции.

Для обычных читателей Геродота и Плутарха издают обычным способом, не нумеруя отдельных фраз. Библию, однако, продолжают издавать только с нумерацией. В России ещё и орфография при издании Библии используется устаревшая: прямую речь не выделяют, как это принято сегодня.

В этом издании за основу взят привычный перевод XIX столетия («синодальный»), но без нумерации отдельных фраз. убрана нумерация глав, модернизирована орфография.

В прямых скобках даны дополнения, пояснения, разночтения от переводчиков. Курсив используется по-разному. Например, в псалмах курсивом выделяются и пояснения, данные древним составителем псалтири, и те части псалмов, которые написаны от имени Бога.

Книга Бытия

Книга Бытия написана на древнееврейском языке в VI-IV веках до р.Х. В ней около 32 тысяч слов. Автор включил в книгу и очень древние тексты. Иногда он объединял разные варианты рассказов об одном и том же событии. Цель книги объяснить не механизм появления вселенной и людей, а рассказать о смысле жизни и веры. Книга Бытия и следующие за ней книги Исхода, Левит, Числа, Второзаконие в античности стали называться Пятикнижием Моисеевым (считалось, что их автор Моисей). На древнееврейском их также называют "Тора" - "Учение".

Яков Кротов

Происхождение порядка в мире

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.

Разделение света и тьмы

И сказал Бог:

— Да будет свет.

И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.

И был вечер, и было утро: день один.

Библия Якова Кротова

Библия. Синодальный перевод. Издание подготовил Яков Кротов

Москва, 2021

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Библия Якова Кротова - Содержание

Предисловие

Книга Бытия

Книга Исход

Книга Левит

Книга Чисел

Книга Второзакония

Книга Иисуса Навина

Книга Судей

Книга Руфи

Первая книга Царств

Вторая книга Царств

Третья книга Царств

Четвертая книга Царств

Первая книга Паралипоменон

Вторая книга Паралипоменон

Первая книга Ездры

Книга Неемии

Вторая книга Ездры

Книга Товита

Книга Юдифи

Книга Есфири

Книга Иова

Псалтирь

Книга Притч

Книга Екклесиаста

Песнь песней

Книга Премудрости Соломона

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова

Книга пророка Исайи

Книга пророка Иеремии

Плач Иеремии

Послание Иеремии

Книга Варуха

Книга пророка Иезекииля

Книга пророка Даниила

Книга пророка Осии

Книга пророка Иоиля

Книга пророка Амоса

Книга пророка Авдия

Книга пророка Ионы

Книга пророка Михея

Книга пророка Наума

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Софонии

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарии

Книга пророка Малахии

Первая книга Маккавейская

Вторая книга Маккавейская

Третья книга Маккавейская

Приложение 1. Четвертая книга Маккавейская

Третья книга Ездры

Евангелие от Марка

Евангелие от Матфея

Евангелие от Луки

Деяния апостолов

Евангелие от Иоанна

Послание Иакова

Первое послание Петра

Второе послание Петра

Первое послание Иоанна

Второе послание Иоанна

Третье послание Иоанна

Послание апостола Иуды

Послание римлянам апостола Павла

Первое послание коринфянам апостола Павла

Второе послание коринфянам апостола Павла

Послание галатам апостола Павла

Послание ефесянам апостола Павла

Послание филиппийцам апостола Павла

Послание колоссянам апостола Павла

Первое послание фессалоникийцам апостола Павла

Второе послание фессалоникийцам апостола Павла

Первое послание Тимофею апостола Павла

Второе послание Тимофею апостола Павла

Послание Титу апостола Павла

Послание Филимону апостола Павла

Послание евреям

Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)

Приложение 2. Евангелие Фомы

Приложение 3. Учение двенадцати апостолов

Приложение 4. "Пастырь" Герма

Приложение 5. История Иакова о рождении Марии