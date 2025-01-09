Бицадзе, Наталья Витальевна - Евангельские сюжеты в живописи

События Священной истории на протяжении многих столетий являлись главной темой искусства, вдохновляя художников. Храмы были средоточием всего самого лучшего в культуре и искусстве, а заказы, предназначенные для церкви, становились важным источником благосостояния художников и ремесленников. На протяжении многих веков вся европейская культура развивалась в первую очередь как культура христианская, а евангельские персонажи и связанные с ними сюжеты на протяжении вот уже двух с лишним тысячелетий остаются средством формирования мировоззрения людей, дают возможность размышлять над вечными вопросами, служат примером для подражания, являются емкими символами.

Главными книгами, определяющими жизнь христианина и лежащими в основе иконографии европейского искусства III–XXI веков, остаются Евангелия (пер. Благая весть). Еще во времена земной жизни Спасителя Его ученики и последователи стремились как можно более точно, полно запомнить, а потом и зафиксировать факты Его биографии, поучения, притчи, с помощью которых Он стремился сделать постулаты нового мировоззрения более понятными, чтобы указать человечеству путь спасения, обретения жизни вечной. Сначала Его непосредственные ученики, апостолы, основываясь на личном опыте общения с Иисусом, могли нести Благую Весть представителям разных народов. Но по мере распространения христианства и в связи с появлением ересей (ложных трактовок нового вероучения), появилась насущная потребность составить определенный свод текстов, которые бы формулировали постулаты христианства, отвечали на насущные вопросы, неизбежно встающие перед Церковью и отдельным человеком. При этом надо было выбрать те тексты, содержание которых безусловно совпадает с учением и напрямую восходит к опыту апостолов — живых носителей Церковного Предания — и их непосредственных учеников. Начало формирования канона, который сегодня именуется Новым Заветом, началось еще на рубеже I–II века, а завершилось только к середине IV столетия. Он составляет 27 книг, но, конечно, самыми главными, «богодухновенными» являются четыре Евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Первые три Евангелия называются синоптическими и по своему содержанию во многом повторяют, перекрывают друг друга, но, будучи обращенными к разным народам, имеют и различия. Несколько особняком стоит Евангелие от Иоанна — оно было написано позже остальных евангельских текстов и должно было существенно дополнить их.

Первым по времени написания считается Евангелие от апостола Матфея. В число учеников Спасителя он был призван с должности мытаря (сборщика налогов). Его Евангелие было написано вскоре после Вознесения Иисуса и обращено к евреям. Это видно из того, что автор опускает пояснения географического и бытового характера, и так понятные любому иудею, но при этом он приводит множество бытовых подробностей, которые были бы непонятны представителям другой культуры. В Евангелии от Матфея много ссылок на тексты Ветхого Завета; автор ставит своей задачей доказать, что Иисус и есть тот самый Мессия, о котором проповедовали древние пророки. Поэтому в его Евангелии постоянно звучит рефрен: «Все это случилось, дабы исполнилось предсказанное пророками».

Бицадзе, Наталья Витальевна - Евангельские сюжеты в живописи

Москва: Издательство АСТ, 2025. – 192 с.: ил. – (Искусство понимать).

ISBN 978-5-17-163900-6

Бицадзе, Наталья Витальевна - Евангельские сюжеты в живописи – Содержание

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