Бичков - Сповідь Петра

Тож можна сказати, що Євангеліє є свідченням учнів про Ісуса як їхнього Вчителя й про самих себе як про його учнів. Вони не тільки врешті зрозуміли, ким є Ісус, але й побачили, ким є вони самі. Ба більше, вони на власному досвіді відчули дієвість Ісусової науки. Сторінками Євангелія учні Ісуса чесно зізнаються у своїх слабкостях. Чи така чесність не гідна довіри? Чи вона не є рисою достовірного свідка? Марко, що безсумнівно був учнем тих учнів, виявляє неупередженість у своєму посланні: він показує людей, схожих на нас, — тих, кого Ісус обрав попри їхні слабкості, і хто, попри зречення і нерозуміння, зрештою став його свідками.

Оригінальність цієї праці полягає у спробі вирішити історичні питання літературознавчою методологією. Автор вивчає літературні особливості Євангелія від Марка, які могли б підтвердити чи спростувати його походження від самовидців, передусім від апостолів і Петра. Для цього він застосовує наратологію, тобто вивчає Євангеліє як текст, що має характеристики і структуру, властиві оповіді. Принаймні авторові час від часу здавалось, що він пише не просто академічну працю, а детектив: ніби веде розслідування, намагаючись дізнатися, хто саме міг переповісти Маркові євангельські події. Книга поєднує актуальну тематику із сучасними методологіями євангельських досліджень і для українського читача може стати вікном у світ сучасної біблеїстики.

Бичков Олександр – Сповідь Петра – Євангеліє від Марка як свідчення очевидців

К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2026. — 274 с.

ISBN 978-617-8692-05-6

Бичков Олександр – Сповідь Петра – Зміст