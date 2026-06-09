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Бичков - Сповідь Петра

Бичков - Сповідь Петра
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Biblical Studies, Theology, Educational

Тож можна сказати, що Євангеліє є свідченням учнів про Ісуса як їхнього Вчителя й про самих себе як про його учнів. Вони не тільки врешті зрозуміли, ким є Ісус, але й побачили, ким є вони самі. Ба більше, вони на власному досвіді відчули дієвість Ісусової науки. Сторінками Євангелія учні Ісуса чесно зізнаються у своїх слабкостях. Чи така чесність не гідна довіри? Чи вона не є рисою достовірного свідка? Марко, що безсумнівно був учнем тих учнів, виявляє неупередженість у своєму посланні: він показує людей, схожих на нас, — тих, кого Ісус обрав попри їхні слабкості, і хто, попри зречення і нерозуміння, зрештою став його свідками.

Оригінальність цієї праці полягає у спробі вирішити історичні питання літературознавчою методологією. Автор вивчає літературні особливості Євангелія від Марка, які могли б підтвердити чи спростувати його походження від самовидців, передусім від апостолів і Петра. Для цього він застосовує наратологію, тобто вивчає Євангеліє як текст, що має характеристики і структуру, властиві оповіді. Принаймні авторові час від часу здавалось, що він пише не просто академічну працю, а детектив: ніби веде розслідування, намагаючись дізнатися, хто саме міг переповісти Маркові євангельські події. Книга поєднує актуальну тематику із сучасними методологіями євангельських досліджень і для українського читача може стати вікном у світ сучасної біблеїстики.

Бичков Олександр – Сповідь Петра – Євангеліє від Марка як свідчення очевидців

К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2026. — 274 с.
ISBN 978-617-8692-05-6

Бичков Олександр – Сповідь Петра – Зміст

  1. Передмова (о. д-р Петро Октаба)

  2. Передмова автора

  3. Вступ

  4. Розділ 1. Самовидці його величі

  5. Розділ 2. Євангеліє як свідчення і оповідання

    • Свідоцтво Папія і скептицизм Бультмана

    • Євангелія як свідчення очевидців

    • Євангелія як оповіді і як свідчення

  6. Розділ 3. Оповідач і його знання

    • Той, хто оповідає

    • Як оповідач знає?

    • Знання біблійного оповідача

    • Знання оповідача і свідчення очевидців

  7. Розділ 4. Всезнаючий оповідач Марка?

    • Що кажуть маркознавці?

    • Потрібна альтернатива!

  8. Розділ 5. Всюдиприсутні учні

    • Учні й учениці як спостерігачі

    • Скільки учні знають?

    • Ісус Марка — Ісус учнів!

  9. Розділ 6. Привілей оповідача Марка

    • Оповідач Марка і доктор Ватсон

    • Ісус, якого знали учні

    • Зазирання всередину Ісуса?

    • Всезнаючий оповідач чи Ісус?

    • Учнівське посередництво

    • Учні як джерело знань оповідача Марка

  10. Розділ 7. Як визначити свідків?

    • Що таке точка зору?

    • Той, хто бачить, і той, хто сприймає

    • Той, хто бачить, і той, хто свідчить

  11. Розділ 8. Учні за і учні проти Ісуса

    • Роль Ісуса і його учнів

    • Емоційна напруга між Ісусом і учнями

    • Внутрішній світ Петра

    • Ідеологія в Євангелії від Марка

    • Джерело напруги

    • Надія для учнів

    • Чи можуть учні бути свідками?

  12. Розділ 9. Євангеліє як фільм

    • Хто бачить у Євангелії від Марка?

    • Що знімає наративна камера?

    • Невидимі учні

    • В євангельському кінозалі

    • Слухаємо з учнями

  13. Розділ 10. Головне завдання учнів

    • Подорож з учнями

    • Учнівський поклик — поклик бачити (4:1–41)

    • Ісус як Вчитель

    • Оповідач, Ісус і християнський читець

    • Слухачі як учні, учні як слухачі

  14. Розділ 11. Учнівська сліпота

    • Виникнення зорового дисонансу

    • Проблеми з учнівським зором (7:31–8:26)

    • Дефекти учнівського зору і читач

  15. Розділ 12. У пошуках прозріння

    • Бачити з Ісусом

    • Дивлячись у майбутнє

    • Читачі і учні знову зближуються

    • Зір учнів, читача й Ісуса

  16. Розділ 13. Петро, який слідує, бачить і згадує

    • З Петром від початку до кінця

    • День у Капернаумі

    • На горі та біля гори Преображення

    • Петро як зрадник, сповідник і свідок

    • Погляд Петра в оповіді Марка

  17. Розділ 14. Хто може бути свідком?

    • Оповідач і учні

    • Оповідач і Петро

    • Євангеліє як свідчення

  18. Розділ 15. Євангеліє як сповідь і свідчення Петра

  19. Бібліографія

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Added 09.06.2026
Author brat Vadim
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