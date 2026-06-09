Бичков - Сповідь Петра
Тож можна сказати, що Євангеліє є свідченням учнів про Ісуса як їхнього Вчителя й про самих себе як про його учнів. Вони не тільки врешті зрозуміли, ким є Ісус, але й побачили, ким є вони самі. Ба більше, вони на власному досвіді відчули дієвість Ісусової науки. Сторінками Євангелія учні Ісуса чесно зізнаються у своїх слабкостях. Чи така чесність не гідна довіри? Чи вона не є рисою достовірного свідка? Марко, що безсумнівно був учнем тих учнів, виявляє неупередженість у своєму посланні: він показує людей, схожих на нас, — тих, кого Ісус обрав попри їхні слабкості, і хто, попри зречення і нерозуміння, зрештою став його свідками.
Оригінальність цієї праці полягає у спробі вирішити історичні питання літературознавчою методологією. Автор вивчає літературні особливості Євангелія від Марка, які могли б підтвердити чи спростувати його походження від самовидців, передусім від апостолів і Петра. Для цього він застосовує наратологію, тобто вивчає Євангеліє як текст, що має характеристики і структуру, властиві оповіді. Принаймні авторові час від часу здавалось, що він пише не просто академічну працю, а детектив: ніби веде розслідування, намагаючись дізнатися, хто саме міг переповісти Маркові євангельські події. Книга поєднує актуальну тематику із сучасними методологіями євангельських досліджень і для українського читача може стати вікном у світ сучасної біблеїстики.
Бичков Олександр – Сповідь Петра – Євангеліє від Марка як свідчення очевидців
К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2026. — 274 с.
ISBN 978-617-8692-05-6
Бичков Олександр – Сповідь Петра – Зміст
Передмова (о. д-р Петро Октаба)
Передмова автора
Вступ
Розділ 1. Самовидці його величі
Розділ 2. Євангеліє як свідчення і оповідання
Свідоцтво Папія і скептицизм Бультмана
Євангелія як свідчення очевидців
Євангелія як оповіді і як свідчення
Розділ 3. Оповідач і його знання
Той, хто оповідає
Як оповідач знає?
Знання біблійного оповідача
Знання оповідача і свідчення очевидців
Розділ 4. Всезнаючий оповідач Марка?
Що кажуть маркознавці?
Потрібна альтернатива!
Розділ 5. Всюдиприсутні учні
Учні й учениці як спостерігачі
Скільки учні знають?
Ісус Марка — Ісус учнів!
Розділ 6. Привілей оповідача Марка
Оповідач Марка і доктор Ватсон
Ісус, якого знали учні
Зазирання всередину Ісуса?
Всезнаючий оповідач чи Ісус?
Учнівське посередництво
Учні як джерело знань оповідача Марка
Розділ 7. Як визначити свідків?
Що таке точка зору?
Той, хто бачить, і той, хто сприймає
Той, хто бачить, і той, хто свідчить
Розділ 8. Учні за і учні проти Ісуса
Роль Ісуса і його учнів
Емоційна напруга між Ісусом і учнями
Внутрішній світ Петра
Ідеологія в Євангелії від Марка
Джерело напруги
Надія для учнів
Чи можуть учні бути свідками?
Розділ 9. Євангеліє як фільм
Хто бачить у Євангелії від Марка?
Що знімає наративна камера?
Невидимі учні
В євангельському кінозалі
Слухаємо з учнями
Розділ 10. Головне завдання учнів
Подорож з учнями
Учнівський поклик — поклик бачити (4:1–41)
Ісус як Вчитель
Оповідач, Ісус і християнський читець
Слухачі як учні, учні як слухачі
Розділ 11. Учнівська сліпота
Виникнення зорового дисонансу
Проблеми з учнівським зором (7:31–8:26)
Дефекти учнівського зору і читач
Розділ 12. У пошуках прозріння
Бачити з Ісусом
Дивлячись у майбутнє
Читачі і учні знову зближуються
Зір учнів, читача й Ісуса
Розділ 13. Петро, який слідує, бачить і згадує
З Петром від початку до кінця
День у Капернаумі
На горі та біля гори Преображення
Петро як зрадник, сповідник і свідок
Погляд Петра в оповіді Марка
Розділ 14. Хто може бути свідком?
Оповідач і учні
Оповідач і Петро
Євангеліє як свідчення
Розділ 15. Євангеліє як сповідь і свідчення Петра
Бібліографія
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