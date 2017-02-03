Характерная черта нашего времени — повышенный интерес к изучению доктрины о Духе Святом. За последнюю четверть столетия было издано огромное количество книг поэтому столь важному предмету. Естественно, не все книги, описывающие дела и личность Святого Духа, одинаково хороши. Некоторые авторы ограничиваются только описанием Его действий, тогда как другие затрагивают и Его дела, и личность.

В целом же для всех авторов характерно желание придерживаться Священного Писания, которое всегда является нашим неизменным источником познания истины, как по данному вопросу, так и по всем остальным библейским доктринам. Авторы книг со всей очевидностью стараются быть полезными также в практическом смысле для тех христиан, которые жаждут более глубокого познания о Святом Духе, чувствуя, что их свидетельство о Христе не имеет силы без присутствия и содействия благодатного Духа Божьего.

Но какими бы обширными ни были труды о Духе Святом, эта тема все еще не исчерпана, да и не может быть исчерпана. Ибо мы имеем дело с одним из Лиц Божества, а значит, наш предмет беспределен. В силу этого, новые исследования по этой теме будут всегда уместными. Ведь ни какая-либо отдельная книга, ни все книги, вместе взятые, не могут сказать последнее слово по данному предмету. Этот неисчерпаемый кладезь истины будет оказывать плодотворное влияние на грядущие поколения так же, как это было и в прошлом. Мы знаем, что Дух Святой является Автором той великой перемены в человеке, которая называется возрождением, что Он является источником истинной святости в жизни спасенных, что Он крестит верующих в одно Тело и, по Своей милости, Сам в нем обитает и готовит к славному предназначению, — и поэтому всякая новая попытка пролить свет на Его благословенную работу будет с желанием воспринята детьми Божьими.

Вильям Бидервольф - Исследование учения о Святом Духе

Типография ’’ПИКОРП”, г. Минск.

Вильям Бидервольф - Исследование учения о Святом Духе - Оглавление

1. Имена Святого Духа.

2. Сошествие Святого Духа

3. Личность Святого Духа.

4. Божественность Духа Святого.

5. Запечатление Святым Духом.

6. Помазание Духом Святым.

7. Плоды Святого Духа.

8. Крещение Святым Духом.

9. Общение Святого Духа.

10. Исполнение Духом Святым.

11. Символы Духа Святого.

12. Противление Святому Духу.

Вильям Бидервольф - Исследование учения о Святом Духе - Божественность Святого Духа

I. Духу Святому приписываются Божеские имена.

Исаия говорит: «И услышал я голос Господа (Иеговы), говорящего...» В Деян.28:25,26 Павел, цитируя это место, говорит: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию...» В Иер.31:31 сказано: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет», а в Евр. 10:15 дается ссылка на это место: «Об этом свидетельствует нам и Дух Святой; ибо сказано: Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». В Деян.5:4 Он ясно назван Богом. Петр сказал, что сатана вдохновил Ананию солгать Духу Святому, и затем добавляет: «Ты солгал не человекам, а Богу». Прочтите также 2Кор.З:17, 18, где Он назван Господом. Прочтите Еф.2:22; 1Кор.6.19; Рим.8:9,10.

II. Духу Святому приписываются Божеские совершенства. Свойства Божьи являются свойствами Духа Святого.

(а) Он вечен (Евр.9:14) — в Синодальном переводе передано «Духом Святым» вместо «Духом Вечным», как в оригинале. Ему воздается возвышенная хвала, как Иегове Создателю: «Прежде чем родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты - Бог» (Пс.89:3).

(б) Он всеведущ (1Кор.2:10, 11; Ис.40:13).

(в) Он всемогущ (Мих.3:8). Это доказывается также Его делами (См. Раздел III).

(в) Он вездесущ (Пс. 138:7, 10). Это же говорится и по отношению к Богу Иегове (Иер.23:24).

III. Дела, приписываемые Богу, приписываются Духу Святому.

(а) Ему приписывается дело сотворения мира (Быт. 1:2; Иов 26:13; Пс.33:6; Иов 33:4).

(б) Ему приписывается дело участия в Провидении (Пс. 103:30).

(в) Ему приписывается дело возрождения и воскресения (Иоан.З:5; Рим.8:11), а также совершение чудес (Матф. 12:28; 1Кор.12:9,11).

IV. Ему поклоняются, как Богу.

(а) Мы крещены во имя Святого Духа так же, как и во имя Сына и Отца, чем утверждается их равное достоинство.

(б) В Откровении семь раз предписывается слушать то, что нам говорит Дух Святой.

(в) Хотя нет прямых упоминаний о молитве Духу Святому, такая возможность подразумевается в Его имени Параклит — призванный на помощь, а также в Апостольском благословении (2Кор.13:14) и во вступительной части книги Откровения Иоанна (Откр. 1:4,5).

(г) Возможен грех против Духа Святого, — фактически, есть только один грех, которому нет прощения, и это грех против Духа Святого (Матф. 12:31, 32), ввиду чего Его Божественность должна быть признана безоговорочно.