Мы не имеем намерения сказать новое веское слово в изучении пред- и раннеэллинистической истории Афин. Для этого мы уже, скорее всего, опоздали. Последняя треть IV столетия в главном полисе древней Эллады исследована и описана едва ли не вдоль и поперек, и этот несомненный факт не оставляет простора для новаторских изысканий либо изрядной полемики. Назовем такие авторитеты как Фритц Верли, Уильям Скотт Фергюсон, Христиан Хабихт, Клод Моссе, Стефен Трэйси, Ханс Иоахим Герке, Джошуа Обер, Могенс Херман Хансен, Питер Джон Родз, Микеле Фарагуна. Не так давно к ним добавились новые имена: Антонио Марио Банфи, Лара О’Салливэн (особенно благодаря книге «The Regime of Demetrius of Phalerum in Athens, 317–307 BCE» 2009 года издания, которую автор для себя ставит в один ряд с компендиумом Уильяма У. Фортенбо и Эккарта Шутрюмпфа «Demetrius of Phalerum: Text, Translation and Discussion» — издания 2000 и 2017 года), Мирко Каневаро, Лоуренс А. Тритл, Джеймс Мэддокс Уильямс (диссертация «Athens without Democracy: The Oligarchy of Phocion and the Tyranny of Demetrius of Phalerum, 322–307 B.C.» 1982 года) и другие. К ним и их трудам мы отсылаем всех тех, кому недостает целостности в представлениях о предмете, для нас скорее фоновом.

Но сам Деметрий Фалерский не был ни избалован, ни обделен вниманием исследователей, коего ему досталось в точности сообразно роли одного из главных и непременных участников событий. Однако его крайне редко выделяли как личность, государственного деятеля с неординарным самостоянием и решающим влиянием на процессы, в которые он был вовлечен, даже на правах их зачинателя.

Несложно указать сопоставимых по масштабам законодателей и политиков, оставивших в истории Афин столь же заметный, как получилось у Деметрия Фалерского, след, — Драконта, Солона, Клисфена, Аристида, Фемистокла, Перикла, того же Ликурга, не исключая даже Писистрата, Эфиальта и других. Но — при всем нашем безмерном и неизбывном пиетете перед греческой и в особенности афинской античностью — строителем нового общественного уклада, идеальным передаточным звеном от полиса к империи Деметрий Фалерский по-настоящему проявил себя уже в Египте, а не в родных пенатах. Десять лет управления Афинами оказались для него не итогом и не главным делом всей жизни, а лишь промежуточной подготовительной ступенькой для выполнения соло иной, более значительной исторической миссии. Этого акцента, который занимает нас больше всего, в обширной литературе о раннеэллинистических Афинах мы не встречаем. Подчас разновидности надгробий в афинском сумптуарном законодательстве Деметрия Фалерского увлекают исследователя гораздо сильнее, нежели наличие в птолемеевском Египте тех же самых гинекономов, коим обычно вменялись в обязанности внимание к оным и наведение иной благопристойности в вопросах частной жизни и смерти. И, к слову сказать, номофилаков — как в нем же, так и в соседней Кирене, получившей свою конституцию от Сотера.

Белозеров, Сергей Васильевич - Жизнь Деметрия Фалерского - в 2 томах - Том I

С. В. Бєлозеров // Издательский проект «Квадривиум». –

СПб.; Саратов : Амирит, 2025. — 558 с.

ISBN 978-5-00207-955-1

Белозеров, Сергей Васильевич - Жизнь Деметрия Фалерского : в 2 томах : Том I - Содержание

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. АФИНЫ 1. Детские и юношеские годы 2. Вхождение в политику (325–322 г.г.) 2.1. Антимакедонская партия. 2.1.1. Демосфен 2.1.2. Гиперид 2.1.3. Ликург 2.2. Промакедонская партия 2.2.1. Фокион 2.2.2. Демад 2.2.3. Деметрий Фалерский 3. Между Антипатром и Кассандром. Деметрий Фалерский 4. У власти (317–307 гг.) 4.1. Статус и полномочия. 4.2. Законодатель 4.2.1. Военная сфера 4.2.2. Реформа судебного надзора. Номофилаки 4.2.3. Литургии 4.2.3.1. Хорегии 4.2.3.2. Лампадархия и гимнасиархия 4.2.3.3. Триерархия 4.2.3.4. Гинекономы 4.2.3.5. Прочие акты 4.2.3.6. Резюме 4.3. Деметрий Фалерский — попечитель города, наук и искусств 4.3.1. Экономика и финансы 4.3.2. Науки и искусства 4.3.2.1 Философия 4.3.2.2 Историография 4.3.2.3 Театр и драматургия 5. Частная жизнь 6. Несколько слов в качестве резюме

ПРИЛОЖЕНИЯ — I Приложение I.1. Деметрий Фалерский и Уранополис Алексарха Приложение I.2. Падение режима и бегство в Фивы

II. ФИВЫ 1. Кассандр 2. Деметрий Фалерский. Переезд в Александрию

ПРИЛОЖЕНИЯ — II Приложение II.1. Афины после Деметрия Приложение II.2. Обзор несохранившегося Приложение II.3. На дне. У киника Кратета

ОГЛАВЛЕНИЕ

Белозеров, Сергей Васильевич - Жизнь Деметрия Фалерского - в 2 томах - Том II

С. В. Бєлозеров // Издательский проект «Квадривиум». –

СПб.; Саратов : Амирит, 2025. — 480 с.

ISBN 978-5-00207-956-8

Белозеров, Сергей Васильевич - Жизнь Деметрия Фалерского : в 2 томах : Том II - Содержание