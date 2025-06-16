Бєля Славомир - Достатньо лише Бога

Основна людська психічна потреба - потреба безпеки, відчуття, що зможемо самі собі зарадити, що ситуація не виходить з-під нашого контролю. Відповідно до людських категорій це було б ідеально, але саме тоді ми вже не потребуватимемо Бога. Якщо ти можеш собі зарадити, пануєш над подіями, це означає, що саме ти є господарем ситуації. Грецькою мовою Бог - це Kyrios. Той, хто панує над ситуацією, є Kyrios - як Господь. Він уже не потребує Бога і сам тримає в руках віжки історії. У цьому контексті можна говорити про різні види опор та різноманітні їх рівні. Панувати над ситуацією означає бути для себе опорою. На матеріяльному рівні це означає, що ти є господарем свого життєвого статусу, що ти забезпечений. Маєш рахунок у банку, добру роботу, очевидні перспективи подальшого фінансового розвитку. В матеріяльній сфері не потребуєш Бога. Можна сказати, що ти сам стаєш для себе єдиною опорою, господарем ситуації, Богом. Можна також говорити про різних божків, які визначають ставлення твого “я” до світу. Кожне підвищення зарплати може бути опорою, матеріальним божком. Кожна заощаджена сума теж стає божком, бо зростає капітал, на якому ти будуєш довіру до самого себе. Кожна здібність, помічена в собі, стає божком, бо збільшує твою віру в себе, переконання, що завжди зможеш собі зарадити. Аналогічно і на рівні психологічному. Маємо велику потребу панувати над своїми почуттями, емоціями, психікою. Ми хочемо, щоби наша психіка відображала внутрішній стан людини з заліза чи з мармуру, яка за будь-яких обставин дасть собі раду, “тримається”, ніколи не втрачає контролю над собою. Буває і таке, що тобі особливо не залежить на тому, щоби завжди виходити з ситуації власними силами, бо ти хочеш розраховувати на допомогу инших. У цьому також велич твого “я”, котре завжди зможе здобути для себе прихильність твого шефа, завоювати людську доброзичливість, знайти спільників, Коли ситуація повністю вийде з-під контролю, можливо, впадатимеш в ілюзії, заперечуватимеш правду про загрозу: мовляв, усе буде добре, роби щось инше. Проте можеш вибрати дорогу віри і спробувати повірити, що загроза є шансом, який підштовхує тебе до Ісуса, який панує над ситуацією, а на марійному шляху - до Марії. Якщо це Вона панує, достатньо лише сховатися під її плащем, і вже не буде причини для неспокою, тобі нічого не загрожуватиме.

Бєля Славомир - Достатньо лише Бога

3 пол. пер. Н.Урсу. - Львів: Свічадо, 2007. - с. 136

ISBN978-966-395-077-8

Бєля Славомир - Достатньо лише Бога - Зміст

Передмова до українського видання

Передмова до білоруського видання

Передмова до філіппінського видання

Передмова до іспанського видання

Передмова до мексиканського видання

Передмова до американського видання

Передмова до ірландського видання

Передмова до каталонського видання

Передмова до французького видання

Передмова до чеського видання

Передмова до литовського видання

Частина перша СВІТ ІЛЮЗОРНИХ ОПОР

1. НА СЛУЖБІ ВЛАСНОГО «Я»

2. ДЕ СКАРБ ТВІЙ, ТАМ І СЕРЦЕ ТВОЄ

Культ золотого тельця

Для чого служать речі цього світу

Божий опір ідолопоклонству

У Господньому винограднику

Відпочиваючи з Господом

3. МІРАЖІ БАГАТСТВА

Скільки нам потрібно

Накопичення запасів

Важкою є дорога багатого до Царства

4. ПРОБЛЕМА ОПОР У ПОДРУЖЖІ

Період захоплення і втрата ілюзій

Подружнє ідолопоклонство

Правдива любов у подружжі

Щоби тягар ставав легким

5. РОДИНА ЯК ОПОРА

Прагнення доповнення

“Не така, як хочу”

Бунти періоду дозрівання

Опора в дорослих дітях і внуках

Частина друга Коли руйнуються фальшиві опори

1. ОМАНЛИВЕ СВІТЛО ЛЮДСЬКОЇ ЛЮБОВИ

Гіркота й ілюзії

Претензії до людей

Отрута ілюзорних опор

Дар браку опор

2. ОМАНЛИВІ СИЛИ ЛЮДСЬКОГО “Я”

Страждання в майбутньому без Бога

Рукавичка, яку кинув злий дух

Сумніватися в надмірній турботі

Очищення розуму і пам’яті

Блаженна слабкість

“Сила”, яка зникає

3. ОЧИЩЕННЯ МІЖЛЮДСЬКИХ СТОСУНКІВ

Коли забуваємо про Подателя

Подвійне очищення

Праця серця задля уникнення людських опор

Боже знаряддя, поставлене на нашій дорозі

Перед ким ми сповідаємося

Надприродна приязнь

Частина третя ВИЗВОЛЕННЯ ВІД ІЛЮЗІЙ

1. ІЛЮЗОРНІСТЬ ОПОРИ НА ВЛАСНУ ДОСКОНАЛІСТЬ

Дари, які пробуємо привласнити

Узурпатори чеснот

Коли хочеш “схопити” дар молитви

Магічне ставлення до Божих дарів

Зло, що випливає з відокремлення дару від Подателя 87

Міражі опор 88

2. ЗАМАСКОВАНЕ ФАРИСЕЙСТВО 89

Марнославство

Гордість, що годується навіть каяттям

Прив’язання до плодів власних змагань

Невидима частина айсберга

Фарисей в образі митника

3. ЩОБ ЗЕРНО ПОСТУПОВО ВМИРАЛО

Духовні окрушини

Огорнуті Богом

Останнє місце

Випробування, що нас переростають

Зневажати прив’язання до ілюзій

Частина четверта БОГ - ЄДИНА ОПОРА

1. ЗНАЙТИ БОГА У ВСЬОМУ

Перед обличчям люблячої Присутности

Присутність, яка вимагає відповіді

Присутній у подіях Бог

Наша внутрішня святиня

Докази Його любови

2. ЛЮДСЬКЕ СЕРЦЕ, ЩО СПИРАЄТЬСЯ НА БОГА

Живи так, наче все залежить від Бога

Між людським “нічого” і Божим “Усе”

Благання про страх Божий

Мудрість віри

Віддати “кермо” свого життя

3. ДОСТАТНЬО ЛИШЕ БОГА