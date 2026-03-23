Бике - Борьба с сатаной

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Эта книга помогает решить данную задачу практическим образом. Она основана на пяти лекциях, прочитанных в Школе богословия при лондонской церкви «Метрополитан Табернакл» 6—8 июля 2004 года. В первой лекции (главы 1—6) обсуждается, кто такой сатана и какова его история. Во второй лекции (главы 7—8) показывается, как воспользоваться слабостями сатаны, ведя оборонительную и наступательную войну. В третьей лекции (главы 9—10), основанной в первую очередь на классических богословских трудах, рассказывается об уловках сатаны и объясняется, как можно их избежать. В последних лекциях поднимается вопрос, как бороться с сатаной в личной жизни, в церкви, в обществе (главы 11-13).

Бике Джоэл - Борьба с сатаной - Знать врага в лицо, чтобы победить его

Минск: Минская фабрика цветной печати, 2008. — 208 с.

ISBN 978-985-454-408-3 (рус.)

Бике Джоэл - Борьба с сатаной - Знать врага в лицо, чтобы победить его - Содержание

Предисловие

Часть первая. Знать врага в лицо: кто такой сатана и как он появился

  • Глава 1. Святая война

  • Глава 2. Сатана в Ветхом Завете

  • Глава 3. Сатана в Новом Завете

  • Глава 4. Сатана в истории церкви

  • Глава 5. Сатана сегодня

  • Глава 6. Будущее сатаны

Часть вторая. Знать слабости врага: умение вести с ним оборонительную и наступательную борьбу

  • Глава 7. Строим непроницаемую оборону

  • Глава 8. Организовываем нападение

Часть третья. Знать тактику сатаны: его уловки и способы борьбы с ними

  • Глава 9. Тактика сатаны и его способности

  • Глава 10. Методы борьбы с четырьмя главными уловками сатаны

Часть четвертая. Победа над сатаной в личной жизни, в жизни церкви и народа

  • Глава 11. Долг верующих

  • Глава 12. Долг членов церкви

  • Глава 13. Наш гражданский долг

Избранная библиография

Added 23.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю

Related Books

All Books