Мы существуем в сумерках эпохи, отмеченной печатью распада: разводы, безотцовщина и духовное оцепенение стали повседневностью. В своей книге «Как вести свою семью» Джоэл Бики призывает мужчин не к пустой ностальгии по «благополучным 1950-м», которые под покровом внешнего приличия часто скрывали глубокие раны, а к возвращению к живительному Божьему установлению о семье. Это руководство для тех, кто стремится к большему, чем просто формальное исполнение роли главы дома.

Автор выстраивает библейскую модель мужского лидерства, опираясь на три фундаментальных служения Христа: Пророка, Священника и Царя. Бики убежден, что обновление семьи начинается тогда, когда муж берет на себя ответственность за духовное просвещение (пророчество), ходатайство и поклонение (священство), а также мудрое и любящее управление (царство) в своем доме. Это не путь господства, но путь жертвенного служения, отражающий характер Христа.

Книга, изданная в серии «Современное богословие», предлагает практический взгляд на то, как преодолеть натиск современных безбожных идеологий. Джоэл Бики подчеркивает, что мужское лидерство — это не социальный конструкт прошлого, а вневременное призвание, способное принести жизнь и исцеление в разрушенные структуры современного общества. Это краткое, но емкое пособие станет незаменимым инструментом для каждого мужчины, желающего видеть свой дом оплотом истинной веры.

Джоэл Бики — Как вести свою семью

Руководство для мужчин, стремящихся к большему. / Пер. с англ. — Сиэтл - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. — 77 с. — (Современное богословие).

ISBN 979-8-88686-203-4

Джоэл Бики — Как вести свою семью — Содержание