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Бики - Как вести свою семью

Как вести свою семью
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics

Мы существуем в сумерках эпохи, отмеченной печатью распада: разводы, безотцовщина и духовное оцепенение стали повседневностью. В своей книге «Как вести свою семью» Джоэл Бики призывает мужчин не к пустой ностальгии по «благополучным 1950-м», которые под покровом внешнего приличия часто скрывали глубокие раны, а к возвращению к живительному Божьему установлению о семье. Это руководство для тех, кто стремится к большему, чем просто формальное исполнение роли главы дома.

Автор выстраивает библейскую модель мужского лидерства, опираясь на три фундаментальных служения Христа: Пророка, Священника и Царя. Бики убежден, что обновление семьи начинается тогда, когда муж берет на себя ответственность за духовное просвещение (пророчество), ходатайство и поклонение (священство), а также мудрое и любящее управление (царство) в своем доме. Это не путь господства, но путь жертвенного служения, отражающий характер Христа.

Книга, изданная в серии «Современное богословие», предлагает практический взгляд на то, как преодолеть натиск современных безбожных идеологий. Джоэл Бики подчеркивает, что мужское лидерство — это не социальный конструкт прошлого, а вневременное призвание, способное принести жизнь и исцеление в разрушенные структуры современного общества. Это краткое, но емкое пособие станет незаменимым инструментом для каждого мужчины, желающего видеть свой дом оплотом истинной веры.

Джоэл Бики — Как вести свою семью

Руководство для мужчин, стремящихся к большему. / Пер. с англ. — Сиэтл - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2026. — 77 с. — (Современное богословие).
ISBN 979-8-88686-203-4

Джоэл Бики — Как вести свою семью — Содержание

  • Введение

  • Служение мужа как Пророка: Ответственность за научение Божьему Слову и духовное наставление детей и жены.

  • Служение мужа как Священника: Ходатайственная молитва за семью, ведение домашнего поклонения и создание атмосферы святости.

  • Служение мужчины как Царя: Мудрое управление ресурсами, защита дома от греховных влияний и любящая дисциплина.

  • Заключение

Views 411
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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