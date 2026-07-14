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Бики - Жизнь во славу Бога

Бики - Жизнь во славу Бога
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Philosophy

Я искренне верю, что реформатская вера, или кальвинизм, — это библейское христианство или самая близкая к нему версия за всю историю церкви. Это убеждение сложилось у меня после тридцати четырех лет изучения Писания и церковной истории. Правда, когда я только стал христианином, то думал иначе. Я обратился в феврале 1974 г. (когда учился на философском факультете Университета Торонто) и первые семь лет активно участвовал в деятельности харизматической церкви. Я разделял точку зрения на церковь, которую имели некоторые отцы и Джон Уэсли, их ученик, живший в XVIII в. Уэсли точно не был кальвинистом, хотя в отдельные периоды его жизни, по его собственному признанию, он был на волоске от кальвинистских убеждений.

Я подозреваю, что именно благодаря Августину мое богословское мировоззрение поменялось. Он большой упор делал на всевластие Бога в спасении — я понял это, когда в середине 1970-х гг. прочитал его «Исповедь». Но тогда я еще не знал всего. Когда проходил собеседование на должность преподавателя в 1981 г., меня спросили, что я думаю относительно пяти пунктов кальвинизма. Хотя у меня была докторская степень по истории церкви, я понятия не имел, что это за пять пунктов. Но уже в течение года я изучил этот вопрос и почти принял кальвинистскую точку зрения.

Джоэл Бики - Жизнь во славу Бога - введение в богословие и практику кальвинизма

2-е изд.

пер. с англ.

Минск: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2024, 528 с.

ISBN 978-985-7122-21-9

Джоэл Бики - Жизнь во славу Бога - введение в богословие и практику кальвинизма - Содержание

Предисловие (Майкл Хейкен)

Введение

Часть I. История кальвинизма

  • 1. Зарождение кальвинизма

  • 2. Вероисповедания

Часть II. Теория кальвинизма

  • 3. Сущность кальвинизма

  • 4. Полная испорченность

  • 5. Безусловное избрание

  • 6. Масштаб искупления

  • 7. Искупление, гарантированное некоторым

  • 8. Непреодолимая благодать и действенный призыв

  • 9. Стойкость святых и уверенность в спасении

  • 10. Писание, благодать, вера, Христос и слава

  • 11. Философские основания кальвинизма (Джеймс Грир)

Часть III. Вера кальвинизма

  • 12. Рост в Духе (Майкл Хейкен)

  • 13. Благочестие Кальвина

  • 14. Теория освящения пуритан

  • 15. Практика освящения пуритан

Часть IV. Церковь кальвинизма

  • 16. Реформирование церкви (Дерек Томас)

  • 17. Реформатское поклонение (Рэй Леннинг)

  • 18. Истоки реформатской проповеди (Роберт Оливер)

  • 19. Применение Слова

  • 20. Благовестие Кальвина

  • 21. Благовестие пуритан

Часть V. Практика кальвинизма

  • 22. Богословие для всей жизни (Рэй Пеннингс)

  • 23. Пуританский брак

  • 24. Пуританская семья

  • 25. Труд во славу Божью (Рэй Пеннингс)

  • 26. Политики — служители Божьи (Рэй Пеннингс)

  • 27. Кальвинистская этика (Нельсон Клостерман)

Часть VI. Цель кальвинизма

  • 28. Доксология (Синклер Фергюсон)

Примечания

Авторы

Библейский указатель

Views 75
Rating 4.5 / 5
Added 14.07.2026
Author brat Andron
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4.5/5 (2)

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