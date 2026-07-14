Я искренне верю, что реформатская вера, или кальвинизм, — это библейское христианство или самая близкая к нему версия за всю историю церкви. Это убеждение сложилось у меня после тридцати четырех лет изучения Писания и церковной истории. Правда, когда я только стал христианином, то думал иначе. Я обратился в феврале 1974 г. (когда учился на философском факультете Университета Торонто) и первые семь лет активно участвовал в деятельности харизматической церкви. Я разделял точку зрения на церковь, которую имели некоторые отцы и Джон Уэсли, их ученик, живший в XVIII в. Уэсли точно не был кальвинистом, хотя в отдельные периоды его жизни, по его собственному признанию, он был на волоске от кальвинистских убеждений.

Я подозреваю, что именно благодаря Августину мое богословское мировоззрение поменялось. Он большой упор делал на всевластие Бога в спасении — я понял это, когда в середине 1970-х гг. прочитал его «Исповедь». Но тогда я еще не знал всего. Когда проходил собеседование на должность преподавателя в 1981 г., меня спросили, что я думаю относительно пяти пунктов кальвинизма. Хотя у меня была докторская степень по истории церкви, я понятия не имел, что это за пять пунктов. Но уже в течение года я изучил этот вопрос и почти принял кальвинистскую точку зрения.

Джоэл Бики - Жизнь во славу Бога - введение в богословие и практику кальвинизма

2-е изд.

пер. с англ.

Минск: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2024, 528 с.

ISBN 978-985-7122-21-9

Джоэл Бики - Жизнь во славу Бога - введение в богословие и практику кальвинизма - Содержание

Предисловие (Майкл Хейкен)

Введение

Часть I. История кальвинизма

1. Зарождение кальвинизма

2. Вероисповедания

Часть II. Теория кальвинизма

3. Сущность кальвинизма

4. Полная испорченность

5. Безусловное избрание

6. Масштаб искупления

7. Искупление, гарантированное некоторым

8. Непреодолимая благодать и действенный призыв

9. Стойкость святых и уверенность в спасении

10. Писание, благодать, вера, Христос и слава

11. Философские основания кальвинизма (Джеймс Грир)

Часть III. Вера кальвинизма

12. Рост в Духе (Майкл Хейкен)

13. Благочестие Кальвина

14. Теория освящения пуритан

15. Практика освящения пуритан

Часть IV. Церковь кальвинизма

16. Реформирование церкви (Дерек Томас)

17. Реформатское поклонение (Рэй Леннинг)

18. Истоки реформатской проповеди (Роберт Оливер)

19. Применение Слова

20. Благовестие Кальвина

21. Благовестие пуритан

Часть V. Практика кальвинизма

22. Богословие для всей жизни (Рэй Пеннингс)

23. Пуританский брак

24. Пуританская семья

25. Труд во славу Божью (Рэй Пеннингс)

26. Политики — служители Божьи (Рэй Пеннингс)

27. Кальвинистская этика (Нельсон Клостерман)

Часть VI. Цель кальвинизма

28. Доксология (Синклер Фергюсон)

Примечания

Авторы

Библейский указатель