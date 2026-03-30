Білозор - Історія біблійна

Навчально-методичний посібник «Історія біблійна Старого та Нового завітів» є ґрунтовним виданням з конфесійно-практичного релігієзнавства, підготовленим колективом авторів під редакцією професорки М. В. Лубської. Книга розкриває Біблію не лише як теологічний фундамент християнства, а й як складну історико-літературну пам’ятку, аналізуючи процеси її канонізації, мовне розмаїття та текстологічну історію. Видання орієнтоване на студентів філософських факультетів, що зумовлює поєднання релігійного підходу з критичним науковим аналізом.
Автори детально розглядають відмінності між іудейським та християнськими біблійними канонами, пояснюючи специфіку палестинської та александрійської традицій. Особлива увага приділяється статусу «неканонічних» або «другоканонічних» книг у різних конфесіях — православ’ї, католицизмі та протестантизмі. Посібник допомагає читачеві зрозуміти еволюцію тексту від давньоєврейських та арамейських фрагментів до грецької Септуагінти та сучасних українських перекладів, висвітлюючи драматичні періоди формування біблійної історії.
Д. В. Білозор та ін. - Історія біблійна
Навчально-методичний посібник з релігієзнавства
Київ: Центр учбової літератури, 2022. — 576 с.
Д. В. Білозор та ін. - Історія біблійна - Зміст
Біблійний канон: Розгляд структури Старого та Нового Завітів, порівняння єврейської Біблії з християнськими редакціями.
Рукописна спадщина: Огляд давніх манускриптів, текстологія масоретського тексту, Септуагінти та грецького Нового Завіту.
Історія перекладів: Від латинської Вульгати та слов’янських першоджерел до новітніх україномовних видань.
Хронологія подій: Виклад біблійної історії за періодами — від сотворення світу до патріархів, царів та пророків, а також земне життя Ісуса Христа та діяння апостолів.
Літературні жанри: Аналіз притч, пророцтв, псалмів та історичних хронік як складових частин Писання.
