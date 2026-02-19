Бингем - Майкл Фарадей: духовный генератор

Книга Джеффри Бингема «Майкл Фарадей: духовный генератор» предлагает уникальный взгляд на жизнь одного из величайших ученых в истории человечества. Автор ставит перед собой задачу показать, что научные открытия Фарадея были неразрывно связаны с его глубокой верой, а его лаборатория была для него таким же местом поклонения, как и церковь.
Бингем описывает Фарадея как человека редкого смирения и целостности. Будучи членом общины сандеманиан (строгой протестантской группы), Фарадей верил в единство и порядок Божьего творения. Именно эта вера подтолкнула его к поиску взаимосвязи между различными силами природы, что привело к открытию электромагнитной индукции. Книга подчеркивает, что Фарадей никогда не видел конфликта между наукой и Библией; напротив, изучение законов физики было для него способом познания характера Творца.
Автор подробно останавливается на том, как Фарадей отказывался от рыцарских титулов и высоких государственных должностей, предпочитая оставаться «простым Майклом Фарадеем». Его «духовный генератор» — это его внутренняя энергия, черпаемая из Писания, которая позволяла ему оставаться честным ученым и преданным христианином в эпоху зарождающегося научного материализма. Бингем показывает, что величайшим открытием Фарадея была не электроэнергия, а осознание Божьей славы в окружающем мире.
Бингем Д. - Майкл Фарадей: духовный генератор
Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2008. — 143 с.
ISBN 978-5-7454-1028-4
Бингем Д. - Майкл Фарадей: духовный генератор – Содержание
Свет включается
Майк
От малого к большему
Истопник, чистильщик и мойщик
Человек, никогда не видевший моря
Через холмы — все вперед и вперед
Не каждой девушке нравится ветряная мельница
Любознательный и важный
Особенная рождественская свеча
Отец электричества
Доставая до звезд
В любом невероятном — есть правда
Библиография
Краткий очерк жизни Майкла Фарадея
Хронология жизни Майкла Фарадея
Подумайте над следующим
Comments (1 comment)