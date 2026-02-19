Бингем - Майкл Фарадей: духовный генератор

Бингем - Майкл Фарадей: духовный генератор
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга Джеффри Бингема «Майкл Фарадей: духовный генератор» предлагает уникальный взгляд на жизнь одного из величайших ученых в истории человечества. Автор ставит перед собой задачу показать, что научные открытия Фарадея были неразрывно связаны с его глубокой верой, а его лаборатория была для него таким же местом поклонения, как и церковь.

Бингем описывает Фарадея как человека редкого смирения и целостности. Будучи членом общины сандеманиан (строгой протестантской группы), Фарадей верил в единство и порядок Божьего творения. Именно эта вера подтолкнула его к поиску взаимосвязи между различными силами природы, что привело к открытию электромагнитной индукции. Книга подчеркивает, что Фарадей никогда не видел конфликта между наукой и Библией; напротив, изучение законов физики было для него способом познания характера Творца.

Автор подробно останавливается на том, как Фарадей отказывался от рыцарских титулов и высоких государственных должностей, предпочитая оставаться «простым Майклом Фарадеем». Его «духовный генератор» — это его внутренняя энергия, черпаемая из Писания, которая позволяла ему оставаться честным ученым и преданным христианином в эпоху зарождающегося научного материализма. Бингем показывает, что величайшим открытием Фарадея была не электроэнергия, а осознание Божьей славы в окружающем мире.

Бингем Д. - Майкл Фарадей: духовный генератор

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2008. — 143 с.

ISBN 978-5-7454-1028-4

Бингем Д. - Майкл Фарадей: духовный генератор – Содержание

  • Свет включается

  • Майк

  • От малого к большему

  • Истопник, чистильщик и мойщик

  • Человек, никогда не видевший моря

  • Через холмы — все вперед и вперед

  • Не каждой девушке нравится ветряная мельница

  • Любознательный и важный

  • Особенная рождественская свеча

  • Отец электричества

  • Доставая до звезд

  • В любом невероятном — есть правда

  • Библиография

  • Краткий очерк жизни Майкла Фарадея

  • Хронология жизни Майкла Фарадея

  • Подумайте над следующим

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

