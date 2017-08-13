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Биннинг - Трактат о христианской любви

Хью Биннинг - Трактат о христианской любви
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy
Сегодня как никогда раньше, христиане нуждаются в сильных и убедительных словах, которые могли бы прозвучать в их сердцах, как Божье напоминание, сказанное ефесской церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою» (Отк. 2:4).

Предлагаемая русскоязычному читателю книга «Трактат о христианской любви» как раз и посвящена этой теме. Она принадлежит перу известного шотландского пастора XVIII века Хью Биннинга, совершавшего свое пасторское служение недалеко от города Глазго (Шотландия).
Да благословит Господь издание этой книги, что-бы каждый читающий ее мог услышать через нее голос Бога, обращенный лично к нему: «Любишь ли ты Меня?» (Ин. 21:16); «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его» (1 Ин. 5:3).

Хью Биннинг - Трактат о христианской любви

Трактат о христианской любви / Пер. с англ. Ровно: ХМ «Живое Слово», 2012. — 96 с.
ISBN 978-617-677-016-9

Хью Биннинг - Трактат о христианской любви - Содержание

Глава 1. Заповедь любви — главная заповедь, данная человеку Богом
Глава 2. Как достигать Божьей любви и в чем она проявляется
  1. Чтобы достигать любви, мы должны иметь высокий образец для подражания
  2. Чтобы достигать любви, мы должны иметь наилучшие мотивы
  3. Чтобы достигать любви, мы должны усердно творить дела милосердия и братолюбия
  4. Любовь как совокупность всех совершенств...
  5. Любовь как сущность чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры
  6. Превосходство христианской любви
Глава 3. Необходимость христианской любви
  1. Правильное видение Божьей любви, явленной в Иисусе Христе
  2. Мудрое и нелицеприятное размышление о самих себе
  3. Правильное евангельское рассуждение о братьях, которых нам заповедано любить..
  4. Исследование природы христианской любви...
Глава 4. Главные обязанности любви
Глава 5. Смиренномудрие христианской любви
  1. Смирение — корень христианской любви
  2. Самопознание — источник истинного знания и смирения человека
  3. Смирение — верный путь, чтобы взойти на небо
  4. Смиренномудрие христианской любви является основанием подлинного единства и равенства христиан

Хью Биннинг - Трактат о христианской любви - Заповедь любви — главная заповедь, данная человеку Богом

Красота и великолепие окружающего нас физического мира заключаются не только в совершенстве и очаровании каждой его отдельной части, но, в особенности, в мудрой и прекрасной соразмерности и единстве всех этих частей. Видимый образ и совершенную красоту мира создают не сами очертания предметов и их краски, но их соразмерность и гармония, несмотря на то, что все они очень различны. И это — настоящее чудо, что такие, как будто несовместимые, сущности, такие разнообразные части и противоположные качества, образно говоря, «сговариваются» между собой, сочетаясь в таком точном, совершенном единстве и согласии, в котором более всего проявляется мудрость Божья, сотворившая число, меру и вес всех вещей окружающего нас мира.

Таким образом, сила Божья была явлена в создании всего видимого, материального мира из невидимого, из ничего; а Его мудрость открылась в упорядоченности мира и оасположении всех его. таких поотивоюечивых и разноооразных, сущностей в одном гармоничном, прекрасном Божьем сооружении, каким является наша вселенная.

И вот такое упорядоченное расположение всех частей в одном, таком грандиозном, сооружении, как наша вселенная, и есть гармоничная мелодия творения, составленная из отдельных, как будто диссонирующих между собой, звуков, а очаровательная красота мира проистекает от соразмерности и мудрого сочетания разнообразных линий, очертаний и красок.

А теперь посмотрим на то, что очень близко нам: на тело и личность человека, чьи разнообразные составные части соединены воедино в одном высокоорганизованном существе, благодаря чему его качества, как будто противостоящие друг другу, настолько преломляются и сглаживаются, что могут объединиться, образно говоря, во взаимной «дружбе» и «общении», чтобы создать одну прекрасную человеческую личность! И далее, наиболее разумным явля-ется предположение, что в соответствии с установленными Богом законами творения среди первых сотворенных Им людей было не меньше порядка и единства, чем во всем остальном Его творении, ибо создание человека было самым главным из всех Божьих дел.

В то время как Бог сформировал окружающий человека мир как Свое прекрасное сооружение, первым прикосновением Своих перстов Он запечатлел на сердцах сотворенных Им людей такой принцип, который мог бы быть непрекращающейся связью и узами, соединяющи-ми сынов человеческих вместе. Этот принцип есть ничто иное, как закон любви, главный фундаментальный закон нашего мироздания.
С одной стороны, это любовь к Богу, основанная на существенной зависимости человека от Творца и на безусловном его подчинении Ему; и, с другой стороны, это любовь к человеку, основанная на общности всех людей, произошедших от одной крови, и на стремлении человека быть образом Бога (Быт. 1:27; Деян. 17:26). Все заповеди Божьи, которые были записаны на первой и второй скрижалях, данных Богом для Израиля (Исх. 31:18), — есть ничто иное, как ветви этого дерева любви или ручейки этого единого источника любви.

Поэтому наш Спаситель в нижеприведенных словах излагает нам в кратком виде этот совершенный фунда-ментальный закон природы и моральный закон для че-ловечества: «“Возлюби Господа Бога твоего всем серд-цем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим”: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: “Возлюби ближнего твоего, как самого себя”» (Мт. 22:37-39). И поэтому, как говорит апостол Павел, «любовь есть исполнение закона» (Рим. 13:10).
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Rating 5.0 / 5
Added 13.08.2017
Author denpon
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