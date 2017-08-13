Сегодня как никогда раньше, христиане нуждаются в сильных и убедительных словах, которые могли бы прозвучать в их сердцах, как Божье напоминание, сказанное ефесской церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою» (Отк. 2:4).



Предлагаемая русскоязычному читателю книга «Трактат о христианской любви» как раз и посвящена этой теме. Она принадлежит перу известного шотландского пастора XVIII века Хью Биннинга, совершавшего свое пасторское служение недалеко от города Глазго (Шотландия).

Да благословит Господь издание этой книги, что-бы каждый читающий ее мог услышать через нее голос Бога, обращенный лично к нему: «Любишь ли ты Меня?» (Ин. 21:16); «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его» (1 Ин. 5:3).



Хью Биннинг - Трактат о христианской любви

Трактат о христианской любви / Пер. с англ. Ровно: ХМ «Живое Слово», 2012. — 96 с.

ISBN 978-617-677-016-9



Хью Биннинг - Трактат о христианской любви - Содержание

Глава 1. Заповедь любви — главная заповедь, данная человеку Богом

Глава 2. Как достигать Божьей любви и в чем она проявляется

Чтобы достигать любви, мы должны иметь высокий образец для подражания Чтобы достигать любви, мы должны иметь наилучшие мотивы Чтобы достигать любви, мы должны усердно творить дела милосердия и братолюбия Любовь как совокупность всех совершенств... Любовь как сущность чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры Превосходство христианской любви

Глава 3. Необходимость христианской любви

Правильное видение Божьей любви, явленной в Иисусе Христе Мудрое и нелицеприятное размышление о самих себе Правильное евангельское рассуждение о братьях, которых нам заповедано любить.. Исследование природы христианской любви...

Глава 4. Главные обязанности любви

Глава 5. Смиренномудрие христианской любви

Смирение — корень христианской любви Самопознание — источник истинного знания и смирения человека Смирение — верный путь, чтобы взойти на небо Смиренномудрие христианской любви является основанием подлинного единства и равенства христиан

Хью Биннинг - Трактат о христианской любви - Заповедь любви — главная заповедь, данная человеку Богом

Красота и великолепие окружающего нас физического мира заключаются не только в совершенстве и очаровании каждой его отдельной части, но, в особенности, в мудрой и прекрасной соразмерности и единстве всех этих частей. Видимый образ и совершенную красоту мира создают не сами очертания предметов и их краски, но их соразмерность и гармония, несмотря на то, что все они очень различны. И это — настоящее чудо, что такие, как будто несовместимые, сущности, такие разнообразные части и противоположные качества, образно говоря, «сговариваются» между собой, сочетаясь в таком точном, совершенном единстве и согласии, в котором более всего проявляется мудрость Божья, сотворившая число, меру и вес всех вещей окружающего нас мира.



Таким образом, сила Божья была явлена в создании всего видимого, материального мира из невидимого, из ничего; а Его мудрость открылась в упорядоченности мира и оасположении всех его. таких поотивоюечивых и разноооразных, сущностей в одном гармоничном, прекрасном Божьем сооружении, каким является наша вселенная.



И вот такое упорядоченное расположение всех частей в одном, таком грандиозном, сооружении, как наша вселенная, и есть гармоничная мелодия творения, составленная из отдельных, как будто диссонирующих между собой, звуков, а очаровательная красота мира проистекает от соразмерности и мудрого сочетания разнообразных линий, очертаний и красок.



А теперь посмотрим на то, что очень близко нам: на тело и личность человека, чьи разнообразные составные части соединены воедино в одном высокоорганизованном существе, благодаря чему его качества, как будто противостоящие друг другу, настолько преломляются и сглаживаются, что могут объединиться, образно говоря, во взаимной «дружбе» и «общении», чтобы создать одну прекрасную человеческую личность! И далее, наиболее разумным явля-ется предположение, что в соответствии с установленными Богом законами творения среди первых сотворенных Им людей было не меньше порядка и единства, чем во всем остальном Его творении, ибо создание человека было самым главным из всех Божьих дел.



В то время как Бог сформировал окружающий человека мир как Свое прекрасное сооружение, первым прикосновением Своих перстов Он запечатлел на сердцах сотворенных Им людей такой принцип, который мог бы быть непрекращающейся связью и узами, соединяющи-ми сынов человеческих вместе. Этот принцип есть ничто иное, как закон любви, главный фундаментальный закон нашего мироздания.

С одной стороны, это любовь к Богу, основанная на существенной зависимости человека от Творца и на безусловном его подчинении Ему; и, с другой стороны, это любовь к человеку, основанная на общности всех людей, произошедших от одной крови, и на стремлении человека быть образом Бога (Быт. 1:27; Деян. 17:26). Все заповеди Божьи, которые были записаны на первой и второй скрижалях, данных Богом для Израиля (Исх. 31:18), — есть ничто иное, как ветви этого дерева любви или ручейки этого единого источника любви.



Поэтому наш Спаситель в нижеприведенных словах излагает нам в кратком виде этот совершенный фунда-ментальный закон природы и моральный закон для че-ловечества: «“Возлюби Господа Бога твоего всем серд-цем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим”: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: “Возлюби ближнего твоего, как самого себя”» (Мт. 22:37-39). И поэтому, как говорит апостол Павел, «любовь есть исполнение закона» (Рим. 13:10).