Биоэтика – Руководственные документы Русской Православной Церкви

Вниманию читателя предлагаются впервые собранные под одной обложкой официальные тексты Русской Православной Церкви, посвященные биоэтическим проблемам. Фундаментальным документом в этой области остаются «Основы социальной концепции», принятые Юбилейным Архиерейским Собором 2000 г. В зависимости от возникающих потребностей к темам биоэтики обращались участники других Архиерейских Соборов и Священный Синод. Осмыслению богословских положений, применимых, в том числе, и в православной биоэтике, посвящены «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», которые одобрил Архиерейский Собор 2008 г. Развитие новых методов работы с данными, в том числе при сборе биометрической и генетической информации, породило необходимость сформулировать позицию Церкви в связи развитием технологий учета и обработки персональных данных (соответствующий документ был принят на Архиерейском Соборе 2013 г.).

Таким образом, происходит развитие и уточнение биоэтической доктрины нашей Святой Церкви в стремлении дать верующим четкие нравственные ориентиры перед лицом возникающих вызовов эпохи. Ясно, что невозможно представить себе раз навсегда данный корпус руководственных документов по всем остро возникающим биоэтическим коллизиям. Требуется опыт соборного осмысления тех или иных сюжетов, порой достаточно продолжительный. Некоторые важные темы горячо обсуждаются в Церкви, и время дать окончательный ответ на имеющиеся вопрошания еще не пришло. По-видимому, рост научных успехов заставит по-новому взглянуть на некоторые проблемы, подход к которым вырабатывался достаточно давно. Однако не поменяется главное: материнское попечение Церкви о духовном благе Ее паствы.

Именно поэтому Церковь активно включилась в осмысление проблем биоэтики, в разработку ответов на новейшие угрозы, связанные, в первую очередь, с развитием биомедицинских технологий. Главный антропологический принцип, положенный в основу христианского понимания биоэтики, состоит в том, что в человеке запечатлевается образ Божий, делая нас существами, призванными к богоподобию, к участию в жизни Святой Троицы, а, значит, жизни вечной. Такое понимание назначения и достоинства человека основано на Священном Писании, словах Христа и богатом святоотеческом опыте. Следствием этих представлений является богословское утверждение недостаточности естественнонаучного описания того, «что» есть человек, утверждение несводимости человека к его физической природе: морфологии, физиологии, генетике.

Биоэтика – Руководственные документы Русской Православной Церкви

Санкт-Петербур: Издательство СПбДА, 2023. – 72 с.

ISBN 978-5-6050179-6-7

Биоэтика – Содержание