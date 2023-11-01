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80 писем из 60 тысяч…

80 писем из 60 тысяч… - Необыкновенные судьбы людей
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Материал книги гоотовился в Эстес Парке, Колорадо, в студии "Русского христианского радио" ещё в 1992 2., но по определённым причинам издаётся только сейчас и представляет собой уже историю, которая всё ещё продолжается...

Всею лишь 80 писем было отобрано из 60 тысяч, пришедших за З гоода (1989-1992) в студию "РХР" (США), которые и составили материал этой брошюры. Их отбор не отличался особой щепетильностью, требовавшей уйму времени и невероятных усилий, благодаря которым можно было бы составить довольно увлекательную книгу. Большинство корреспонденции, между тем, представляло собой идентичные отклики о радиопередачах и усердные просьбы о высылке духовной литературы.

Да не осудят меня авторы писем за самовольное издание их трудов, ведь письма писались не с этой целью. Но перебирая их, я обнаружил, что содержание некоторых представляет собой нечто напоминающее вопль утопающего, крик новорождённого, радостный лепет ребёнка и восклицания счастливого человека. Здесь очень кстати выражение: "Устами младенцев глаголит истина."

Когда размышляешь о духовном состоянии наших людей, то невольно соглашаешься с высказыванием Ф.М.Достоевского: ,,Легко сделаться атеистом русскому человеку, легче, чем всем остальным во всём мире! И русские не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак того не замечая, что уверовали в нуль." А его современник, прекрасный знаток русской души, Н.В.Гоголь, отмечает иное свойство нашего человека: ,,Высокое достоинство русской породы состоит в том, что она способна глубже, чем другие, принять в себя высокое слово евангельское, возводящее к совершенству человека... "

80 писем из 60 тысяч… - Необыкновенные судьбы людей

Сборник свидетельств неверующих, новообращенных и верующих людей. – Esters Park, CO: Russian Christian Radio. – Sacramento, CA: Advance Printing, 1996. – 98 с.

80 писем из 60 тысяч… - Необыкновенные судьбы людей – Содержание

  • 1. Поиски Бога (1-6)

  • 2. ИнтеллиrеJЩИЯ (7-19)

  • 3. Радость обращённых (20-26)

  • 4. Анализ церквей (27-35)

  • 5. Перемена жизни (36-41)

  • 6. Желание свидетельствовать (42-45)

  • 7. Радость спасения (46-50)

  • 8. Интересные судьбы (51-57)

  • 9. Освобождение от пороков (58-64)

  • 10. Свидетельства инвалидов (65-67)

  • 11. Старания проповедовать (68-70)

  • 12. Обращение преступников (71-76)

  • 13. Попытки трудиться (77-80)

  • 14. Вместо эпилога

Views 474
Rating 4.9 / 5
Added 01.11.2023
Author brat Vadim
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4.9/5 (4)

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