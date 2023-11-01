Материал книги гоотовился в Эстес Парке, Колорадо, в студии "Русского христианского радио" ещё в 1992 2., но по определённым причинам издаётся только сейчас и представляет собой уже историю, которая всё ещё продолжается...

Всею лишь 80 писем было отобрано из 60 тысяч, пришедших за З гоода (1989-1992) в студию "РХР" (США), которые и составили материал этой брошюры. Их отбор не отличался особой щепетильностью, требовавшей уйму времени и невероятных усилий, благодаря которым можно было бы составить довольно увлекательную книгу. Большинство корреспонденции, между тем, представляло собой идентичные отклики о радиопередачах и усердные просьбы о высылке духовной литературы.

Да не осудят меня авторы писем за самовольное издание их трудов, ведь письма писались не с этой целью. Но перебирая их, я обнаружил, что содержание некоторых представляет собой нечто напоминающее вопль утопающего, крик новорождённого, радостный лепет ребёнка и восклицания счастливого человека. Здесь очень кстати выражение: "Устами младенцев глаголит истина."

Когда размышляешь о духовном состоянии наших людей, то невольно соглашаешься с высказыванием Ф.М.Достоевского: ,,Легко сделаться атеистом русскому человеку, легче, чем всем остальным во всём мире! И русские не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак того не замечая, что уверовали в нуль." А его современник, прекрасный знаток русской души, Н.В.Гоголь, отмечает иное свойство нашего человека: ,,Высокое достоинство русской породы состоит в том, что она способна глубже, чем другие, принять в себя высокое слово евангельское, возводящее к совершенству человека... "

80 писем из 60 тысяч… - Необыкновенные судьбы людей

Сборник свидетельств неверующих, новообращенных и верующих людей. – Esters Park, CO: Russian Christian Radio. – Sacramento, CA: Advance Printing, 1996. – 98 с.

80 писем из 60 тысяч… - Необыкновенные судьбы людей – Содержание