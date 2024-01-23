Что движет человеком, решившимся на седьмом десятке лет обнародовать часть своей биографии?

На этот вопрос ответить искренне было бы довольно трудно, но если принять во внимание, что речь, главным образом, пойдет о Божьей милости к нам, грешным людям, то станет вполне понятен и мотив, заставивший меня взяться за перо...

Некогда Господь исцелил человека, пораженного тяжким недугом, и сказал ему: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус» (Лук. 8:39). По великой милости Бога я тоже оказался в числе исцеленных и тоже хочу рассказать, что сотворил мне Иисус.

Все люди имеют в себе бациллу греха, этого тяжкого недуга человечества, и все нуждаются в исцелении. Если этого не произойдет, то врата Неба будут закрыты для такого человека.

Бог нелицеприятен и хочет спасти всех людей. Он ждет истинного раскаяния грешника. Не только ждет, но, допуская различные обстоятельства в жизни, стучит в наши сердца, желая вывести их из состояния беспечности.

Молю Господа, чтобы это свидетельство помогло задуматься не только моим многочисленным родственникам, исповедующим ту или иную веру, но и всем тем, кто начал задумываться над смыслом своей жизни.

Иван Супрунович – Подарок от Бога – Свидетельство

Брест: РМ «Христианское миссионерское общество «Благовест» Союза ЁХБ в РБ, 2011. – 192 с.

ISBN 978-985-6853-10-7.

Иван Супрунович – Подарок от Бога – Содержание

Предисловие

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Послесловие

СТИХИ