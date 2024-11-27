- Папа, где ты?

Я не понимал, куда делся отец. Всего минуту назад он нес меня по затопленным рисовым полям. Выглядывая из-за огромного валуна, я не видел ничего, кроме бескрайних просторов. Пограничники — русские или китайские — легко выслеживали на них беглецов. Нам удалось добраться сюда в целости и сохранности, но мы очень устали. Впереди ждал долгий путь к свободе. Только отец куда-то пропал.

— Папа, где ты?

Этот вопрос непрерывно звучал у меня в голове. Я пытливо заглядывал в глаза брату Мише. Ему исполнилось двенадцать. Он был на семь лет старше меня. Я верил, что Миша знает все на свете. Конечно же, он объяснит, почему папа не прячется вместе с нами.

— Тише, Ваня, а то услышат! — прошептал Миша. Он приподнял меня и показал на рисовое поле. — Вон, — сказал брат, — видишь холм? Там папа.

Я прищурился, выглядывая отца в предрассветных сумерках. Прошло несколько минут. Утренний свет залил затопленные поля, и я заметил небольшой холмик. Точно, там лежит папино пальто. Но где же он сам?

Лишь когда солнце показалось из-за горизонта, я увидел выбившиеся из-под пальто черные как смоль волосы. «Должно быть, это папина голова, — подумал я. — Но почему он не шевелится?Как будто спит — такмирно, так тихо...» Я собирался подбежать к нему. Я хотел, чтобы папа меня обнял.

— Ваня, слезай с камня. Вдруг тебя увидят?

Я неохотно послушался и плюхнулся рядом с сестрами. Маруся была старшей из нас, а Лена родилась на два года раньше меня. Маруся не теряла самообладания, даже когда нам было очень страшно. Миша говорил, что в три годика ее случайно уронили и она повредила локоть. Врачей поблизости не нашлось, и в сломанной кости началось воспаление. Левая рука так и не была исправлена, и теперь неуклюже свисала, словно ее кто-то выкрутил, а из язвы на локте сочился желтый гной. Но мы все равно любили и уважали Марусю. Ей было всего тринадцать лет, а она уже заботилась о нас, младших детях.

Ильин, Петр - Из далекого края - Эпическое повествование об отчаянии, милосердии и спасении

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2013. — 272 с.

ISBN 978-157658545-0 (англ.)

Ильин, Петр - Из далекого края – Содержание

Благодарность

Карта мира 1933-1956

Предисловие

Историческая справка

Пояснение автора

Пролог

ЧАСТЬ 1. Начало весны 1933 года — на востоке от Алма-Аты (Казахстан)

Глава первая – Глава четвертая

ЧАСТЬ 2. Осень 1933 года — НА ЮГЕ ОТ ГОРОДА КУЛЬДЖА (КИТАЙ)

Глава пятая – Глава одиннадцатая

ЧАСТЬ 3. Январь 1942 года — Кульджа

Глава одиннадцатая – Глава семнадцатая

Послесловие