Дэвид Бирнбаум считается одним из ведущих творческих еврейских философов в мире. Он является выпускником ешивы и Гарвардского университета.
Книга «БОГ И ЗЛО» представляет собой всеобъемлющий обзор философской проблемы зла. Бирнбаум предлагает оригинальное и элегантное решение в еврейском контексте. Эта философски захватывающая работа вызвала очень большое внимание и в своё время была признана критиками лучшей книгой в печати на эту тему.
Бог и Зло (1988) является первой из двух книг в двухтомной серии Бирнбаума Summa Metaphysica. Вторая книга, Бог и Добро, была опубликована в 2009 году (в Интернете -в 2006 году). В первой книге из серии автор вводит понятие Стремление к Реализации Потенциала, а также потенциал Бога. Во второй книге Бирнбаум определяет понятие Бесконечная Божественная Экстраординаризация, а также уделяет особое внимание Бесконечной потенциальной Точке. Серия Summa перекраивает контуры метафизики, философии и теологии (смотри www.SummaM.org).
Дэвид Бирнбаум - Бог и Зло. В еврейском контексте
«Издательские решения», 2018. - 188 с.
ISBN 978-5-44-939466-8
Дэвид Бирнбаум - Бог и Зло. В еврейском контексте - Содержание
Часть I
10.00 Теодицея / Теология
20.00 Теодицея в фокусе
30.00 Теодицея в еврейской традиции
40.00 Другие теодицеи
50.00 Общая интеллектуальная направленность иудаизма
60.00 Скачки Веры
70.00 Рациональная мораль в отношениях человека с Богом
Часть II
80.10 Подход к решению проблемы теодицеи
80.20 Корень теодицеи: «стремление к реализации потенциала»
90.00 Вечное происхождение
100
200
300
300.20 Древо Жизни и древо Познания
300.30 Непреклонность
300.40 Зло, сорвавшееся с цепи
400
400.20 Зло и необходимость
400.30 Устранение зла
400.40 Универсальные законы
500
500.20 Цель
500.30 Человек: восхождение / создание
500.40 Общие стремления
600
700
700.20 Полнота свободы
800
800.20 Знания и свобода
800.30 Частная жизнь, ответственность и индивидуальность
900
900.20 Увеличение зла
900.30 Неприкосновенность
Часть III
1000
1020.00 Человек человеку
1030.00 Безвестность / неоднозначность Бога, и т. д.
1040.00 Человек не одинок, но, в сущности, сам по себе
1050.00 Человек Г алахи и единая формулировка
1060.00 Единая формулировка: заключение
1070.00 Реприза (повторение)
Приложения
Bal Tosif и богословская догма
Ответвление: субъективные и объективные ключи к книге Йова
Молитва
Введение
Тэфила: Структура и цель
Учёба и Тэфила
Трудности и ограничения
Примечания
Краткие биографии
Библиография
Библейский Индех
Общий Индех
