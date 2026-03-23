Бирнбаум - Бог и Зло

Бирнбаум - Бог и Зло
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Religious Studies Atheism

Дэвид Бирнбаум считается одним из ведущих творческих еврейских философов в мире. Он является выпускником ешивы и Гарвардского университета.

Книга «БОГ И ЗЛО» представляет собой всеобъемлющий обзор философской проблемы зла. Бирнбаум предлагает оригинальное и элегантное решение в еврейском контексте. Эта философски захватывающая работа вызвала очень большое внимание и в своё время была признана критиками лучшей книгой в печати на эту тему.

Бог и Зло (1988) является первой из двух книг в двухтомной серии Бирнбаума Summa Metaphysica. Вторая книга, Бог и Добро, была опубликована в 2009 году (в Интернете -в 2006 году). В первой книге из серии автор вводит понятие Стремление к Реализации Потенциала, а также потенциал Бога. Во второй книге Бирнбаум определяет понятие Бесконечная Божественная Экстраординаризация, а также уделяет особое внимание Бесконечной потенциальной Точке. Серия Summa перекраивает контуры метафизики, философии и теологии (смотри www.SummaM.org).

Дэвид Бирнбаум - Бог и Зло. В еврейском контексте

«Издательские решения», 2018. - 188 с.

ISBN 978-5-44-939466-8

Дэвид Бирнбаум - Бог и Зло. В еврейском контексте - Содержание

Часть I

  • 10.00 Теодицея / Теология

  • 20.00 Теодицея в фокусе

  • 30.00 Теодицея в еврейской традиции

  • 40.00 Другие теодицеи

  • 50.00 Общая интеллектуальная направленность иудаизма

  • 60.00 Скачки Веры

  • 70.00 Рациональная мораль в отношениях человека с Богом

Часть II

  • 80.10 Подход к решению проблемы теодицеи

  • 80.20 Корень теодицеи: «стремление к реализации потенциала»

  • 90.00 Вечное происхождение

  • 100

  • 200

  • 300

  • 300.20 Древо Жизни и древо Познания

  • 300.30 Непреклонность

  • 300.40 Зло, сорвавшееся с цепи

  • 400

  • 400.20 Зло и необходимость

  • 400.30 Устранение зла

  • 400.40 Универсальные законы

  • 500

  • 500.20 Цель

  • 500.30 Человек: восхождение / создание

  • 500.40 Общие стремления

  • 600

  • 700

  • 700.20 Полнота свободы

  • 800

  • 800.20 Знания и свобода

  • 800.30 Частная жизнь, ответственность и индивидуальность

  • 900

  • 900.20 Увеличение зла

  • 900.30 Неприкосновенность

Часть III

  • 1000

  • 1020.00 Человек человеку

  • 1030.00 Безвестность / неоднозначность Бога, и т. д.

  • 1040.00 Человек не одинок, но, в сущности, сам по себе

  • 1050.00 Человек Г алахи и единая формулировка

  • 1060.00 Единая формулировка: заключение

  • 1070.00 Реприза (повторение)

Приложения

  • Bal Tosif и богословская догма

  • Ответвление: субъективные и объективные ключи к книге Йова

  • Молитва

  • Введение

  • Тэфила: Структура и цель

  • Учёба и Тэфила

  • Трудности и ограничения

Примечания

Краткие биографии

Библиография

Библейский Индех

Общий Индех

Added 23.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

