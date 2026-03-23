Дэвид Бирнбаум считается одним из ведущих творческих еврейских философов в мире. Он является выпускником ешивы и Гарвардского университета.

Книга «БОГ И ЗЛО» представляет собой всеобъемлющий обзор философской проблемы зла. Бирнбаум предлагает оригинальное и элегантное решение в еврейском контексте. Эта философски захватывающая работа вызвала очень большое внимание и в своё время была признана критиками лучшей книгой в печати на эту тему.

Бог и Зло (1988) является первой из двух книг в двухтомной серии Бирнбаума Summa Metaphysica. Вторая книга, Бог и Добро, была опубликована в 2009 году (в Интернете -в 2006 году). В первой книге из серии автор вводит понятие Стремление к Реализации Потенциала, а также потенциал Бога. Во второй книге Бирнбаум определяет понятие Бесконечная Божественная Экстраординаризация, а также уделяет особое внимание Бесконечной потенциальной Точке. Серия Summa перекраивает контуры метафизики, философии и теологии (смотри www.SummaM.org).

Дэвид Бирнбаум - Бог и Зло. В еврейском контексте

«Издательские решения», 2018. - 188 с.

ISBN 978-5-44-939466-8

Дэвид Бирнбаум - Бог и Зло. В еврейском контексте - Содержание

Часть I

10.00 Теодицея / Теология

20.00 Теодицея в фокусе

30.00 Теодицея в еврейской традиции

40.00 Другие теодицеи

50.00 Общая интеллектуальная направленность иудаизма

60.00 Скачки Веры

70.00 Рациональная мораль в отношениях человека с Богом

Часть II

80.10 Подход к решению проблемы теодицеи

80.20 Корень теодицеи: «стремление к реализации потенциала»

90.00 Вечное происхождение

100

200

300

300.20 Древо Жизни и древо Познания

300.30 Непреклонность

300.40 Зло, сорвавшееся с цепи

400

400.20 Зло и необходимость

400.30 Устранение зла

400.40 Универсальные законы

500

500.20 Цель

500.30 Человек: восхождение / создание

500.40 Общие стремления

600

700

700.20 Полнота свободы

800

800.20 Знания и свобода

800.30 Частная жизнь, ответственность и индивидуальность

900

900.20 Увеличение зла

900.30 Неприкосновенность

Часть III

1000

1020.00 Человек человеку

1030.00 Безвестность / неоднозначность Бога, и т. д.

1040.00 Человек не одинок, но, в сущности, сам по себе

1050.00 Человек Г алахи и единая формулировка

1060.00 Единая формулировка: заключение

1070.00 Реприза (повторение)

Приложения

Bal Tosif и богословская догма

Ответвление: субъективные и объективные ключи к книге Йова

Молитва

Введение

Тэфила: Структура и цель

Учёба и Тэфила

Трудности и ограничения

Примечания

Краткие биографии

Библиография

Библейский Индех

Общий Индех