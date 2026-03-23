Но прилагательные и наречия, которые мы обычно ассоциируем со словом адамант, — это производные от него. Первоначально слово адамант родилось как существительное и, более того, как мечта. История его происхождения довольно древняя и мифическая. Основное его значение — камень. Добавлю — неизвестный камень. Это призрачный минерал, о существовании которого выдвинули гипотезу древние греки.

Греческие математики, философы и мистики впервые предположили возможность существования камня, не похожего ни на какой другой, невероятно крепкого, непроницаемого и не поддающегося разрушению. В нем нет изломов и трещин, он сверхпрочный и твердый, но при этом... неотразимый. Этот камень обладает исключительной способностью притягивать и отталкивать предметы.

Он привлекает к себе внимание, но сам не поддается притяжению, обладает магнетическими свойствами, но сам остается неподвижным. Этот камень уникально взаимодействует со светом. Он способен накапливать лучи, фокусировать их и перенаправлять их сияние. Огонь не может опалить его, а если его вынуть из пламени, он мгновенно становится прохладным. Это лишь некоторые из характеристик адамантовой руды.

Самый сложный вопрос — как ее обнаружить. Можно ли найти адамант глубоко в недрах земли? Рождается ли этот минерал в огне и извергается на поверхность земли через жерло вулкана? Или он сокрыт в глубинах моря? Или боги преподносят его в дар за заслуги? Греки называли таинственный камень «адамасом», что означает «неуязвимый». Несмотря на отсутствие каких-либо фактов, доказывающих существование адамаса, люди фантазировали и придумывали способы его применения в жизни. Из него можно было бы изготавливать оружие. Мечи, топоры и ножи, сделанные из адамаса, не ломались бы в битвах, а щиты не гнулись.

Отпечатано в Росси – 2015 г.

ISBN 978-0-800727-25-3

Лиза Бивер – Адамант. Как найти истину в мире мнений – Содержание