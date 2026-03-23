Мы сотворены быть успешными. Бог желает, чтобы наша жизнь была значима! Изначально это было Божье желание, а не наше. Он открывает это через Писание. Позвольте мне привести два таких отрывка: «С избытком даст тебе Господь, Бог твой, успех во всяком деле рук твоих» (Второзаконие 30:9). Заметьте, сказано во всяком деле, а не в некоторых! И снова мы читаем: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Иисуса Навина 1:8).
Чтобы наслаждаться успехом, требуется божественная мудрость. Писание утверждает: «Кто приобретает разум, тот любит душу свою; кто наблюдает благоразумие, тот находит благо» (Притчи 19:8). Мудрость дает нам знание и способность принимать правильные решения в подходящий момент времени. Мудрость дается не особо одаренным, она доступна всем боящимся Господа и открывается во Христе. Для того чтобы прожить жизнь, имеющую вечную значимость, требуется божественная мудрость, и об этом, собственно, вся эта книга.
Джон Бивер - Движимые вечностью
2017 Messenger International
350 стр.
ISBN: 978-1-937558-03-1
Дополнительные ресурсы на русском языке доступны для бесплатного скачивания на сайте www.CloudLibrary.org
Джон Бивер - Движимые вечностью - Оглавление
О книге
Предисловие
Введение
РАЗДЕЛ 1
Глава 1. Вечный
Глава 2. Царство Аффабель: жизнь в Энделе
Глава 3. Царство Аффабель: первый судный день
РАЗДЕЛ 2
Глава 4. Вечный дом для мертвых
Глава 5. Суд над обманом
РАЗДЕЛ 3
Глава 6. Великое отпадение
Глава 7. Основание
РАЗДЕЛ 4
Глава 8. Царство Аффабель: второй судный день
Глава 9. Небеса
Глава 10. Суд Христов
РАЗДЕЛ 5
Глава 11. Божий дом
Глава 12. Призванные Богом
РАЗДЕЛ 6
Глава 13. Умножение
Глава 14. Личное влияние
Приложение. Как принять спасение
Примечания
