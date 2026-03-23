Мы сотворены быть успешными. Бог желает, чтобы наша жизнь была значима! Изначально это было Божье желание, а не наше. Он открывает это через Писание. Позвольте мне привести два таких отрывка: «С избытком даст тебе Господь, Бог твой, успех во всяком деле рук твоих» (Второзаконие 30:9). Заметьте, сказано во всяком деле, а не в некоторых! И снова мы читаем: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Иисуса Навина 1:8).

Чтобы наслаждаться успехом, требуется божественная мудрость. Писание утверждает: «Кто приобретает разум, тот любит душу свою; кто наблюдает благоразумие, тот находит благо» (Притчи 19:8). Мудрость дает нам знание и способность принимать правильные решения в подходящий момент времени. Мудрость дается не особо одаренным, она доступна всем боящимся Господа и открывается во Христе. Для того чтобы прожить жизнь, имеющую вечную значимость, требуется божественная мудрость, и об этом, собственно, вся эта книга.

Джон Бивер - Движимые вечностью

2017 Messenger International

350 стр.

ISBN: 978-1-937558-03-1

Дополнительные ресурсы на русском языке доступны для бесплатного скачивания на сайте www.CloudLibrary.org

Джон Бивер - Движимые вечностью - Оглавление

О книге

Предисловие

Введение

РАЗДЕЛ 1

Глава 1. Вечный

Глава 2. Царство Аффабель: жизнь в Энделе

Глава 3. Царство Аффабель: первый судный день

РАЗДЕЛ 2

Глава 4. Вечный дом для мертвых

Глава 5. Суд над обманом

РАЗДЕЛ 3

Глава 6. Великое отпадение

Глава 7. Основание

РАЗДЕЛ 4

Глава 8. Царство Аффабель: второй судный день

Глава 9. Небеса

Глава 10. Суд Христов

РАЗДЕЛ 5

Глава 11. Божий дом

Глава 12. Призванные Богом

РАЗДЕЛ 6

Глава 13. Умножение

Глава 14. Личное влияние

Приложение. Как принять спасение

Примечания