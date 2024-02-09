Бивер Джон – Я благодушествую в обидах - Наша ответная реакция на обиду определяет наше будущее
Любой человек, когда-либо ставивший капканы на животных, знает, что для успешной работы капкана необходимы две вещи: во-первых, капкан должен быть спрятан в расчете на то, что животное не заметит его, и, во-вторых, в нем должна быть приманка, заманивающая животное в его смертоносные челюсти.
Сатана, враг душ наших, расставляя свои самые обольстительные и смертоносные капканы, использует обе эти уловки. Его капканы спрятаны, но приманка находится на виду.
Сатана и его бесовские легионы не являются настолько глупыми, как считают многие люди. Они хитры, коварны и искусны в обольщении. Сатана утончен в своих действиях, он проворен и изобретателен. Не забывайте, что он умеет маскироваться под ангела света. Если мы не научены Словом Божьим отличать добро от зла, мы не можем распознать его ловушек.
Одной из его наиболее обольстительных приманок, с которыми сталкивается каждый христианин, является обида. На самом деле обида не является смертоносной сама по себе, если она продолжает оставаться в капкане. Но если мы подбираем ее, поглощаем и пропитываем ею наши сердца, мы становимся обиженными. Обиженные люди производят много плода, такого как боль, гнев, ярость, ревность, сварливость, раздор, горечь, ненависть и зависть. Люди, ухватившиеся за обиду, пожинают следующие последствия: оскорбления, нападки, раны, разделения, распад взаимоотношений, предательство и отступничество.
Часто принявшие обиду даже не осознают того, что попали в ловушку. Они не замечают своего ужасного состояния из-за того, что все их внимание приковано к тому, как плохо с ними поступили. Они отказываются смотреть правде в глаза. Самая эффективная уловка врага, чтобы ослепить нас - это заставить сосредоточить все внимание на самих себе.
Джон Бивер – Я благодушествую в обидах - Наша ответная реакция на обиду определяет наше будущее
Переработанное издание. Оригинальное название: «Приманка сатаны (The Bait of satan)», 2006 г. – Б.в.д. – 165 с.
Джон Бивер – Я благодушествую в обидах – Содержание
Введение
Глава 1. Я ОБИЖЕН?
- Обольстительная ловушка
- Подлинное состояние сердца
- Лечение
- Купить Божье золото
- Посмотрите на свое подлинное состояние
Глава 2. МАССОВАЯ ОБИДА
- Не несколько человек, не некоторые, а многие
- Великие ожидания
- Стены защиты?
- Лжепророки
- Информационное поколение
- Предательство
- Неужели мы забыли слова Иисуса?
- Неужели мы забыли заповедь Божью?
- Дающий нам способность
Глава 3. КАК ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ СО МНОЙ?
- Сон становится кошмаром
- Взгляд в прошлое
- Контролирует ли Бог ситуацию?
- Может ли быть еще хуже?
- У Бога всегда есть план
- Другой вид предательства
Глава 4. ОТЕЦ МОЙ, ОТЕЦ МОЙ!
- Взаимоотношения любви и ненависти
- Где отцы?
- Кто отомстит за меня?
- Использует ли Бог меня для разоблачения грехов моего лидера?
Глава 5. КАК РОЖДАЮТСЯ ДУХОВНЫЕ СКИТАЛЬЦЫ
- Как Бог может использовать развращенных лидеров?
- Церкви - это не кафетерии
- Обольщение критицизмом
- Насажденные цветут
Глава 6. СКРЫВАЯСЬ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
- Самосохранение
Глава 7. НАДЕЖНОЕ ОСНОВАНИЕ
- Слово Божье, просвещенное Его Духом
- Никакого другого варианта
- Скала
- Куда нам идти?
- Реакция под давлением
Глава 8. ВСЁ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОКОЛЕБЛЕНО, ПОКОЛЕБЛЕТСЯ
- Цель просеивания
- Сравнение Иуды с Симоном
- Полагаться на Божий характер
- Благодать дается смиренным
- Господи, я служил Тебе, почему же тогда?
Глава 9. КАМЕНЬ СОБЛАЗНА
- Иисус и соблазны
- Иисус соблазнил фарисеев
- Иисус стал соблазном для жителей своего города
- Иисус стал соблазном для членов Своей собственной семьи
- Иисус соблазнил Своих учеников
- Иисус обидел некоторых из своих ближайших друзей
- Иисус был соблазном для Иоанна Крестителя
- Обида (соблазн), за которой не следует извинение
Глава 10. ДАБЫ НАМ НЕ СОБЛАЗНИТЬ ИХ
- Свободны для служения
- Отказ от своих прав
- Назидающее испытание
Глава 11. ПРОЩЕНИЕ: НЕ ДАЕТЕ – НЕ ПОЛУЧАЕТЕ!
- He простивший слуга
- Уроки для верующих
Глава 12. МЕСТЬ - ЭТО ЛОВУШКА
- Серые области недовольства и возмущения
- Осквернение потенциального царя
- Эксперты по чужим ошибкам
Глава 13. КАК ИЗБЕЖАТЬ ЛОВУШКИ
- Как насчет повторений?
- Исцеление через конфронтации
- Достижение зрелости через трудности
Глава 14. НАША ЦЕЛЬ - ПРИМИРЕНИЕ
- Как просить прощения у обиженного человека
- Как подойти к тому, кто обидел вас
- Что ведет человека к покаянию?
- Основа всего
Эпилог. ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ
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