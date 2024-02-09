Бивер Джон – Я благодушествую в обидах - Наша ответная реакция на обиду определяет наше будущее

Любой человек, когда-либо ставивший капканы на животных, знает, что для успешной работы капкана необходимы две вещи: во-первых, капкан должен быть спрятан в расчете на то, что животное не заметит его, и, во-вторых, в нем должна быть приманка, заманивающая животное в его смертоносные челюсти.

Сатана, враг душ наших, расставляя свои самые обольстительные и смертоносные капканы, использует обе эти уловки. Его капканы спрятаны, но приманка находится на виду.

Сатана и его бесовские легионы не являются настолько глупыми, как считают многие люди. Они хитры, коварны и искусны в обольщении. Сатана утончен в своих действиях, он проворен и изобретателен. Не забывайте, что он умеет маскироваться под ангела света. Если мы не научены Словом Божьим отличать добро от зла, мы не можем распознать его ловушек.

Одной из его наиболее обольстительных приманок, с которыми сталкивается каждый христианин, является обида. На самом деле обида не является смертоносной сама по себе, если она продолжает оставаться в капкане. Но если мы подбираем ее, поглощаем и пропитываем ею наши сердца, мы становимся обиженными. Обиженные люди производят много плода, такого как боль, гнев, ярость, ревность, сварливость, раздор, горечь, ненависть и зависть. Люди, ухватившиеся за обиду, пожинают следующие последствия: оскорбления, нападки, раны, разделения, распад взаимоотношений, предательство и отступничество.

Часто принявшие обиду даже не осознают того, что попали в ловушку. Они не замечают своего ужасного состояния из-за того, что все их внимание приковано к тому, как плохо с ними поступили. Они отказываются смотреть правде в глаза. Самая эффективная уловка врага, чтобы ослепить нас - это заставить сосредоточить все внимание на самих себе.

Джон Бивер – Я благодушествую в обидах - Наша ответная реакция на обиду определяет наше будущее

Переработанное издание. Оригинальное название: «Приманка сатаны (The Bait of satan)», 2006 г. – Б.в.д. – 165 с.

Джон Бивер – Я благодушествую в обидах – Содержание

Введение

Глава 1. Я ОБИЖЕН?

Обольстительная ловушка

Подлинное состояние сердца

Лечение

Купить Божье золото

Посмотрите на свое подлинное состояние

Глава 2. МАССОВАЯ ОБИДА

Не несколько человек, не некоторые, а многие

Великие ожидания

Стены защиты?

Лжепророки

Информационное поколение

Предательство

Неужели мы забыли слова Иисуса?

Неужели мы забыли заповедь Божью?

Дающий нам способность

Глава 3. КАК ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ СО МНОЙ?

Сон становится кошмаром

Взгляд в прошлое

Контролирует ли Бог ситуацию?

Может ли быть еще хуже?

У Бога всегда есть план

Другой вид предательства

Глава 4. ОТЕЦ МОЙ, ОТЕЦ МОЙ!

Взаимоотношения любви и ненависти

Где отцы?

Кто отомстит за меня?

Использует ли Бог меня для разоблачения грехов моего лидера?

Глава 5. КАК РОЖДАЮТСЯ ДУХОВНЫЕ СКИТАЛЬЦЫ

Как Бог может использовать развращенных лидеров?

Церкви - это не кафетерии

Обольщение критицизмом

Насажденные цветут

Глава 6. СКРЫВАЯСЬ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Самосохранение

Глава 7. НАДЕЖНОЕ ОСНОВАНИЕ

Слово Божье, просвещенное Его Духом

Никакого другого варианта

Скала

Куда нам идти?

Реакция под давлением

Глава 8. ВСЁ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОКОЛЕБЛЕНО, ПОКОЛЕБЛЕТСЯ

Цель просеивания

Сравнение Иуды с Симоном

Полагаться на Божий характер

Благодать дается смиренным

Господи, я служил Тебе, почему же тогда?

Глава 9. КАМЕНЬ СОБЛАЗНА

Иисус и соблазны

Иисус соблазнил фарисеев

Иисус стал соблазном для жителей своего города

Иисус стал соблазном для членов Своей собственной семьи

Иисус соблазнил Своих учеников

Иисус обидел некоторых из своих ближайших друзей

Иисус был соблазном для Иоанна Крестителя

Обида (соблазн), за которой не следует извинение

Глава 10. ДАБЫ НАМ НЕ СОБЛАЗНИТЬ ИХ

Свободны для служения

Отказ от своих прав

Назидающее испытание

Глава 11. ПРОЩЕНИЕ: НЕ ДАЕТЕ – НЕ ПОЛУЧАЕТЕ!

He простивший слуга

Уроки для верующих

Глава 12. МЕСТЬ - ЭТО ЛОВУШКА

Серые области недовольства и возмущения

Осквернение потенциального царя

Эксперты по чужим ошибкам

Глава 13. КАК ИЗБЕЖАТЬ ЛОВУШКИ

Как насчет повторений?

Исцеление через конфронтации

Достижение зрелости через трудности

Глава 14. НАША ЦЕЛЬ - ПРИМИРЕНИЕ

Как просить прощения у обиженного человека

Как подойти к тому, кто обидел вас

Что ведет человека к покаянию?

Основа всего

Эпилог. ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ