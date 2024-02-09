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Бивер Джон – Я благодушествую в обидах - Наша ответная реакция на обиду определяет наше будущее

Джон Бивер – Я благодушествую в обидах - Наша ответная реакция на обиду определяет наше будущее
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience
Любой человек, когда-либо ставивший капканы на животных, знает, что для успешной работы капкана необходимы две вещи: во-первых, капкан должен быть спрятан в расчете на то, что животное не заметит его, и, во-вторых, в нем должна быть приманка, заманивающая животное в его смертоносные челюсти.
Сатана, враг душ наших, расставляя свои самые обольстительные и смертоносные капканы, использует обе эти уловки. Его капканы спрятаны, но приманка находится на виду.
Сатана и его бесовские легионы не являются настолько глупыми, как считают многие люди. Они хитры, коварны и искусны в обольщении. Сатана утончен в своих действиях, он проворен и изобретателен. Не забывайте, что он умеет маскироваться под ангела света. Если мы не научены Словом Божьим отличать добро от зла, мы не можем распознать его ловушек.
Одной из его наиболее обольстительных приманок, с которыми сталкивается каждый христианин, является обида. На самом деле обида не является смертоносной сама по себе, если она продолжает оставаться в капкане. Но если мы подбираем ее, поглощаем и пропитываем ею наши сердца, мы становимся обиженными. Обиженные люди производят много плода, такого как боль, гнев, ярость, ревность, сварливость, раздор, горечь, ненависть и зависть. Люди, ухватившиеся за обиду, пожинают следующие последствия: оскорбления, нападки, раны, разделения, распад взаимоотношений, предательство и отступничество.
Часто принявшие обиду даже не осознают того, что попали в ловушку. Они не замечают своего ужасного состояния из-за того, что все их внимание приковано к тому, как плохо с ними поступили. Они отказываются смотреть правде в глаза. Самая эффективная уловка врага, чтобы ослепить нас - это заставить сосредоточить все внимание на самих себе.

Джон Бивер – Я благодушествую в обидах - Наша ответная реакция на обиду определяет наше будущее

Переработанное издание. Оригинальное название: «Приманка сатаны (The Bait of satan)», 2006 г. – Б.в.д. – 165 с.

Джон Бивер – Я благодушествую в обидах – Содержание

Введение
Глава 1. Я ОБИЖЕН?
  • Обольстительная ловушка
  • Подлинное состояние сердца
  • Лечение
  • Купить Божье золото
  • Посмотрите на свое подлинное состояние
Глава 2. МАССОВАЯ ОБИДА
  • Не несколько человек, не некоторые, а многие
  • Великие ожидания
  • Стены защиты?
  • Лжепророки
  • Информационное поколение
  • Предательство
  • Неужели мы забыли слова Иисуса?
  • Неужели мы забыли заповедь Божью?
  • Дающий нам способность
Глава 3. КАК ТАКОЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ СО МНОЙ?
  • Сон становится кошмаром
  • Взгляд в прошлое
  • Контролирует ли Бог ситуацию?
  • Может ли быть еще хуже?
  • У Бога всегда есть план
  • Другой вид предательства
Глава 4. ОТЕЦ МОЙ, ОТЕЦ МОЙ!
  • Взаимоотношения любви и ненависти
  • Где отцы?
  • Кто отомстит за меня?
  • Использует ли Бог меня для разоблачения грехов моего лидера?
Глава 5. КАК РОЖДАЮТСЯ ДУХОВНЫЕ СКИТАЛЬЦЫ
  • Как Бог может использовать развращенных лидеров?
  • Церкви - это не кафетерии
  • Обольщение критицизмом
  • Насажденные цветут
Глава 6. СКРЫВАЯСЬ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
  • Самосохранение
Глава 7. НАДЕЖНОЕ ОСНОВАНИЕ
  • Слово Божье, просвещенное Его Духом
  • Никакого другого варианта
  • Скала
  • Куда нам идти?
  • Реакция под давлением
Глава 8. ВСЁ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОКОЛЕБЛЕНО, ПОКОЛЕБЛЕТСЯ
  • Цель просеивания
  • Сравнение Иуды с Симоном
  • Полагаться на Божий характер
  • Благодать дается смиренным
  • Господи, я служил Тебе, почему же тогда?
Глава 9. КАМЕНЬ СОБЛАЗНА
  • Иисус и соблазны
  • Иисус соблазнил фарисеев
  • Иисус стал соблазном для жителей своего города
  • Иисус стал соблазном для членов Своей собственной семьи
  • Иисус соблазнил Своих учеников
  • Иисус обидел некоторых из своих ближайших друзей
  • Иисус был соблазном для Иоанна Крестителя
  • Обида (соблазн), за которой не следует извинение
Глава 10. ДАБЫ НАМ НЕ СОБЛАЗНИТЬ ИХ
  • Свободны для служения
  • Отказ от своих прав
  • Назидающее испытание
Глава 11. ПРОЩЕНИЕ: НЕ ДАЕТЕ – НЕ ПОЛУЧАЕТЕ!
  • He простивший слуга
  • Уроки для верующих
Глава 12. МЕСТЬ - ЭТО ЛОВУШКА
  • Серые области недовольства и возмущения
  • Осквернение потенциального царя
  • Эксперты по чужим ошибкам
Глава 13. КАК ИЗБЕЖАТЬ ЛОВУШКИ
  • Как насчет повторений?
  • Исцеление через конфронтации
  • Достижение зрелости через трудности
Глава 14. НАША ЦЕЛЬ - ПРИМИРЕНИЕ
  • Как просить прощения у обиженного человека
  • Как подойти к тому, кто обидел вас
  • Что ведет человека к покаянию?
  • Основа всего
Эпилог. ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ
Views 241
Rating 5.0 / 5
Added 09.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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