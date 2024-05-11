Любой человек, когда-либо ставивший капканы на животных, знает, что для успешной работы капкана необходимы два условия: во-первых, капкан должен быть спрятан в расчете на то, что животное не заметит его, и, во-вторых, в нем должна быть приманка, заманивающая животное в смертоносные челюсти капкана. Сатана, враг душ наших, расставляя свои самые обольстительные и смертоносные капканы, использует обе эти уловки.

Его капканы замаскированы, но приманка находится на виду. Сатана и его бесовские легионы не настолько глупы, как считают многие люди. Они хитры, коварны и искусны в обольщении. Сатана действует тонко, он проворен и изобретателен. Не забывайте, что он умеет маскироваться под ангела света. Если мы не научены Словом Божьим отличать добро от зла, мы не сможем распознать его ловушек.

Одна из его наиболее обольстительных приманок, с которыми сталкивается каждый христианин, — это обида. На самом деле обида не является смертоносной сама по себе, если она продолжает оставаться в капкане. Но если мы подбираем ее, поглощаем и пропитываем ею наши сердца, мы становимся обиженными. Обиженные люди производят много такого плода, как боль, гнев, ярость, ревность, сварливость, раздор, горечь, ненависть и зависть. Люди, ухватившиеся за обиду, пожинают еле- дующие последствия: оскорбления, нападки, раны, разделения, распад взаимоотношений, предательство и отступничество.

Часто обидевшиеся люди даже не осознают того, что попали в ловушку. Они не замечают своего ужасного состояния из- за того, что всё их внимание приковано к тому, как плохо с ними поступили. Они отказываются смотреть правде в глаза. Самый эффективный способ, с помощью которого враг может ослепить нас, — это заставить сосредоточить все внимание на самих себе. Книга, которую вы держите в руках, разоблачает этот смертельный капкан и показывает, как можно избежать его хватки и остаться свободным.

Джон Бивер – Приманка сатаны

The Bolf of Satan Russian by John Bevere

2012 Messenger International

2012 г. – 196 c.

Джон Бивер – Приманка сатаны – Содержание

Предисловие

Введение

Я обижен?

Массовая обида

Как такое могло произойти со мной?

Отец мой, отец мой!

Как рождаются духовные скитальцы

Скрываясь от действительности

Надежное основание

Всё, что может быть поколеблено, поколеблется

Камень соблазна

Дабы нам не соблазнить их

Прощение: не даете — не получаете!

Месть — это ловушка

Как избежать ловушки

Наша цель — примирение

Эпилог. Практические шаги

Джон Бивер – Приманка сатаны – Массовая обида

И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и по, причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется. Матфея 24:10-13. В этой главе евангелия от Матфея Иисус приводит признаки конца времен. Ученики спрашивали Его: «Какой признак Твоего пришествия?» Большинство соглашается с тем, что мы живем во времена пришествия Иисуса. Бесполезно пытаться определить точную дату Его возвращения. Только Отец знает это. Но Иисус сказал, что мы будем знать, в какой период Он вернется, — и этот период уже наступил! Никогда раньше мы не видели такого количества исполняющихся библейских пророчеств в церкви, в Израиле и в мире. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что живем в эпоху, описанную Иисусом в 24-й главе Евангелия от Матфея.

Обратите внимание на одно из знамений неминуемого пришествия Иисуса: «Соблазнятся (т. е. обидятся) многие...» Не несколько человек, не некоторые, а многие. Во-первых, мы должны задаться вопросом: «Кто эти соблазнившиеся и обиженные?» Это христиане или же общество в целом? Мы находим ответ дальше: «... И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь». В этом стихе словом «любовь» переведено греческое слово агапе. Существует несколько греческих слов, которые переводятся в нашем Новом Завете как «любовь», но два наиболее распространены — это агапе и филео. Филео — любовь между друзьями. Такая любовь является дружеской привязанностью, действующей на определенных условиях. Филео говорит: «Ты почеши мою спину, а я твою» или «Обращайся со мной вежливо, и тогда я буду поступать точно так же с тобой». С другой стороны, агапе — это любовь, которую Бог изливает в сердца Своих детей.

Это любовь, которую Иисус дает нам безвозмездно. Она безусловна. Она не основывается на делах или на взаимности. Это такая любовь, которая «отдает» даже тогда, когда ее отвергают. Без Бога мы можем любить только эгоистичной любовью, такой, которая перестает действовать, когда ее не принимают или когда она не находит взаимности. Однако агапе любит, несмотря ни на что. Агапе — именно та любовь, которую явил Иисус, когда простил всех, умирая на кресте. Так что эти «многие», о которых говорит Иисус, являются христианами, в которых охладела агапе. В моей жизни было время, когда я делал все возможное, чтобы показать свою любовь одному человеку. Но казалось, что каждый раз, когда я простирал к нему свою любовь, этот человек отвечал критикой в мой адрес и грубым обращением со мной.