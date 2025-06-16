Біжу-Дюваль Дені - Вірити не так вже й складно
Сторінки цієї книжки звернені до тебе, віруючого чи ні, якщо ти хочеш мати загальне уявлення про християнську віру й життя. Чи почуваєшся ти наближеним до віри, чи віддаленим від неї, може, принаймні хочеш знати її основні положення. З цією метою було обрано такі кроки: насамперед стислість: у цій книжці висвітлено тільки важливі елементи християнського послання, які органічно пов’язані між собою; однак ми докладніше розглянули деякі питання, які сьогодні становлять особливі труднощі; ми також намагалися писати доступно, наскільки це можливо: ідеться передовсім про намагання спростити загальне розуміння і не губитися у другорядних чи комплексних питаннях (навіть якщо вони цікаві); врешті, провідною темою ми обрали зустріч із Богом; адже такою є Добра Новина християнського Об'явлення: Бог прагне дарувати себе кожній людині, зокрема тобі, і укласти союз з усім людством у зустрічі, яка є глибоко особистісною. Звичайно, ці кроки визначають також межі цього представлення християнського послання: насамперед не сподівайся натрапити тут на поглиблену дискусію. Можливо, ти маєш особливі очікування щодо цієї теми і здивуєшся, коли побачиш, що ті проблеми, які тебе цікавлять, ми не розглянули, або торкаємось їх лише поверхово. Якщо ти хочеш глибше вивчити якісь питання, можеш почитати Ка- техизм Католицької Церкви: упродовж нашої мандрівки покликання на нього (ККЦ №...) полегшать тобі це завдання. позаяк зустріч із Богом і братерська любов - це стержень віри, у цій книжці ти також знайдеш друге важливе обмеження: дуже приємно читати якусь книжку про дружбу, але інша річ - справді мати друга, переживаючи і радість, і випробування. Це, як ніщо інше, залишається правдивим, якщо йдеться про приятельські стосунки з Богом.
Біжу-Дюваль Дені - Вірити не так вже й складно
Популярно про християнство пер. з франц. І. Дух. - Львів : Свічадо, 2015. - 136 с.
ISBN 978-966-395-815-6
Біжу-Дюваль Дені - Вірити не так вже й складно - Зміст
ЩО ОЗНАЧАЄ ВІРИТИ?
1 БОГ, ОТЕЦЬ СОТВОРИТЕЛЬ
- 1.1. Творення
- 1.2. Людина
- 1.3. Невидимий світ
2 ТАЙНА ГРІХА
- 2.1. Любов, Божі заповіді, гріхи
- 2.2. Первородний гріх
- 2.3. Наша потреба отримати спасіння
3. ІСУС ХРИСТОС, СИН БОЖИЙ, СПАСИТЕЛЬ
- 3.1. Очікуваний Месія.
- 3.2. Ісус, Син Божий
- 3.3. Ісус Спаситель: тайна хреста
- 3.4. Ісус Спаситель: тайна воскресіння
4. ДАР СВЯТОГО ДУХА
- 4.1. Ким є Святий Дух?
- 4.2. «Прийміть Духа Святого»
- 4.3. Дух, який відновлює лице землі
5. ВІРУЮ В ЦЕРКВУ
- 5.1. Церква як грань між видимим і невидимим
- 5.2. Ісус дає тобі Церкву «стовп та основу правди» (1 Тим. 3,15)
- 5.3. Ісус дає тобі Церкву щоб ти знайшов у ній Його життя
- 5.4. Церква, яку Ісус закликає тебе будувати
6. ТАЇНСТВА
- 6.1. Хрещення
- 6.2. Миропомазання
- 6.3. Пресвята Євхаристія
- 6.4. Таїнство покаяння
- 6.5. Таїнство єлеопомазання
- 6.6. Таїнство подружжя
- 6.7. Таїнство священства
7. ЖИТТЯ У ПРИЙДЕШНЬОМУ СВП
- 7.1. Що таке смерть?
- 7.2. Суд
- 7.3. «Будьте чуйні, отже!»
& АМІНЬ!
- 8.1. У що вірити? У кого вірити?
- 8.2. Чи є підстави вірити в Ісуса?
- 8.3. Повне єднання
- 8.4. Вірити, надіятись, любити з Марією
9. ДЕКІЛЬКА ВКАЗІВОК, ЯК МОЛИТИСЯ
- 9.1. Що означає молитися?
- 9.2. Де і коли молитися?
- 9.3. Як молитися?
- 9.4. Для того, хто шукає
No comments yet. Be the first!