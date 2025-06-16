Сторінки цієї книжки звернені до тебе, віруючого чи ні, якщо ти хочеш мати загальне уявлення про християнську віру й життя. Чи почуваєшся ти наближеним до віри, чи віддаленим від неї, може, принаймні хочеш знати її основні положення. З цією метою було обрано такі кроки: насамперед стислість: у цій книжці висвітлено тільки важливі елементи християнського послання, які органічно пов’язані між собою; однак ми докладніше розглянули деякі питання, які сьогодні становлять особливі труднощі; ми також намагалися писати доступно, наскільки це можливо: ідеться передовсім про намагання спростити загальне розуміння і не губитися у другорядних чи комплексних питаннях (навіть якщо вони цікаві); врешті, провідною темою ми обрали зустріч із Богом; адже такою є Добра Новина християнського Об'явлення: Бог прагне дарувати себе кожній людині, зокрема тобі, і укласти союз з усім людством у зустрічі, яка є глибоко особистісною. Звичайно, ці кроки визначають також межі цього представлення християнського послання: насамперед не сподівайся натрапити тут на поглиблену дискусію. Можливо, ти маєш особливі очікування щодо цієї теми і здивуєшся, коли побачиш, що ті проблеми, які тебе цікавлять, ми не розглянули, або торкаємось їх лише поверхово. Якщо ти хочеш глибше вивчити якісь питання, можеш почитати Ка- техизм Католицької Церкви: упродовж нашої мандрівки покликання на нього (ККЦ №...) полегшать тобі це завдання. позаяк зустріч із Богом і братерська любов - це стержень віри, у цій книжці ти також знайдеш друге важливе обмеження: дуже приємно читати якусь книжку про дружбу, але інша річ - справді мати друга, переживаючи і радість, і випробування. Це, як ніщо інше, залишається правдивим, якщо йдеться про приятельські стосунки з Богом.

Біжу-Дюваль Дені - Вірити не так вже й складно

Популярно про християнство пер. з франц. І. Дух. - Львів : Свічадо, 2015. - 136 с.

ISBN 978-966-395-815-6

Біжу-Дюваль Дені - Вірити не так вже й складно - Зміст

ЩО ОЗНАЧАЄ ВІРИТИ?

1 БОГ, ОТЕЦЬ СОТВОРИТЕЛЬ

1.1. Творення

1.2. Людина

1.3. Невидимий світ

2 ТАЙНА ГРІХА

2.1. Любов, Божі заповіді, гріхи

2.2. Первородний гріх

2.3. Наша потреба отримати спасіння

3. ІСУС ХРИСТОС, СИН БОЖИЙ, СПАСИТЕЛЬ

3.1. Очікуваний Месія.

3.2. Ісус, Син Божий

3.3. Ісус Спаситель: тайна хреста

3.4. Ісус Спаситель: тайна воскресіння

4. ДАР СВЯТОГО ДУХА

4.1. Ким є Святий Дух?

4.2. «Прийміть Духа Святого»

4.3. Дух, який відновлює лице землі

5. ВІРУЮ В ЦЕРКВУ

5.1. Церква як грань між видимим і невидимим

5.2. Ісус дає тобі Церкву «стовп та основу правди» (1 Тим. 3,15)

5.3. Ісус дає тобі Церкву щоб ти знайшов у ній Його життя

5.4. Церква, яку Ісус закликає тебе будувати

6. ТАЇНСТВА

6.1. Хрещення

6.2. Миропомазання

6.3. Пресвята Євхаристія

6.4. Таїнство покаяння

6.5. Таїнство єлеопомазання

6.6. Таїнство подружжя

6.7. Таїнство священства

7. ЖИТТЯ У ПРИЙДЕШНЬОМУ СВП

7.1. Що таке смерть?

7.2. Суд

7.3. «Будьте чуйні, отже!»

& АМІНЬ!

8.1. У що вірити? У кого вірити?

8.2. Чи є підстави вірити в Ісуса?

8.3. Повне єднання

8.4. Вірити, надіятись, любити з Марією

9. ДЕКІЛЬКА ВКАЗІВОК, ЯК МОЛИТИСЯ