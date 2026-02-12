Сборник «Бизнес в Азии», подготовленный экспертами Высшей школы экономики под редакцией В. С. Катькало и М. В. Иванющенковой, представляет собой актуальный путеводитель по новым экономическим реалиям. В условиях глобальной трансформации и разворота российской экономики на Восток, книга предлагает глубокий анализ рынков Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. Авторы подчеркивают смену парадигмы: Азия перестала быть «догоняющим» регионом и превратилась в технологического и управленческого лидера, диктующего мировые стандарты.

Особое внимание в статьях уделяется практическим аспектам: от преодоления санкционных барьеров и специфики «Matryoshka Marketing» в КНР до нюансов делового этикета и рекламы по законам дхармы в Индии. Книга объединяет в себе макроэкономические обзоры, интервью с торговыми представителями и реальные кейсы российских компаний (например, опыт «Технониколь»), успешно освоивших азиатские рынки. Это не просто аналитика, а методическое пособие по адаптации отечественного менеджмента к мультикультурной и высококонкурентной среде Востока.

Издание также затрагивает феномен азиатского бизнес-образования, которое сегодня успешно конкурирует с западными школами, и анализирует присутствие азиатского бизнеса в самой России. Сборник станет незаменимым ресурсом для предпринимателей, экспортеров и исследователей менеджмента, стремящихся не просто «выйти на рынок», но и закрепиться в Азии, вооружившись знаниями о её культурной изнанке и инновационном потенциале.

Бизнес в Азии: сборник информационно-аналитических статей

М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2025. — 120 с. — (Новое в менеджменте).

