Blackwell - Reading Revelation in Context

Книга «Чтение Откровения в контексте: Апокалипсис Иоанна и иудаизм Второго храма» под редакцией Бена К. Блэкуэлла, Джона К. Гудрича и Джейсона Мастона представляет собой незаменимое пособие для тех, кто стремится понять последнюю книгу Нового Завета через призму её исторического и религиозного окружения. Авторы ставят перед собой задачу продемонстрировать, что видения Иоанна не возникли в вакууме, а были глубоко укоренены в литературных традициях и теологических ожиданиях иудаизма того времени. Основная идея произведения заключается в том, что сравнение Откровения с другими апокалиптическими текстами (такими как Книга Еноха, 4-я Книга Ездры или свитки Мёртвого моря) позволяет гораздо четче увидеть как общие черты, так и уникальные христианские акценты в послании апостола.
Содержательная часть труда построена по очень удобному принципу: каждая глава сопоставляет конкретный отрывок из Книги Откровения с соответствующим текстом из литературы периода Второго храма. Авторы подробно анализируют такие темы, как небесное путешествие, фигуры мессианских избавителей, символика зверей и видения будущего суда. Такой подход помогает читателю понять «язык» апокалипсиса, который был ясен первым адресатам, но стал загадочным для современников. В книге подчеркивается, что использование иудейских метафор и символов служит Иоанну для того, чтобы представить Иисуса Христа как окончательное исполнение всех надежд Израиля и Владыку над всеми империями мира.
Текст написан в четком, академически взвешенном, но доступном стиле, что делает его пригодным как для студентов-теологов, так и для вдумчивых читателей Библии. Редакторы собрали команду специалистов, каждый из которых вносит свой вклад в создание целостной картины религиозного ландшафта первого века. Работа служит отличным инструментом для того, чтобы перестать воспринимать Откровение как «странную» или «зашифрованную» книгу, увидев в ней мощный теологический манифест, выраженный знакомыми для той эпохи образами. Это чтение, которое обогащает понимание Писания, возвращая ему первоначальную глубину и актуальность.
Ben C. Blackwell, John K. Goodrich, and Jason Maston - Reading Revelation in Context: John’s Apocalypse and Second Temple Judaism
ZONDERVAN ACADEMIC, Grand Rapids, Michigan, 2019. - 204 pp.
ISBN 978-0-310-56623-6 (softcover)
ISBN 978-0-310-56624-3 (ebook)
Ben C. Blackwell, John K. Goodrich, and Jason Maston - Reading Revelation in Context: John’s Apocalypse and Second Temple Judaism - Contents
Foreword by Loren T. Stuckenbruck
Acknowledgments
Abbreviations
Introduction
1. The Parables of Enoch and Revelation 1:1-20: Daniel's Son of Man (Benjamin E. Reynolds)
2. The Epistle of Enoch and Revelation 2:1-3:22: Poverty and Riches in the Present Age (Mark D. Mathews)
3. The Testament of Levi and Revelation 4:1-11: Ascent to the Heavenly Throne (David A. deSilva)
4. 4 Ezra and Revelation 5:1-14: Creaturely Images of the Messiah (Dana M. Harris)
5. 2 Maccabees and Revelation 6:1-17: Martyrdom and Resurrection (Ian Paul)
6. Psalms of Solomon and Revelation 7:1-17: The Sealing of the Servants of God (Ronald Herms)
7. The Testament of Adam and Revelation 8:1-13: Heavenly Silence (Jason Maston)
8. The Animal Apocalypse and Revelation 9:1-21: Creaturely Images during the Great Tribulation (Ian Boxall)
9. Jubilees and Revelation 10:1-11: Heavenly Beings Bearing Heavenly Books (John K. Goodrich)
10. 4 Ezra and Revelation 11:1-19: A Man from the Sea and the Two Witnesses (Garrick V. Allen)
11. The Life of Adam and Eve and Revelation 12:1-17 The Rebellion of the Satan Figure (Archie T. Wright)
12. 4 Ezra and Revelation 13:1-18: Blasphemous Beasts (Jamie Davies)
13. The Damascus Document and Revelation 14:1-20: Angels Marking Out the Two Ways (Ben C. Blackwell)
14. Words of the Luminaries and Revelation 15:1-16:21: Plague Septets and Deliverance from Exile (Benjamin Wold)
15. Joseph and Aseneth and Revelation 17:1-18: Women as Archetypes of Rebellion and Repentance (Edith M. Humphrey)
16. The Epistle of Enoch and Revelation 18:1-24: Economic Critique of Rome (Cynthia Long Westfall)
17. Psalms of Solomon and Revelation 19:1-21: Messianic Conquest of God's Enemies (Michael J. Gorman)
18. The Book of the Watchers and Revelation 20:1-15: Redemptive Judgment on Fallen Angels (Elizabeth E. Shively)
19. 4 Ezra and Revelation 21:1-22:5: Paradise City (Jonathan A. Moo)
20. The Apocalypse of Zephaniah and Revelation 22:6-21: Angel Worship and Monotheistic Devotion (Sarah Underwood Dixon)
Glossary
Contributors
Passage Index
Subject Index
Author Index
