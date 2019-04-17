Когда нас просят сделать что-то непривычное, обычно начинают с рассказа о вознаграждении, которое мы получим, исполнив просьбу. Неважно, менеджер это, жена, родители, братья и сестры, коллеги или друзья. Однако было установлено, что награды стоят на четвертом месте по шкале ценностей для людей, которых призывают измениться. На первом месте стоит информационная заинтересованность. "Скажи мне, что у тебя на сердце? Зачем все это? Чем тебе не угодил прежний способ действий?"

Спрашивая так, вы пока еще не собираетесь изменять что-то. Вы просто хотите понять, о чем речь. Затем следуют личные опасения. "Как это повлияет на меня? Нужны ли мне эти изменения в жизни?" Здесь все внимание сосредоточивается на обстоятельствах жизни, подлежащих изменению. Третьей идет организационная заинтересованность. "Что потребуется сделать во-первых, во-вторых, в-третьих и т. д.?"

Кен Бланшар и Фил Ходжес - Руководи, как Иисус

Киев: Кириченко, 2009 г. - 184 с.

ISBN 978-966-426-145-3

Кен Бланшар и Фил Ходжес - Руководи, как Иисус - Содержание

Вступление. Стань лидером по образцу Иисуса: Приглашение в путешествие

Глава первая. Кто ваш образец для подражания? Какой пример, как руководитель, будете подавать вы?

Глава вторая. Сердце лидера-слуги

Глава третья. Разум лидера-слуги

Глава четвертая. Действия лидера-слуги

Глава пятая. Привычки лидера-слуги

Гаава шестая. Зачем лидеру быть последователем Иисуса?

Глава седьмая. Лидеры, следующие за Иисусом

Ссылки

Кен Бланшар и Фил Ходжес - Руководи, как Иисус – Вступление. Стань лидером по образцу Иисуса: Приглашение в путешествие

Я и сам раньше жил по такому общепринятому стандарту, и жил, в общем-то, достаточно успешно. В тридцать пять лет я уже занимал профессорскую должность в Массачусетсском университете. В 1976 году я взял положенный годичный отпуск и со своей женой Марджи начал консультировать людей. Свое дело мы начали в Калифорнии. "Обучение и развитие под руководством Бланшаров" (Blanchard Training and Development) имело большой успех и быстро росло. Но моя жизнь не была подчинена Господу. В 1982 году я опубликовал The One Minute Manager ("Уверенность в бизнесе: менеджер за минуту"). Успех был настолько грандиозным, что я даже боялся принять его на свой счет. Мне казалось, что такая слава может принадлежать только Богу.

Господь продолжал привлекать меня к Себе. На моем жизненном пути Он даровал мне встречи с различными верующими людьми. Первым из них был друг всей моей жизни и коллега — Фил Ходжес. Мы познакомились в 1957 году в автобусе, который вез нас в студенческий лагерь от Корнельского университета. Уже в то время он несколько лет был верующим и начал молиться за меня сразу после нашего знакомства. Узнав об успехе "Менеджер за минуту", он позвонил мне и предложил прогуляться с ним по берегу моря. Во время прогулки он спросил меня: "Как ты думаешь, почему твоя книга имеет такой феноменальный успех? Потому что ты умнее и лучше остальных людей?" Я ответил: "Нет, Фил. Я думаю, что здесь не обошлось без участия Бога".

Фил был рад услышать мой ответ и с тех пор начал снабжать меня различной христианской литературой. Но я не спешил посвятить себя Господу. Однако Он продолжал притягивать меня к Себе, используя разных людей. К примеру, через Норманна Винсента Пила, в соавторстве с которым я написал "Сила честности в менеджменте" (The Power of Ethical Management)1. С самого начала Норманн сказал мне: "Кен, ты всегда был на стороне Господа, просто не знал об этом".

Следующим человеком был Боб Бафорд, автор книги "Вторая половина жизни"(Halftime)2. И Билл Хибилс, основатель и пастор одной церкви рядом с Чикаго. В окружении Ходжеса, Пила, Бафорда и Хи- билса я не смог больше противиться Божьей благодати и принял дар, предложенный Богом. Я встал на сторону Господа осознанно.

Обратившись в конце 80-х к Господу, я взялся за чтение Библии. Подобно ученому, изучающему человеческое поведение, мне хотелось узнать все о том, как вел Себя Иисус. Я стал читать Евангелия от Матфея, Марка, Луки, Иоанна и Книгу Деяния. И чем больше читал, тем в большее восхищение приходил от того, как Иисус смог из двенадцати обычных, ничем не примечательных людей воспитать основоположников движения, которое влияет на историю вот уже более двух тысяч лет. Вскоре я понял, что все когда-либо написанное мной об успешном руководстве за последние тридцать пять лет меркнет в свете служения Иисуса, Который был настоящим руководителем самого высокого уровня. Для христиан Иисус не только духовный вождь, но также и пример для подражания в любой сфере жизни — в общественной, личной, в любой ситуации. В итоге Бог вдохновил Фила Ходжеса и меня основать служение "Руководи, как Иисус", чтобы воодушевлять и передавать необходимые знания тем, кто хочет следовать Его примеру лидера-слуги.