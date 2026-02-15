В этой книге известный британский апологет и евангелист Джон Бланшард поднимает один из самых провокационных вопросов современности: актуальна ли вера в Бога в эпоху искусственного интеллекта, космических открытий и торжества научного материализма? Автор обращается к людям, которые считают религию пережитком прошлого или «духовным антиквариатом», и предлагает честный, интеллектуально насыщенный диалог о смысле жизни и достоверности христианства.

Бланшард мастерски разбирает популярные мифы о том, что наука якобы «похоронила» Бога. Он использует логику, факты из физики, биологии и астрономии, чтобы показать: сложность и порядок Вселенной скорее указывают на Разумного Дизайнера, чем на случайный хаос. Книга написана в характерном для автора стиле — остроумно, динамично и предельно ясно. Бланшард не просто защищает догматы, он показывает, что моральный вакуум и экзистенциальный кризис современного общества — это результат попытки «списать Бога в архив». «Кончился ли срок годности у Бога?» — это мощный призыв пересмотреть свои взгляды и убедиться, что Истина не подвластна времени.

Джон Бланшард - Кончился ли срок годности у Бога?

Пер. с англ. – Минск: УП «Минская фабрика цветной печати», 2006. – 256 с.

ISBN 985-454-325-0

Джон Бланшард - Кончился ли срок годности у Бога? - Содержание



Предисловие

Введение

1. Карты на стол!

2. К сведению неопределившихся

3. «Прощай, Бог»?

4. Вопрос науки

5. Мария была права

6. От протонов к человеку

7. Один из нас?

8. Признаки значимости

9. Где был Бог и сентября?

10. Одна-единственная жизнь

11. Начало?

Примечания