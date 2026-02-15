Бланшард - Кончился ли срок годности у Бога?

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience

В этой книге известный британский апологет и евангелист Джон Бланшард поднимает один из самых провокационных вопросов современности: актуальна ли вера в Бога в эпоху искусственного интеллекта, космических открытий и торжества научного материализма? Автор обращается к людям, которые считают религию пережитком прошлого или «духовным антиквариатом», и предлагает честный, интеллектуально насыщенный диалог о смысле жизни и достоверности христианства.

Бланшард мастерски разбирает популярные мифы о том, что наука якобы «похоронила» Бога. Он использует логику, факты из физики, биологии и астрономии, чтобы показать: сложность и порядок Вселенной скорее указывают на Разумного Дизайнера, чем на случайный хаос. Книга написана в характерном для автора стиле — остроумно, динамично и предельно ясно. Бланшард не просто защищает догматы, он показывает, что моральный вакуум и экзистенциальный кризис современного общества — это результат попытки «списать Бога в архив». «Кончился ли срок годности у Бога?» — это мощный призыв пересмотреть свои взгляды и убедиться, что Истина не подвластна времени.

Джон Бланшард - Кончился ли срок годности у Бога?

Пер. с англ. – Минск: УП «Минская фабрика цветной печати», 2006. – 256 с.

ISBN 985-454-325-0

Джон Бланшард - Кончился ли срок годности у Бога? - Содержание

Предисловие

Введение

  • 1. Карты на стол!

  • 2. К сведению неопределившихся

  • 3. «Прощай, Бог»?

  • 4. Вопрос науки

  • 5. Мария была права

  • 6. От протонов к человеку

  • 7. Один из нас?

  • 8. Признаки значимости

  • 9. Где был Бог и сентября?

  • 10. Одна-единственная жизнь

  • 11. Начало?

Примечания

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books