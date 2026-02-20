Труд «Беседы души с Богом» (часто отождествляемый с его знаменитыми «Монологами» или Soliloquia) — это одно из самых интимных и философски насыщенных произведений Блаженного Августина, написанное вскоре после его обращения. Книга представляет собой внутренний диалог автора с собственным Разумом, где он ставит перед собой предельно ясную цель: «Я хочу познать Бога и душу. — И ничего более? — Совсем ничего».

В этом сочинении Августин закладывает основы своей «метафизики внутреннего опыта». Он исследует природу истины и приходит к выводу, что она бессмертна и пребывает внутри человека. Основной пафос «Бесед» заключается в том, что познание Бога невозможно без очищения души: подобно тому как больной глаз не может выносить солнечный свет, порочная душа не способна созерцать Божественную Истину. Здесь рождается знаменитая формула Августина об иерархии познания: от веры к пониманию.

Трактат пронизан молитвенным настроением и философским поиском. Августин доказывает бессмертие души, опираясь на вечность математических и логических истин, которые душа способна постигать. Несмотря на сложность аргументации, «Беседы» остаются глубоко личным текстом, в котором виден живой человек, стремящийся преодолеть сомнения и обрести покой в Боге, Который, по его словам, «ближе ко мне, чем я сам себе».

Блаженный Августин - Беседы души с Богом

2002

«Фонд содействия образованию XXI века»

Фонд «Сеятель»

ISBN 5-94924-002-2

Архимандрит Никон. Предисловие