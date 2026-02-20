Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Блаженный Августин - Беседы души с Богом

Блаженный Августин - Беседы души с Богом
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy

Труд «Беседы души с Богом» (часто отождествляемый с его знаменитыми «Монологами» или Soliloquia) — это одно из самых интимных и философски насыщенных произведений Блаженного Августина, написанное вскоре после его обращения. Книга представляет собой внутренний диалог автора с собственным Разумом, где он ставит перед собой предельно ясную цель: «Я хочу познать Бога и душу. — И ничего более? — Совсем ничего».

В этом сочинении Августин закладывает основы своей «метафизики внутреннего опыта». Он исследует природу истины и приходит к выводу, что она бессмертна и пребывает внутри человека. Основной пафос «Бесед» заключается в том, что познание Бога невозможно без очищения души: подобно тому как больной глаз не может выносить солнечный свет, порочная душа не способна созерцать Божественную Истину. Здесь рождается знаменитая формула Августина об иерархии познания: от веры к пониманию.

Трактат пронизан молитвенным настроением и философским поиском. Августин доказывает бессмертие души, опираясь на вечность математических и логических истин, которые душа способна постигать. Несмотря на сложность аргументации, «Беседы» остаются глубоко личным текстом, в котором виден живой человек, стремящийся преодолеть сомнения и обрести покой в Боге, Который, по его словам, «ближе ко мне, чем я сам себе».

Блаженный Августин - Беседы души с Богом

2002

«Фонд содействия образованию XXI века»

Фонд «Сеятель»

ISBN 5-94924-002-2

Блаженный Августин - Беседы души с Богом - Содержание

Архимандрит Никон. Предисловие

  • 1. Тебя ищу, жизнь моя: без Тебя умираю

  • 2. Тебе поведаю бедность мою: помоги Твоему созданию!

  • 3. О Свете мой, просвети тьму мою!

  • 4. Горе мне без Тебя, Господи !

  • 5. Без Тебя я ничто

  • 6. Бей Тебя враги одолели меня

  • 7. Откуду мне сие, что так возлюбил Ты меня, Господи?

  • 8. По единой благости Твоей — я разумное творение

  • 9. Не мне хвалить Тебя: Ты Сам похвала моя !

  • 10. По благости создал Ты меня, по благости и спаси

  • 11. Много сетей, много врагов: не покинь меня

  • 12.0 свет мой! Без Тебя я во тьме: осияй меня !

  • 13. Ты все видишь: как мне не бояться Тебя?

  • 14. Тебе, Господи, слава; нам же стыдение лица

  • 15. Самим нам не спастись от врага: Сам спаси !

  • 16. Без Тебя не распознать нам сетей вражиих: Сам укажи их !

  • 17. Все от Тебя: как мне не благодарить Тебя ?

  • 18. О Любовь пламенеющая! Воспламени и меня любовию к Т ебе!

  • 19. Все для человека, чтобы весь человек был для Тебя

  • 20. Если здесь много благ, то каково будет там ?

  • 21. Сладость души моей! Не хочу иных утешений, кроме Тебя!

  • 22. Без Тебя не войти нам в вечные обители Твои !

  • 23. Ты — надежда моя: хочу ли, не хочу ли,— спаси меня !

  • 24. По опыту вижу, что я ничего не могу: Ты спаси !

  • 25. Томлюсь в неизвестности будущего: Надежда моя, не оставь меня!

  • 26. Ради любви Твоей к нам, Ангелы Твои любят нас как братьев своих

  • 27. Единый чистый, кто чист пред Тобою, если Ты Сам не очистишь избранных Своих ?

  • 28. Трепещу при мысли, как изменчив человек и как праведен Ты, Судия земли!

  • 29. Един Ты можешь насытить желание души моей и никто, кроме Тебя!

  • 30. Искал я Тебя в мире, а нашел только в себе, ибо Ты Сам открыл Себя мне

  • 31. Познал я Тебя в Троице славимого и поклоняюсь Тебе

  • 32. Не искал я Тебя,— Ты меня взыскал: благодарю Тебя, Просветитель мой !

  • 33. Боже неисповедимый! Просвети очи мои, да узрю Тебя лицом к лицу!

  • 34. Когда прииду и явлюсь лицу Твоему, Боже мой !

  • 35. Тогда насыщуся

  • 36. Толку — отверзи мне, Господи

Views 70
Rating
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

