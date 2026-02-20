Блаженный Августин - Беседы души с Богом
Труд «Беседы души с Богом» (часто отождествляемый с его знаменитыми «Монологами» или Soliloquia) — это одно из самых интимных и философски насыщенных произведений Блаженного Августина, написанное вскоре после его обращения. Книга представляет собой внутренний диалог автора с собственным Разумом, где он ставит перед собой предельно ясную цель: «Я хочу познать Бога и душу. — И ничего более? — Совсем ничего».
В этом сочинении Августин закладывает основы своей «метафизики внутреннего опыта». Он исследует природу истины и приходит к выводу, что она бессмертна и пребывает внутри человека. Основной пафос «Бесед» заключается в том, что познание Бога невозможно без очищения души: подобно тому как больной глаз не может выносить солнечный свет, порочная душа не способна созерцать Божественную Истину. Здесь рождается знаменитая формула Августина об иерархии познания: от веры к пониманию.
Трактат пронизан молитвенным настроением и философским поиском. Августин доказывает бессмертие души, опираясь на вечность математических и логических истин, которые душа способна постигать. Несмотря на сложность аргументации, «Беседы» остаются глубоко личным текстом, в котором виден живой человек, стремящийся преодолеть сомнения и обрести покой в Боге, Который, по его словам, «ближе ко мне, чем я сам себе».
2002
«Фонд содействия образованию XXI века»
Фонд «Сеятель»
ISBN 5-94924-002-2
Блаженный Августин - Беседы души с Богом - Содержание
Архимандрит Никон. Предисловие
1. Тебя ищу, жизнь моя: без Тебя умираю
2. Тебе поведаю бедность мою: помоги Твоему созданию!
3. О Свете мой, просвети тьму мою!
4. Горе мне без Тебя, Господи !
5. Без Тебя я ничто
6. Бей Тебя враги одолели меня
7. Откуду мне сие, что так возлюбил Ты меня, Господи?
8. По единой благости Твоей — я разумное творение
9. Не мне хвалить Тебя: Ты Сам похвала моя !
10. По благости создал Ты меня, по благости и спаси
11. Много сетей, много врагов: не покинь меня
12.0 свет мой! Без Тебя я во тьме: осияй меня !
13. Ты все видишь: как мне не бояться Тебя?
14. Тебе, Господи, слава; нам же стыдение лица
15. Самим нам не спастись от врага: Сам спаси !
16. Без Тебя не распознать нам сетей вражиих: Сам укажи их !
17. Все от Тебя: как мне не благодарить Тебя ?
18. О Любовь пламенеющая! Воспламени и меня любовию к Т ебе!
19. Все для человека, чтобы весь человек был для Тебя
20. Если здесь много благ, то каково будет там ?
21. Сладость души моей! Не хочу иных утешений, кроме Тебя!
22. Без Тебя не войти нам в вечные обители Твои !
23. Ты — надежда моя: хочу ли, не хочу ли,— спаси меня !
24. По опыту вижу, что я ничего не могу: Ты спаси !
25. Томлюсь в неизвестности будущего: Надежда моя, не оставь меня!
26. Ради любви Твоей к нам, Ангелы Твои любят нас как братьев своих
27. Единый чистый, кто чист пред Тобою, если Ты Сам не очистишь избранных Своих ?
28. Трепещу при мысли, как изменчив человек и как праведен Ты, Судия земли!
29. Един Ты можешь насытить желание души моей и никто, кроме Тебя!
30. Искал я Тебя в мире, а нашел только в себе, ибо Ты Сам открыл Себя мне
31. Познал я Тебя в Троице славимого и поклоняюсь Тебе
32. Не искал я Тебя,— Ты меня взыскал: благодарю Тебя, Просветитель мой !
33. Боже неисповедимый! Просвети очи мои, да узрю Тебя лицом к лицу!
34. Когда прииду и явлюсь лицу Твоему, Боже мой !
35. Тогда насыщуся
36. Толку — отверзи мне, Господи
