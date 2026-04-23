Книга Александра Блехера «Аретэ» — это глубокое медитативное исследование античного мироощущения, написанное на стыке философии, истории религий и психологической реконструкции. Автор продолжает линию своей предыдущей работы «Эвсебейя», смещая фокус с устройства божественного мира на внутренний мир человека.

Центральная метафора книги — жизнь древнего человека не як вертикальное восхождение к спасению (как в христианстве), а як искусство навигации в многоголосом мире. Боги здесь — не абсолютные судьи, а «соседи», «партнеры» или даже «стихии», с которыми нужно уметь договариваться. Автор вводит понятие Аретэ не просто як доблесть, а як стремление к достижению собственной полноти, совершенствованию себя в любой деятельности.

Александр Блехер — АРЕТЭ: Человеческий путь и отношения людей и богов в архаическом политеизме

Издательство: М.: «Касталия», 2026. — 190 с.

ISBN: 978-5-908110-21-5

Александр Блехер — АРЕТЭ - Содержание