Блэккаби - Кинг - Практическое познание Бога

Когда я в 1986 году впервые услышал Генри Блэккаби, я еще не знал о том, что Бог через пего полностью изменит мою жизнь и служение. Тем не менее, в течение следующих четырех лет в моей жизни произошли самые радикальные изменения, Генри обратил мое внимание на Священное Писание. Он обратил мое внимание на библейские персонажи, которые на себе испытали всесильного, любящего и близкого Бога, действовавшего через них. Он показал мне, каким образом они познавали и исполняли волю Божию. У меня было такое чувство, будто пелена спала с моих глаз. План Бога, по которому Он работает со Своими людьми, оказался таким ясным и прстым. Почему я раньше не видел эту ясность?

Как часто я старался познать волю Божию, применяя различные методики и формулы. Я старался применять какие- то методы, чтобы познать волю Божию. Но, оценивая свои успехи, я понимал, что в чем-то не прав. Часто я чувствовал себя пустым, сконфуженным, расстроенным и неудовлетворен- ным своим служением.

Учение Генри привлекло мое внимание. Он сказал, что не мы находим волю Божию, но она должна быть нам открыта. Инициатива всегда находится в руках Бога. Он очень ясно продемонстрировал нам, как обычные люди и церкви познали Бога удивительными, порою драматическими и даже чудес- ными путями. Я стал размышлять о том, что сказал Павел: "И слово мое ... на силе Божией" (1 Кор, 2:45־), То же самое я увидел в учении Генри - очень простая библейская весть, подтвержденная жизнью, в которой Бог продемонстрировал Свою силу. Генри обратил мое внимание на общение с Богом. Я понял, что это и есть ключ к практическому ощущению силы Бога в моей жизни,

Я и раньше исследовал Писания. Я молился о том, чтобы Бог дал мне узнать Себя и Свои пути не только теоретически, но и на практике. В моей жизни было немало впечатляющих приключений. Но мое служение еще никогда не было для меня таким волнующим и наполненным.

РОКОВАЯ ОШИБКА

Окончив в 1984 году семинарию, мы со своей женой отказались от предложенной нам работы и поехали в Гвинетт, шт. Джорджия (недалеко от Атланты). Я был убежден в том, что Бог призвал меня организовать новые церкви, служить "делателем палаток". "Делатель палаток" - это человек, который сам обеспечивает материальную сторону своего служения случайными заработками и помогает организовывать новые церкви "на обхцественных началах". Я перечитал всю хорошую литературу, касающуюся организации новых церквей и их роста. Я строил грандиозные планы о том, что я сделаю для Бога. В течение 18 месяцев я развивал свои планы. Шаг за шагом я стал претворять свои планы в жизнь.

Шесть месяцев спустя наша мебель была все еще запакована. Мы должны были выплачивать ссуду, но не имели работы. Наши запасы иссякли, счета были пусты, долги росли, как грибы после дождя. Не было и намека на создание новой церкви. Удрученные мы вернулись жить к своим родителям. Я не имел ни малейшего представления, в чем была моя ошибка.

Генри Т. Блэккаби, Клод В. Кинг - Практическое познание Бога - Познавать и исполнять волю Божью

© Copyright 1990

Reprinted 1991, 1992, 1993, 1994, 1995

Unit 10 Revised 1993

Life Way Press, 127 Ninth Avenue, North, Nashville, Tennessee 37234

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