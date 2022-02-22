Джудит Блэр - Де-демонизация Ветхого Завета - Исследование Азазеля, Лилит, Дебера, Кетеба и Ретифа в Еврейской Библии

В настоящей книге представлено полноценное исследование материалов Ветхого Завета Еврейской Библии, касающееся пяти спорных имен демонов, каковыми их считает современная зарубежная библеистика и оккультисты: Азазеля, Лилит, Решефа, Кетеба и Дебера. И если в отношении первых двух в различных направлениях философских наук и магии существует достаточное количество трудов, а Решеф знаком практически только ученым, занимающимся религией Древнего Востока, то в отношении Кетеба и Дебера сведения фактически отсутствуют, в частности у российского магического сегмента. Это связано с тем, что имена демонов, или персонифицированных сил зла, как указано у автора, написаны исключительно на иврите, канонические и неканонические версии Библии, включая Библию короля Якова, Септуагинту, Вульгату и др., опускают имена, переводя их просто как силы природы/чума/мор/ стрелы зла и т.д.

Автор проделала гигантскую работу не только по подборке и анализу всех текстов Еврейской Библии, но и привела (в ссылках) труды и работы всех ученых-библеистов, в разное время занимавшихся вопросами демонологии Ветхого Завета.

Эта книга будет очень полезным подспорьем для всех, кто всерьез увлекается демонологией, так как в ней изложен анализ всех первоисточников, начиная с шумеров и ассирийцев, где присутствуют вышеупомянутые божества/демоны, всем, кто заинтересован в изучении подлинных источников до демонологии Средневековья и эпохи Возрождения. Несмотря на сугубо прагматический и аналитический подход к происхождению имен «демонов», и, соответствующих выводов о том, что они не относятся к подлинным мифологическим персонажам тех эпох, автор, тем не менее, указывает на четкую персонификацию, что дает

возможность плодотворной работы как со знакомыми богами: Азазелем, Лилит и Решефом, так и практически неизвестным нашему современному эзотерику Дебером и Кетебом.

Несмотря на отказ автором в мифологической основе, тем не менее, сделаны выводы относительно их персонификаций, что дает возможность современникам знать их «по именам», и открывает широкие возможности для практической и гностической работы, в том числе адептам Левого Пути. Важность данной книги заключается в том, что она представляет собой обширный анализ такого мощного первоисточника, как Еврейская Библии, в которой указаны все ключевые моменты, где упоминаются «Силы Зла» в контекстах, приведены их основные функции и качества, переводы в различных источниках. Интересно отметить, что автором Азазелю, Лилит, Кетебу, Деберу и Решефу отказано в принадлежности к «демонической» природе в текстах Ветхого Завета, но присваивается звание «агентов Яхве», служащих для наказания непокорного народа. Впрочем, дуальность «добро-зло» в контексте Ветхого Завете не настолько выражена, так как все находится в ведении Бога, карающего свой народ за поклонение «чужим богам и идолам», все демоны являются воинами и посланниками самого Бога, несмотря на свою древнюю месопотамскую/ вавилонскую идентичность.