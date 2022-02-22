Джудит Блэр - Де-демонизация Ветхого Завета - Исследование Азазеля, Лилит, Дебера, Кетеба и Ретифа в Еврейской Библии

Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Блэр - Де-демонизация Ветхого Завета

Блэр - Де-демонизация Ветхого Завета - Исследование Азазеля, Лилит, Дебера, Кетеба и Ретифа в Еврейской Библии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philosophy, Religious Studies Atheism
В настоящей книге представлено полноценное исследование материалов Ветхого Завета Еврейской Библии, касающееся пяти спорных имен демонов, каковыми их считает современная зарубежная библеистика и оккультисты: Азазеля, Лилит, Решефа, Кетеба и Дебера. И если в отношении первых двух в различных направлениях философских наук и магии существует достаточное количество трудов, а Решеф знаком практически только ученым, занимающимся религией Древнего Востока, то в отношении Кетеба и Дебера сведения фактически отсутствуют, в частности у российского магического сегмента. Это связано с тем, что имена демонов, или персонифицированных сил зла, как указано у автора, написаны исключительно на иврите, канонические и неканонические версии Библии, включая Библию короля Якова, Септуагинту, Вульгату и др., опускают имена, переводя их просто как силы природы/чума/мор/ стрелы зла и т.д.
Автор проделала гигантскую работу не только по подборке и анализу всех текстов Еврейской Библии, но и привела (в ссылках) труды и работы всех ученых-библеистов, в разное время занимавшихся вопросами демонологии Ветхого Завета.
Эта книга будет очень полезным подспорьем для всех, кто всерьез увлекается демонологией, так как в ней изложен анализ всех первоисточников, начиная с шумеров и ассирийцев, где присутствуют вышеупомянутые божества/демоны, всем, кто заинтересован в изучении подлинных источников до демонологии Средневековья и эпохи Возрождения. Несмотря на сугубо прагматический и аналитический подход к происхождению имен «демонов», и, соответствующих выводов о том, что они не относятся к подлинным мифологическим персонажам тех эпох, автор, тем не менее, указывает на четкую персонификацию, что дает
возможность плодотворной работы как со знакомыми богами: Азазелем, Лилит и Решефом, так и практически неизвестным нашему современному эзотерику Дебером и Кетебом.
Несмотря на отказ автором в мифологической основе, тем не менее, сделаны выводы относительно их персонификаций, что дает возможность современникам знать их «по именам», и открывает широкие возможности для практической и гностической работы, в том числе адептам Левого Пути. Важность данной книги заключается в том, что она представляет собой обширный анализ такого мощного первоисточника, как Еврейская Библии, в которой указаны все ключевые моменты, где упоминаются «Силы Зла» в контекстах, приведены их основные функции и качества, переводы в различных источниках. Интересно отметить, что автором Азазелю, Лилит, Кетебу, Деберу и Решефу отказано в принадлежности к «демонической» природе в текстах Ветхого Завета, но присваивается звание «агентов Яхве», служащих для наказания непокорного народа. Впрочем, дуальность «добро-зло» в контексте Ветхого Завете не настолько выражена, так как все находится в ведении Бога, карающего свой народ за поклонение «чужим богам и идолам», все демоны являются воинами и посланниками самого Бога, несмотря на свою древнюю месопотамскую/ вавилонскую идентичность.

Джудит Блэр - Де-демонизация Ветхого Завета - Исследование Азазеля, Лилит, Дебера, Кетеба и Ретифа в Еврейской Библии

М., Касталия, 2021. - 278 с.
ISBN 978-5-521-16302-1

Джудит Блэр - Де-демонизация Ветхого Завета - Исследование Азазеля, Лилит, Дебера, Кетеба и Ретифа в Еврейской Библии - Содержание

Предисловие
Глава 1. Предварительные замечания - место, цель и метод исследования
  • 1.1. Место настоящего исследования в рамках существующей науки 18 1.2. Обзор демонологии Ветхого Завета
  • 1.3. Краткие наблюдения и выводы
  • 1.4. Цель настоящего исследования
  • 1.5. Методологические и процедурные замечания
  • 1.6. Результаты исследования
Глава 2. Исторические поиски Азазеля, Лилит, Дебера, Кетеба и Решефа
  • 2.1. Введение
  • 2.2. Интерпретация термина «азазель»
    • 2.2.1. Этимология и Древний Ближний Восток
    • 2.2.2. Межзаветная литература. Книга Еноха
    • 2.2.3. Свидетельства в Еврейской Библии (?)
    • 2.2.4. Выводы по термину «азазель»
  • 2.3. Интерпретация термина «лилит» в Еврейской Библии
    • 2.3.1. Лилит на Древнем Ближнем Востоке и постбиблейский иудаизм
    • 2.3.2. Выводы по термину «лилит»
  • 2.4. Исторические поиски дебера
    • 2.4.1. Дебер на Древнем Ближнем Востоке
      • 2.4.1.1.Эбла
      • 2.4.1.2. Угарит
    • 2.4.2. Выводы по термину «дебер»
  • 2.5. Исторические поиски кетеба
    • 2.5.1. Кетеб на древнем Ближнем Востоке и в постбиблейском иудаизме
      • 2.5.1.1. Ассирия
      • 2.5.1.3. Постблейский иудаизм
    • 2.5.2. Выводы по термину «кетеб»
  • 2.6. Исторические поиски решефа
    • 2.6.1. Эбла
    • 2.6.2. Египет
    • 2.6.3. Угарит
    • 2.6.4. Финикийские и Арамейские источники
    • 2.6.5. Интерпретация термина «решеф»
    • 2.6.6. Выводы по термину решеф
  • 2.7. Заключение истории исследований азазеля, лилит, дебера, кетеба решефа
Глава 3. Азазель в Еврейской Библии
  • 3.1. Введение
  • 3.2. Книга Левит 16:8,10 и 26
  • 3.3. Заключение по Азазелю
Глава 4. Лилит в контексте. Исследование связанных с ней терминов Книге Исайи 34 и других текстах
  • 4.1. Введение
  • 4.2. Исайя 34
    • 4.2.1. Исайя 34:1-7
    • 4.2.2. Исайя 34: 8-13Ь
      • 4.2.2.1. תאק и רןסק
      • 4.2.2.2. ףושני и כן־ע
    • 4.2.3 Книга Исайи 34:13с-15
      • 4.2.З.1. םינת
      • 4.2.3.2. הנעי и תן־נכ
      • 4.2.3.3. םייאמסייצ
      • 4.2.3.4. ריעש
      • 4.2.3.4.2.2 Паралипоменон 11:15
      • 4.2.3.4.3. Четвертая Книга Царств 23:8
      • 4.2.3.5. תיליל
      • 4.2.3.6. 1רפק и תריד
    • 4.2.4. Исайя 34:16-17
  • 4.3. Заключение по термину «лилит»
Глава 5. Дебер в Еврейской Библии
  • 5.1. Введение
  • 5.2. Исследование содержащих дебера как демона отрывков
  • 5.2.1. Псалом 91:5-6
    • 5.2.2. Книга пророка Осии 13:1 - 14:1
    • 5.2.3. Книга пророка Аввакума 3:5
    • 5.2.4. Выводы по деберу из Аввакума 3, Осии 13 и Псалма 91
  • 5.3. Дебер в Книге пророка Иеремии
    • 5.3.2. Иеремия 21:6, 7 и 9
    • 5.3.3. Иеремия 24:10
    • 5.3.5. Иеремия 29:17,18
    • 5.3.6. Иеремия 32:24,36
    • 5.3.7. Иеремия 34:17
    • 5.3.8. Иеремия 38:2
    • 5.3.9. Иеремия 42:17,22 и 44:13
    • 5.3.10 Краткое изложение случаев употребления слова «дебер» в Книге пророка Иеремии
  • 5.4. Дебер в Иезекииле
    • 5.4.2. Иезекииль 6:11 и 12
    • 5.4.3. Иезекииль 7:15
    • 5.4.4. Иезекииль 12:16 (1-16)
    • 5.4.5. Иезекииль 14:19 и 21
    • 5.4.6. Иезекииль 28:23
    • 5.4.7. Иезекииль 33:27 (33: 23-29)
    • 5.4.8. Иезекииль 38:22
    • 5.4.9. Краткое изложение случаев употребления слова дебер в Книге пророка Иезекииля
  • 5.5. Другие случаи использования термина «дебер»
    • 5.5.1. Исход 5:3
    • 5.5.2. Исход 9:3,15
    • 5.5.3. Левит 26:25
    • 5.5.4. Второзаконие 28:21
    • 5.5.5. Числа 14:12
    • 5.5.6. 2 Книга Царств 24:13-15//1 Книга Паралипоменон 21:12-14
    • 5.5.7. 3 Книга Царств 8:37 и 2 Книга Паралипоменон 6:28
    • 5.5.8. 2 Книга Паралипоменон 7:13
    • 5.5.9. 2 Паралипоменон 20:9
    • 5.5.10. Псалом 78
    • 5.5.11. Книга пророка Амоса 4:10
    • 5.5.12. Обзор других случаев упоминания дебера
  • 5.6 Заключение по термину «дебер»
Глава 6. Кетеб в Еврейской Библии
6.1. Введение
  • 6.2. Псалом 91:6
  • 6.3. Книга пророка Осии 13:14
  • 6.4. Второзаконие 32: 24
  • 6.5. Исайя 28:2
  • 6.6. Заключение по термину «кетеб»
Глава 7. Решеф в Еврейской Библии
  • 7.1. Введение
  • 7.2. Второзаконие 32
  • 7.3. Книга пророка Аввакума 3
  • 7.4. Псалом 78:48
  • 7.5. Псалом 76:4
  • 7.6. Иов 5:7
  • 7.7. Песнь Песней 8:6
Глава 8. Основные выводы
Приложение 1.Решеф в Угаритских ритуальных текстах
Заключение
Views 661
Rating 4.8 / 5
Added 22.02.2022
Author esxatos
Rate this publication:
4.8/5 (4)

Comments (2 comments)

B
Blazen 3 years ago

Спаибо за редкое издание
O
OlegN 4 years ago

Спасибо за  книгу!

Related Books

All Books