Джудит Блэр - Де-демонизация Ветхого Завета - Исследование Азазеля, Лилит, Дебера, Кетеба и Ретифа в Еврейской Библии

Блэр - Де-демонизация Ветхого Завета
В настоящей книге представлено полноценное исследование материалов Ветхого Завета Еврейской Библии, касающееся пяти спорных имен демонов, каковыми их считает современная зарубежная библеистика и оккультисты: Азазеля, Лилит, Решефа, Кетеба и Дебера. И если в отношении первых двух в различных направлениях философских наук и магии существует достаточное количество трудов, а Решеф знаком практически только ученым, занимающимся религией Древнего Востока, то в отношении Кетеба и Дебера сведения фактически отсутствуют, в частности у российского магического сегмента. Это связано с тем, что имена демонов, или персонифицированных сил зла, как указано у автора, написаны исключительно на иврите, канонические и неканонические версии Библии, включая Библию короля Якова, Септуагинту, Вульгату и др., опускают имена, переводя их просто как силы природы/чума/мор/ стрелы зла и т.д.
Автор проделала гигантскую работу не только по подборке и анализу всех текстов Еврейской Библии, но и привела (в ссылках) труды и работы всех ученых-библеистов, в разное время занимавшихся вопросами демонологии Ветхого Завета.
Эта книга будет очень полезным подспорьем для всех, кто всерьез увлекается демонологией, так как в ней изложен анализ всех первоисточников, начиная с шумеров и ассирийцев, где присутствуют вышеупомянутые божества/демоны, всем, кто заинтересован в изучении подлинных источников до демонологии Средневековья и эпохи Возрождения. Несмотря на сугубо прагматический и аналитический подход к происхождению имен «демонов», и, соответствующих выводов о том, что они не относятся к подлинным мифологическим персонажам тех эпох, автор, тем не менее, указывает на четкую персонификацию, что дает
возможность плодотворной работы как со знакомыми богами: Азазелем, Лилит и Решефом, так и практически неизвестным нашему современному эзотерику Дебером и Кетебом.
Несмотря на отказ автором в мифологической основе, тем не менее, сделаны выводы относительно их персонификаций, что дает возможность современникам знать их «по именам», и открывает широкие возможности для практической и гностической работы, в том числе адептам Левого Пути. Важность данной книги заключается в том, что она представляет собой обширный анализ такого мощного первоисточника, как Еврейская Библии, в которой указаны все ключевые моменты, где упоминаются «Силы Зла» в контекстах, приведены их основные функции и качества, переводы в различных источниках. Интересно отметить, что автором Азазелю, Лилит, Кетебу, Деберу и Решефу отказано в принадлежности к «демонической» природе в текстах Ветхого Завета, но присваивается звание «агентов Яхве», служащих для наказания непокорного народа. Впрочем, дуальность «добро-зло» в контексте Ветхого Завете не настолько выражена, так как все находится в ведении Бога, карающего свой народ за поклонение «чужим богам и идолам», все демоны являются воинами и посланниками самого Бога, несмотря на свою древнюю месопотамскую/ вавилонскую идентичность.
Джудит Блэр - Де-демонизация Ветхого Завета - Исследование Азазеля, Лилит, Дебера, Кетеба и Ретифа в Еврейской Библии
М., Касталия, 2021. - 278 с.
ISBN 978-5-521-16302-1
Джудит Блэр - Де-демонизация Ветхого Завета - Исследование Азазеля, Лилит, Дебера, Кетеба и Ретифа в Еврейской Библии - Содержание
Предисловие
Глава 1. Предварительные замечания - место, цель и метод исследования
- 1.1. Место настоящего исследования в рамках существующей науки 18 1.2. Обзор демонологии Ветхого Завета
- 1.3. Краткие наблюдения и выводы
- 1.4. Цель настоящего исследования
- 1.5. Методологические и процедурные замечания
- 1.6. Результаты исследования
Глава 2. Исторические поиски Азазеля, Лилит, Дебера, Кетеба и Решефа
- 2.1. Введение
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2.2. Интерпретация термина «азазель»
- 2.2.1. Этимология и Древний Ближний Восток
- 2.2.2. Межзаветная литература. Книга Еноха
- 2.2.3. Свидетельства в Еврейской Библии (?)
- 2.2.4. Выводы по термину «азазель»
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2.3. Интерпретация термина «лилит» в Еврейской Библии
- 2.3.1. Лилит на Древнем Ближнем Востоке и постбиблейский иудаизм
- 2.3.2. Выводы по термину «лилит»
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2.4. Исторические поиски дебера
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2.4.1. Дебер на Древнем Ближнем Востоке
- 2.4.1.1.Эбла
- 2.4.1.2. Угарит
- 2.4.2. Выводы по термину «дебер»
- 2.4.1. Дебер на Древнем Ближнем Востоке
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2.5. Исторические поиски кетеба
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2.5.1. Кетеб на древнем Ближнем Востоке и в постбиблейском иудаизме
- 2.5.1.1. Ассирия
- 2.5.1.3. Постблейский иудаизм
- 2.5.2. Выводы по термину «кетеб»
- 2.5.1. Кетеб на древнем Ближнем Востоке и в постбиблейском иудаизме
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2.6. Исторические поиски решефа
- 2.6.1. Эбла
- 2.6.2. Египет
- 2.6.3. Угарит
- 2.6.4. Финикийские и Арамейские источники
- 2.6.5. Интерпретация термина «решеф»
- 2.6.6. Выводы по термину решеф
- 2.7. Заключение истории исследований азазеля, лилит, дебера, кетеба решефа
Глава 3. Азазель в Еврейской Библии
- 3.1. Введение
- 3.2. Книга Левит 16:8,10 и 26
- 3.3. Заключение по Азазелю
Глава 4. Лилит в контексте. Исследование связанных с ней терминов Книге Исайи 34 и других текстах
- 4.1. Введение
-
4.2. Исайя 34
- 4.2.1. Исайя 34:1-7
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4.2.2. Исайя 34: 8-13Ь
- 4.2.2.1. תאק и רןסק
- 4.2.2.2. ףושני и כן־ע
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4.2.3 Книга Исайи 34:13с-15
- 4.2.З.1. םינת
- 4.2.3.2. הנעי и תן־נכ
- 4.2.3.3. םייאמסייצ
- 4.2.3.4. ריעש
- 4.2.3.4.2.2 Паралипоменон 11:15
- 4.2.3.4.3. Четвертая Книга Царств 23:8
- 4.2.3.5. תיליל
- 4.2.3.6. 1רפק и תריד
- 4.2.4. Исайя 34:16-17
- 4.3. Заключение по термину «лилит»
Глава 5. Дебер в Еврейской Библии
- 5.1. Введение
- 5.2. Исследование содержащих дебера как демона отрывков
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5.2.1. Псалом 91:5-6
- 5.2.2. Книга пророка Осии 13:1 - 14:1
- 5.2.3. Книга пророка Аввакума 3:5
- 5.2.4. Выводы по деберу из Аввакума 3, Осии 13 и Псалма 91
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5.3. Дебер в Книге пророка Иеремии
- 5.3.2. Иеремия 21:6, 7 и 9
- 5.3.3. Иеремия 24:10
- 5.3.5. Иеремия 29:17,18
- 5.3.6. Иеремия 32:24,36
- 5.3.7. Иеремия 34:17
- 5.3.8. Иеремия 38:2
- 5.3.9. Иеремия 42:17,22 и 44:13
- 5.3.10 Краткое изложение случаев употребления слова «дебер» в Книге пророка Иеремии
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5.4. Дебер в Иезекииле
- 5.4.2. Иезекииль 6:11 и 12
- 5.4.3. Иезекииль 7:15
- 5.4.4. Иезекииль 12:16 (1-16)
- 5.4.5. Иезекииль 14:19 и 21
- 5.4.6. Иезекииль 28:23
- 5.4.7. Иезекииль 33:27 (33: 23-29)
- 5.4.8. Иезекииль 38:22
- 5.4.9. Краткое изложение случаев употребления слова дебер в Книге пророка Иезекииля
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5.5. Другие случаи использования термина «дебер»
- 5.5.1. Исход 5:3
- 5.5.2. Исход 9:3,15
- 5.5.3. Левит 26:25
- 5.5.4. Второзаконие 28:21
- 5.5.5. Числа 14:12
- 5.5.6. 2 Книга Царств 24:13-15//1 Книга Паралипоменон 21:12-14
- 5.5.7. 3 Книга Царств 8:37 и 2 Книга Паралипоменон 6:28
- 5.5.8. 2 Книга Паралипоменон 7:13
- 5.5.9. 2 Паралипоменон 20:9
- 5.5.10. Псалом 78
- 5.5.11. Книга пророка Амоса 4:10
- 5.5.12. Обзор других случаев упоминания дебера
- 5.6 Заключение по термину «дебер»
Глава 6. Кетеб в Еврейской Библии
6.1. Введение
- 6.2. Псалом 91:6
- 6.3. Книга пророка Осии 13:14
- 6.4. Второзаконие 32: 24
- 6.5. Исайя 28:2
- 6.6. Заключение по термину «кетеб»
Глава 7. Решеф в Еврейской Библии
- 7.1. Введение
- 7.2. Второзаконие 32
- 7.3. Книга пророка Аввакума 3
- 7.4. Псалом 78:48
- 7.5. Псалом 76:4
- 7.6. Иов 5:7
- 7.7. Песнь Песней 8:6
Глава 8. Основные выводы
Приложение 1.Решеф в Угаритских ритуальных текстах
Заключение
Спаибо за редкое издание
Спасибо за книгу!