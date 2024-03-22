Блэйр Марк - Высокая честь быть проповедником

Эта книга написана для проповедников. Если вы начинающий проповедник, то я надеюсь, что она поможет вам идти в правильном направлении. Если вы достаточно долгое время работаете на поприще проповедника, надеюсь, что книга воодушевит вас продолжать заниматься этим делом; возможно, она напомнит вам знакомые истины, а может, подтолкнет к новым идеям. Как и большинство моих проповедей, данная книга содержит много хороших идей, заимствованных у других людей, а некоторые из них - даже мои собственные. Материалы, включенные в эту книгу, я собирал на протяжении четверти века моего служения проповедником и также преподавателем проповедования в Америке, Уганде и здесь, в Казахстане. В написании этой книги я полностью полагался на Бога, который помогает нам в провозглашении Его истины. Должен признаться, я полностью осознаю, что не всегда воплощаю в жизнь те возвышенные идеалы, о которых говорится в моей книге.

Здесь, в Казахстане, я разделяю пасторское служение с другим человеком. Как-то второй пастор был в отъезде несколько месяцев, и я получил огромную привилегию проповедовать каждую неделю. Когда он вернулся из поездки, и мы встретились, чтобы обговорить его возвращение в служение, он спросил меня о темах моих проповедей - я не смог припомнить всего, о чем проповедовал за это время, а пару тем и вовсе забыл! Как же случилось, что после стольких часов подготовки проповедей, я не помнил их содержания или даже названия, всего лишь несколько недель спустя? Помогли ли все мои усилия кому-нибудь из моих слушателей, помнят ли они хотя бы, о чем я проповедовал в прошлое воскресенье? Несмотря на мою плохую память я, опираясь на Писание и свой жизненный опыт, пришёл к заключению, что подготовка проповеди - это самое лучшее использование времени пастора. Позвольте мне объяснить, почему нужно проповедовать.

В ясный осенний день участники марафона, приехавшие из разных мест, собираются на старт. Закалённые годами тренировок, поддерживаемые верными членами семьи, худощавые и мускулистые атлеты начинают свой забег. Они пробегают километр за километром... их тела ослабевают, чувство жажды усиливается. Наконец, обезвоженные, они приближаются к станции “помощи жаждущим атлетам”, на которой болельщики протягивают им бумажные стаканчики с холодной водой; атлеты на бегу выхватывают их и залпом выпивают. Некоторые из них берут по два стакана: один выпивают, а другой выливают на голову. Когда атлеты скрываются из виду, на дороге остаются разбросанные пустые бумажные стаканчики, которые освежившиеся бегуны отшвыривают на землю, продолжая свой путь. На следующей станции их ожидает еще большее количество бумажных стаканчиков с водой.

Теперь, давайте вместо этих стаканчиков представим себе разбросанные по земле страницы проповеди. Среди участников забега есть и святые и грешники - все они нуждаются в Его “живой воде”. Они участвуют в марафоне жизни со всеми его поворотами и изгибами. Спотыкаясь, иногда падая, они продвигаются вперед благодаря обретенной по вере благодати. В вашей проповеди содержится та самая живительная влага, которая так необходима на “станции помощи жаждущим”. В одноразовом сосуде вашей проповеди содержится сокровище Божьего Слова. Неделя за неделей они выхватывают сказанное, залпом проглатывают его и бредут дальше. Пустому сосуду никто не обрадуется, да этого и не нужно, но небеса радуются вместе с верующим, закончившим состязание. Бог использует вас и вашу проповедь для того, чтобы помочь им прийти к победе.

Марк Блэйр - Высокая честь быть проповедником

Бишкек: Отпечатано в Издательском доме «Аль Салам», 2004. – 260 с.

Марк Блэйр - Высокая честь быть проповедником – Содержание

1. Почему нужно проповедовать? Необходимость в проповедовании

Наиболее важная задача пастора — проповедовать

Церковь существует для того, чтобы проповедовать Слово Божие

Церкви возрастают через Слово Божие

2. Кто должен проповедовать? Человек, которого будет использовать Бог

“Челюсть”

Человек

Отношение

Женщина

Группа

3. Что я проповедую? Понимание Библии

Слово, исходящее от Бога

Слово, оберегаемое Богом

Принципы библейского толкования: простота

Принципы библейского толкования: история

Принципы библейского толкования: гармония

Принципы библейского толкования: современность

Три младенца и вода для купания

Дело всей жизни

4. Как я проповедую? Задача проповедника

На хорошую проповедь требуется время

Проповедник — это строитель мостов

Мосты, которые будет использовать Бог

“Магистраль для нашего Бога”

5. Что проповедуется? Категории проповеди

Пр оповедники о проповедовании

Те матические проповеди

Пр еимущество тематического проповедования

Тр удности тематического проповедования

Те кстовые проповеди

Почему я отдаю предпочтение текстовым проповедям

Тр удности текстового проповедования

Це ль проповедника

6. С чего начать? Планирование проповеди