Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Блинков - Молитва на иных языках

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Книга Андрея Блинкова «Молитва на иных языках» представляет собой попытку взвешенного и библейски обоснованного анализа одного из самых дискуссионных вопросов в современном христианстве. Автор ставит перед собой задачу вывести тему глоссолалии из плоскости эмоциональных споров в русло серьезного богословского исследования. Основная идея произведения заключается в том, что дар иных языков — это не просто конфессиональный признак или психологический феномен, а инструмент личного духовного назидания, который должен использоваться в строгом соответствии с принципами, изложенными в Новом Завете, и служить созиданию, а не разделению верующих.

Содержательная часть книги охватывает широкий спектр вопросов: от библейских оснований в Деяниях Апостолов и Посланиях Павла до практических аспектов использования этого дара в личной молитве и церковном собрании. Блинков подробно разбирает экзегетические трудности 14-й главы 1-го Послания к Коринфянам, объясняя различие между молитвой духом «для себя» и пророческим даром для общины. Автор уделяет значительное внимание истории вопроса, рассматривая, как отношение к иным языкам менялось в церкви на протяжении веков, и предлагает критерии для различения подлинного духовного опыта от эмоциональной имитации, подчеркивая важность здравого смысла и порядка в поклонении.

Текст написан в уважительном, пастырском и аналитическом стиле. Андрей Блинков избегает крайностей как фанатизма, так и полного отрицания, стремясь помочь читателю сформировать личную позицию на основании Писания. Работа служит ценным пособием для тех, кто ищет ясности в вопросах пневматологии (учения о Святом Духе) и хочет обогатить свою молитвенную жизнь без ущерба для библейской точности. Это чтение призывает к глубокому и ответственному отношению к духовным дарам, напоминая, что их главная цель — преображение внутреннего человека и прославление Бога.

Андрей Блинков - Молитва на иных языках

«ЛитРес: Самиздат», 2007 г. - 51 с.

ISBN 978-5-532-03810-3

Андрей Блинков - Молитва на иных языках - Содержание

  • Желаю, чтобы вы все говорили языками

  • Предназначение молитвы

  • Три вида говорения на иных языках

  • Языки, как знамение первоначального исполнения Духом Святым

  • Дар языков для публичного служения

  • Молитва духа на иных языках

  • Как принять дар Святого Духа

  • Молитва веры

  • Благословения молитвы на языках

  • Что дальше?

  • Превосходнейший путь

  • Свидетельства

Приложение А. Молитва о прощении грехов и возрождении духа

Приложение Б. Некоторые драгоценные обетования Божьего Слова

Использованная литература

Views 45
Rating
Added 14.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

