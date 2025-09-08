Блохин - История Поместных Православных Церквей
В предлагаемом учебнике рассказывается о появлении и развитии существующих в настоящее время Поместных Православных Церквей, за исключением Русской Православной Церкви, изучение истории которой, как правило, составляет отдельную учебную дисциплину.
Пусть читателя не пугает обилие приводимых имен, персоналий, исторических событий и явлений. Имея более чем 20-летний опыт преподавания дисциплины «История Поместных Православных Церквей», автор стремился к созданию полноценного, качественного учебника для тех, кто берется за изучение истории зарубежного Православия. С целью более объективного анализа и максимально четкого понимания событий церковной истории порой необходимо воссоздать общеисторический контекст, в котором они происходили. В конце учебника приведен полный список источников и исследований, на которые опирался автор.
Чтение указанной литературы, безусловно, должно носить выборочный характер, т. к. зависит от целей, желания читателя и его возможностей, в том числе временных. Справочные материалы помогут глубже вникнуть в терминологию и лучше разобраться с историко-географическими понятиями, встречающимися в тексте учебника; сведения об органах управления Поместными Церквами и статистические данные будут полезны для формирования целостного взгляда на современный православный мир.
Блохин Владимир Сергеевич - История Поместных Православных Церквей - учебник бакалавра теологии
М.: Учебный комитет Русской Православной Церкви, Издательство Московской Патриархии, 2023. — 880 с.: ил.
ISBN 978-5-907701-48-9
Блохин Владимир Сергеевич - История Поместных Православных Церквей - учебник бакалавра теологии - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ».
ГЛАВА 2. ФЕНОМЕН ПОМЕСТНЫХ (АВТОКЕФАЛЬНЫХ) ЦЕРКВЕЙ В ПРАВОСЛАВИИ. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ: ОТ АПОСТОЛЬСКИХ ВРЕМЕН ДО СОВРЕМЕННОСТИ
РАЗДЕЛ I ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ ВОСТОЧНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ: ОТ ОСНОВАНИЯ ДО НАЧАЛА VII В.
ГЛАВА 3. АПОСТОЛЬСКИЕ КАФЕДРЫ ВОСТОКА
3.1. Иерусалим — родина христианской Церкви
3.2. Истоки христианства в Египте: Александрийская Церковь до арабского завоевания
3.3. Кафедра апостола Петра на Востоке: Антиохийская Православная Церковь
3.4. Евангельская проповедь на Кипре: апостол Варнава, епископ Лазарь Четверодневный, святитель Спиридон Тримифунтский
ГЛАВА 4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ И ГРУЗИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ
РАЗДЕЛ II ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, КАВКАЗА И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В VII-XV ВВ
ГЛАВА 5. ВОСТОЧНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПАТРИАРХАТЫ И КИПРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ ДИНАСТИЙ И КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ. ПРАВОСЛАВИЕ НА КАВКАЗЕ
ГЛАВА 6. ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ ВИЗАНТИИ И ОБРАЗОВАНИЕ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ
6.1. Константинопольский Патриархат
6.2. Наследие учеников святых Кирилла и Мефодия: возникновение Болгарской Православной Церкви
6.3. Наследие святителя Саввы: Сербская Церковь до османского завоевания
6.4. Истоки Православия в Валашском и Молдавском княжествах
РАЗДЕЛ III ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV -НАЧАЛЕ XX В.: ПРАВОСЛАВНЫЕ ОСТРОВА В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
ГЛАВА 7. ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ОСМАНСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ
7.1. Образование Османской империи и определение статуса православных христиан
7.2. Константинопольский Патриархат
7.3. Александрийский Патриархат
7.4. Антиохийский Патриархат
7.5. Иерусалимский Патриархат
7.6. Кипрская Церковь
7.7. Связи православного Востока и России
ГЛАВА 8. ПРАВОСЛАВНЫЕ НАРОДЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПОД ТУРЕЦКИМ ВЛАДЫЧЕСТВОМ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ЦЕРКОВНЫМ АВТОКЕФАЛИЯМ И НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
8.1. Османское и греко-фанариотское владычество в Сербии, Болгарии, Валахии и Молдавии
8.2. «Пробуждение» Эллады и ее Церкви в XIX в
8.3. Феномен национально-церковного освободительного движения в Болгарии и Сербии. Восстановление местных автокефалий. Православие в Австрийской / Австро-Венгерской империи. Черногорская и Боснийско-Герцеговинская митрополии
8.4. Становление автокефальной Румынской Православной Церкви
РАЗДЕЛ IV ПРАВОСЛАВИЕ В ЧЕШСКИХ, СЛОВАЦКИХ И ПОЛЬСКИХ ЗЕМЛЯХ. ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ НА ГРАНИЦАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ГЛАВА 9. ИСТОКИ ПРАВОСЛАВИЯ У ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН
9.1. Христианство в чешских и словацких землях до начала XX в
9.2: Польские земли: между Православием и католичеством. Варшавская епархия Русской Православной Церкви
ГЛАВА 10. ИМПЕРСКИЙ ОХВАТ РОССИЙСКОГО ПРАВОСЛАВИЯ: ЗАКАВКАЗЬЕ И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
10.1. Грузинская Церковь в XVI — начале XX в. Грузинский Экзархат Русской Православной Церкви
10.2. «Апостол Аляски» Иннокентий (Вениаминов) и устройство Православной Церкви в Северной Америке
РАЗДЕЛ V ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР В XX — НАЧАЛЕ XXI В
ГЛАВА 11. ПОМЕСТНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И КАВКАЗА
11.1. Константинопольский Патриархат
11.2. Александрийский Патриархат. Православная Африка
11.3. Антиохийский Патриархат
11.4. Иерусалимский Патриархат
11.5. Грузинский Патриархат
11.6. Подвиг архиепископа Макария III: независимый Кипр и современная Кипрская Православная Церковь
ГЛАВА 12. ПОМЕСТНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
12.1. Сербский Патриархат. Македонская Православная Церковь — Охридская архиепископия
12.2. Румынский Патриархат
12.3. Болгарский Патриархат
12.4. Элладская Православная Церковь
12.5. Албанская Православная Церковь
ГЛАВА 13. ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ: ТРИ НОВЕЙШИЕ АВТОКЕФАЛИИ
13.1. Польская Православная Церковь
13.2. Православная Церковь Чешских земель и Словакии
13.3. Православная Церковь в Америке
ГЛАВА 14. СВЯТАЯ ГОРА АФОН И АВТОНОМНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ
14.1. Афон
14.2. Синайская автономная Православная Церковь
14.3. Критская и Финляндская автономные Православные Церкви
ГЛАВА 15. СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР: ОПЫТ, НАДЕЖДЫ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Приложение 1 Дополнительный авторский комментарий к разделам учебника
Приложение 2. Примечания к тексту учебника
Приложение 3. Словарь терминов и историко-географических понятий
Приложение 4. Современные органы управления в зарубежных Поместных (автокефальных) православных церквах
Приложение 5. Статистические данные по зарубежным Поместным (автокефальным) Православным Церквам (по состоянию на 2022 - начало 2023 г.)
Приложение 6. Статистические данные по зарубежным автономным Православным Церквам (по состоянию на 2022 - начало 2023 г.)
Приложение 7. Перечень дат и событий, необходимых для базового освоения дисциплины
Приложение 8. Список использованных сокращений
Приложение 9. Библиография
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