В предлагаемом учебнике рассказывается о появлении и развитии существующих в настоящее время Поместных Православных Церквей, за исключением Русской Православной Церкви, изучение истории которой, как правило, составляет отдельную учебную дисциплину.

Пусть читателя не пугает обилие приводимых имен, персоналий, исторических событий и явлений. Имея более чем 20-летний опыт преподавания дисциплины «История Поместных Православных Церквей», автор стремился к созданию полноценного, качественного учебника для тех, кто берется за изучение истории зарубежного Православия. С целью более объективного анализа и максимально четкого понимания событий церковной истории порой необходимо воссоздать общеисторический контекст, в котором они происходили. В конце учебника приведен полный список источников и исследований, на которые опирался автор.

Чтение указанной литературы, безусловно, должно носить выборочный характер, т. к. зависит от целей, желания читателя и его возможностей, в том числе временных. Справочные материалы помогут глубже вникнуть в терминологию и лучше разобраться с историко-географическими понятиями, встречающимися в тексте учебника; сведения об органах управления Поместными Церквами и статистические данные будут полезны для формирования целостного взгляда на современный православный мир.

Блохин Владимир Сергеевич - История Поместных Православных Церквей - учебник бакалавра теологии

М.: Учебный комитет Русской Православной Церкви, Издательство Московской Патриархии, 2023. — 880 с.: ил.

ISBN 978-5-907701-48-9

Блохин Владимир Сергеевич - История Поместных Православных Церквей - учебник бакалавра теологии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ».

ГЛАВА 2. ФЕНОМЕН ПОМЕСТНЫХ (АВТОКЕФАЛЬНЫХ) ЦЕРКВЕЙ В ПРАВОСЛАВИИ. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ: ОТ АПОСТОЛЬСКИХ ВРЕМЕН ДО СОВРЕМЕННОСТИ

РАЗДЕЛ I ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ ВОСТОЧНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ: ОТ ОСНОВАНИЯ ДО НАЧАЛА VII В.

ГЛАВА 3. АПОСТОЛЬСКИЕ КАФЕДРЫ ВОСТОКА

3.1. Иерусалим — родина христианской Церкви

3.2. Истоки христианства в Египте: Александрийская Церковь до арабского завоевания

3.3. Кафедра апостола Петра на Востоке: Антиохийская Православная Церковь

3.4. Евангельская проповедь на Кипре: апостол Варнава, епископ Лазарь Четверодневный, святитель Спиридон Тримифунтский

ГЛАВА 4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ И ГРУЗИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

РАЗДЕЛ II ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, КАВКАЗА И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В VII-XV ВВ

ГЛАВА 5. ВОСТОЧНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПАТРИАРХАТЫ И КИПРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ ДИНАСТИЙ И КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ. ПРАВОСЛАВИЕ НА КАВКАЗЕ

ГЛАВА 6. ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ ВИЗАНТИИ И ОБРАЗОВАНИЕ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ

6.1. Константинопольский Патриархат

6.2. Наследие учеников святых Кирилла и Мефодия: возникновение Болгарской Православной Церкви

6.3. Наследие святителя Саввы: Сербская Церковь до османского завоевания

6.4. Истоки Православия в Валашском и Молдавском княжествах

РАЗДЕЛ III ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV -НАЧАЛЕ XX В.: ПРАВОСЛАВНЫЕ ОСТРОВА В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

ГЛАВА 7. ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ОСМАНСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ

7.1. Образование Османской империи и определение статуса православных христиан

7.2. Константинопольский Патриархат

7.3. Александрийский Патриархат

7.4. Антиохийский Патриархат

7.5. Иерусалимский Патриархат

7.6. Кипрская Церковь

7.7. Связи православного Востока и России

ГЛАВА 8. ПРАВОСЛАВНЫЕ НАРОДЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПОД ТУРЕЦКИМ ВЛАДЫЧЕСТВОМ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ЦЕРКОВНЫМ АВТОКЕФАЛИЯМ И НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

8.1. Османское и греко-фанариотское владычество в Сербии, Болгарии, Валахии и Молдавии

8.2. «Пробуждение» Эллады и ее Церкви в XIX в

8.3. Феномен национально-церковного освободительного движения в Болгарии и Сербии. Восстановление местных автокефалий. Православие в Австрийской / Австро-Венгерской империи. Черногорская и Боснийско-Герцеговинская митрополии

8.4. Становление автокефальной Румынской Православной Церкви

РАЗДЕЛ IV ПРАВОСЛАВИЕ В ЧЕШСКИХ, СЛОВАЦКИХ И ПОЛЬСКИХ ЗЕМЛЯХ. ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ НА ГРАНИЦАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ГЛАВА 9. ИСТОКИ ПРАВОСЛАВИЯ У ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН

9.1. Христианство в чешских и словацких землях до начала XX в

9.2: Польские земли: между Православием и католичеством. Варшавская епархия Русской Православной Церкви

ГЛАВА 10. ИМПЕРСКИЙ ОХВАТ РОССИЙСКОГО ПРАВОСЛАВИЯ: ЗАКАВКАЗЬЕ И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

10.1. Грузинская Церковь в XVI — начале XX в. Грузинский Экзархат Русской Православной Церкви

10.2. «Апостол Аляски» Иннокентий (Вениаминов) и устройство Православной Церкви в Северной Америке

РАЗДЕЛ V ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР В XX — НАЧАЛЕ XXI В

ГЛАВА 11. ПОМЕСТНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И КАВКАЗА

11.1. Константинопольский Патриархат

11.2. Александрийский Патриархат. Православная Африка

11.3. Антиохийский Патриархат

11.4. Иерусалимский Патриархат

11.5. Грузинский Патриархат

11.6. Подвиг архиепископа Макария III: независимый Кипр и современная Кипрская Православная Церковь

ГЛАВА 12. ПОМЕСТНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

12.1. Сербский Патриархат. Македонская Православная Церковь — Охридская архиепископия

12.2. Румынский Патриархат

12.3. Болгарский Патриархат

12.4. Элладская Православная Церковь

12.5. Албанская Православная Церковь

ГЛАВА 13. ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ: ТРИ НОВЕЙШИЕ АВТОКЕФАЛИИ

13.1. Польская Православная Церковь

13.2. Православная Церковь Чешских земель и Словакии

13.3. Православная Церковь в Америке

ГЛАВА 14. СВЯТАЯ ГОРА АФОН И АВТОНОМНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ

14.1. Афон

14.2. Синайская автономная Православная Церковь

14.3. Критская и Финляндская автономные Православные Церкви

ГЛАВА 15. СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР: ОПЫТ, НАДЕЖДЫ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ