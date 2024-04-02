Блок Дэниел – Свежий взгляд на 22 Псалом

Не знаю, как в России, а в Америке церковь переживает кризис руководства, причем это связано не только со стилем руководства, но и с его определением. Британская организация «Тил Траст», поставившая перед собой цель способствовать в служении и миссионерском труде церкви, поощряя христианских служителей развивать свои навыки руководства, приводит такое определение: руководство — это «сплачивание группы людей для совместной разработки, распространения и реализации определенного видения, а затем для жизни в соответствии с ним». Другие определяют руководство как «процесс, посредством которого от подчиненного добиваются желаемых действий» (Уоррен Беннис). Вероятно, Питер Друкер дает самое простое определение руководства, когда в публикации Фонда Друкера «Лидер будущего» утверждает: «Единственное определение лидера: тот, у кого есть последователи» (курсив оригинала). Джон Максвелл говорит: «Руководство — это влияние; не больше и не меньше». Затем он приводит свою любимую притчу о руководстве: «Кто думает, что ведет, но за ним никто не следует, тот просто гуляет».

Чтобы исследовать Священное Писание в поисках образца руководства, можно выбрать один из двух тей. Мы могли бы рассмотреть все повествования, в которых кто-нибудь проявляет замечательные способности руководителя, а затем задаться вопросом, отчего этот человек настолько эффективный, что в нем особенного. Или же можно найти предписывающие тексты, где сказано, как человек должен себя вести на руководящей позиции. Мы могли бы найти множество материала в Новом Завете, особенно в пасторских посланиях Павла, а также в учении Иисуса Христа в Евангелиях и в соборных посланиях. Что касается образца церковного руководства, на мой взгляд, особенно полезен текст 1 Петра 5:1-5. Здесь Петр называет тех, кто призван к служению в церкви, тремя специальными терминами:

1. Это «старейшины» (пресбутерос), их ответственное положение основано на общепризнанной духовной зрелости.

2. Это «блюстители» (эпископос), то есть служители, которым вверено попечение о людях.

3. Это «пастыри» (поймэн), что на латыни будет пастор. Как вы знаете, в наше время именно этим словом чаще всего называют руководителей церкви в баптистских кругах.

Но в Библии образ пастыря используется в отношении самых разных руководителей: и Бога, и царя, и священника, и пастора. Те же самые принципы, о которых мы будем говорить сегодня, применимы к любому руководителю, будь то пастор, или лидер молодежи, или начальник цеха, или школьный учитель, или руководитель миссионерского или другого служения, или родитель в доме.

Дэниел Блок – Свежий взгляд на 22 Псалом - Пастыри по уставу Христа

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2016. – 28 с.

ISBN 978-5-7454-1394-0

Дэниел Блок – Свежий взгляд на 22 Псалом – Содержание