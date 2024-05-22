«Пришед в себя...» - эти слова можно применить к тому, кто очнулся после обморока, кто не сознавал своего положения и не мог выйти из него, но теперь пришел в себя, вернулся к сознанию и действию.

Голос, который пробуждает мертвецов, поднял блудного сына. Видения духовной летаргии исчезли. Его безумные, но увлекательные сны прошли,- он пришел в себя.

Эти слова могут быть применены еще к тому, кто излечился от безумия. Блудный сын был подобен безумцу, потому что грех есть величайшее безумие.

Он был помрачен в своем разуме, принимал горькое за сладкое и сладкое за горькое, свет за тьму и тьму за свет. Он повредил. своей душе так, как вредят своему телу одержимые злым духом, когда бьются о камни и ранят себя ножами. Сумасшедший человек не сознает себя таковым, но если он выздоровеет, то сокрушается, что был в таком состоянии. Итак, вернувшись к разуму, истинному и светлому, блудный сын пришел в себя.

Существует легенда о волшебнице Цирце, которая превращала людей в свиней.

Несомненно, и этот молодой человек, о котором сказано в притче, опустился на ту же ступень. Он низвел свое человеческое достоинство до уровня животного, он ел со свиньями. Человеку свойственно любить своих родных, уважать право, заботиться о своих интересах. Этот же молодой человек уподобился животным.

Быть может, и сегодня среди читающих эту брошюру есть люди, находящиеся в подобном обморочном состоянии,- Господи, подними их!

Может, есть люди нравственно разложившиеся,- Господь да восстановит их, да положит небесный Врач Свою освежающую руку на их горячий лоб и скажет им, как некогда сказал прокаженному: «Хочу, очистись».

Есть, может быть, такие, которые отдали своей временной жизни первое место,- пусть Бог, Который разрушает дела дьявола, освободит их от власти сатаны и даст им силу стать сынами Божьими. Ему да будет вся слава!

Блудный сын

Б.м., Издательство «Христианин», 2005. – 50 с.

Блудный сын – Содержание

Евангелие от Луки 15 глава, И—24 стихи

1. ИЗБЫТОК ХЛЕБА

ПРИШЕЛ В СЕБЯ

МИЛОСЕРДИЕ — ТОЛЬКО У БОГА

БОГ ЛЮБИТ МИЛОВАТЬ

БОГ СИЛЕН СПАСАТЬ

БОГ ШДЦИТ ГРЕШНИКА

ТЕБЕ ДАРОВАН СПАСИТЕЛЬ

ВО ХРИСТА НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЕРИТЬ

ХРИСТОС ПОСТРАДАЛ ЗА ГРЕШНИКОВ

КРОВЬ ХРИСТА БЕЗМЕРНО СИЛЬНА

ДУХ СВЯТОЙ ВЕДЕТ К ПОКАЯНИЮ

ВЕЛИКИЙ СПАСИТЕЛЬ

У БОГА - ОБИЛИЕ СЧАСТЬЯ

БОГ ПОМИЛОВАЛ МНОГИХ

ДО СМЕРТИ ОДИН ШАГ

ПРОЧЬ ВСЕ СТРАХИ

2. ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ. «Встал и пошел к отцу своему» Лук. 15, 20