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Блудный сын

Блудный сын
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
«Пришед в себя...» - эти слова можно применить к тому, кто очнулся после обморока, кто не сознавал своего положения и не мог выйти из него, но теперь пришел в себя, вернулся к сознанию и действию.
Голос, который пробуждает мертвецов, поднял блудного сына. Видения духовной летаргии исчезли. Его безумные, но увлекательные сны прошли,- он пришел в себя.
Эти слова могут быть применены еще к тому, кто излечился от безумия. Блудный сын был подобен безумцу, потому что грех есть величайшее безумие.
Он был помрачен в своем разуме, принимал горькое за сладкое и сладкое за горькое, свет за тьму и тьму за свет. Он повредил. своей душе так, как вредят своему телу одержимые злым духом, когда бьются о камни и ранят себя ножами. Сумасшедший человек не сознает себя таковым, но если он выздоровеет, то сокрушается, что был в таком состоянии. Итак, вернувшись к разуму, истинному и светлому, блудный сын пришел в себя.
Существует легенда о волшебнице Цирце, которая превращала людей в свиней.
Несомненно, и этот молодой человек, о котором сказано в притче, опустился на ту же ступень. Он низвел свое человеческое достоинство до уровня животного, он ел со свиньями. Человеку свойственно любить своих родных, уважать право, заботиться о своих интересах. Этот же молодой человек уподобился животным.
Быть может, и сегодня среди читающих эту брошюру есть люди, находящиеся в подобном обморочном состоянии,- Господи, подними их!
Может, есть люди нравственно разложившиеся,- Господь да восстановит их, да положит небесный Врач Свою освежающую руку на их горячий лоб и скажет им, как некогда сказал прокаженному: «Хочу, очистись».
Есть, может быть, такие, которые отдали своей временной жизни первое место,- пусть Бог, Который разрушает дела дьявола, освободит их от власти сатаны и даст им силу стать сынами Божьими. Ему да будет вся слава!

Блудный сын

Б.м., Издательство «Христианин», 2005. – 50 с.

Блудный сын – Содержание

Евангелие от Луки 15 глава, И—24 стихи
1. ИЗБЫТОК ХЛЕБА
  • ПРИШЕЛ В СЕБЯ
  • МИЛОСЕРДИЕ — ТОЛЬКО У БОГА
  • БОГ ЛЮБИТ МИЛОВАТЬ
  • БОГ СИЛЕН СПАСАТЬ
  • БОГ ШДЦИТ ГРЕШНИКА
  • ТЕБЕ ДАРОВАН СПАСИТЕЛЬ
  • ВО ХРИСТА НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЕРИТЬ
  • ХРИСТОС ПОСТРАДАЛ ЗА ГРЕШНИКОВ
  • КРОВЬ ХРИСТА БЕЗМЕРНО СИЛЬНА
  • ДУХ СВЯТОЙ ВЕДЕТ К ПОКАЯНИЮ
  • ВЕЛИКИЙ СПАСИТЕЛЬ
  • У БОГА - ОБИЛИЕ СЧАСТЬЯ
  • БОГ ПОМИЛОВАЛ МНОГИХ
  • ДО СМЕРТИ ОДИН ШАГ
  • ПРОЧЬ ВСЕ СТРАХИ
2. ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ. «Встал и пошел к отцу своему» Лук. 15, 20
  • ОТ СЛОВ - К ДЕЛУ
  • МОМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
  • УПОТРЕБИ УСИЛИЕ
  • ИДИ К БОГУ
  • ПУСТЫЕ ОТГОВОРКИ
  • ОСТАВЬ СВОЕВОЛИЕ
  • НЕ ОПРАВДЫВАЙСЯ
  • ТВОЯ ВИНА ВЕЛИКА
  • И МАЛАЯ ВЕРА СПАСАЕТ
  • ВЕРА ВЫЗЫВАЕТ МИЛОСТЬ
  • ПРИХОДИ ТАКИМ, КАК ЕСТЬ
  • БОГ МОЖЕТ ВАС ВЕРНУТЬ ДОМОЙ
  • ВЕЛИЧАЙШАЯ ПЕРЕМЕНА
  • 3. ВСТРЕЧА БЛУДНОГО СЫНА
  • «Я ХУЖЕ ВСЕХ»
  • СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ОСКОРБИТЕЛЬ БОГА
  • БЕССИЛЬЕ ГРЕШНИКА
  • ВОЗВРАЩЕНИЕ ВСЕІДА ТРУДНО
  • «ГРЕХ ЕЩЕ ВЛАДЕЕТ МНОЙ»
  • «Я ПЛОХО ЗНАЮ СЕБЯ И БОГА»
  • «Я НЕ УМЕЮ КАЯТЬСЯ»
  • «У МЕНЯ НЕТ ВЕРЫ»
  • НЕ ДОВОЛЬСТВУЙТЕСЬ СОЗНАНИЕМ ГРЕХА
  • БОГ ВСЕГДА ТЕБЯ ВИДИТ
  • БОГ ЖЕЛАЕТ ТЕБЯ СПАСТИ
  • БОГ ИСПЫТАЛ ТВОЮ БОЛЬ
  • БОГ ВЫХОДИТ ТЕБЕ НАВСТРЕЧУ
  • БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ НЕТ ГРАНИЦ!
  • КАЮЩЕГОСЯ БОГ ПРИНИМАЕТ
  • В ОБЪЯТЬЯХ У БОГА
  • НАВЕКИ С БОГОМ КАК СЫН!
Views 156
Rating 5.0 / 5
Added 22.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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