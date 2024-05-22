Блудный сын
«Пришед в себя...» - эти слова можно применить к тому, кто очнулся после обморока, кто не сознавал своего положения и не мог выйти из него, но теперь пришел в себя, вернулся к сознанию и действию.
Голос, который пробуждает мертвецов, поднял блудного сына. Видения духовной летаргии исчезли. Его безумные, но увлекательные сны прошли,- он пришел в себя.
Эти слова могут быть применены еще к тому, кто излечился от безумия. Блудный сын был подобен безумцу, потому что грех есть величайшее безумие.
Он был помрачен в своем разуме, принимал горькое за сладкое и сладкое за горькое, свет за тьму и тьму за свет. Он повредил. своей душе так, как вредят своему телу одержимые злым духом, когда бьются о камни и ранят себя ножами. Сумасшедший человек не сознает себя таковым, но если он выздоровеет, то сокрушается, что был в таком состоянии. Итак, вернувшись к разуму, истинному и светлому, блудный сын пришел в себя.
Существует легенда о волшебнице Цирце, которая превращала людей в свиней.
Несомненно, и этот молодой человек, о котором сказано в притче, опустился на ту же ступень. Он низвел свое человеческое достоинство до уровня животного, он ел со свиньями. Человеку свойственно любить своих родных, уважать право, заботиться о своих интересах. Этот же молодой человек уподобился животным.
Быть может, и сегодня среди читающих эту брошюру есть люди, находящиеся в подобном обморочном состоянии,- Господи, подними их!
Может, есть люди нравственно разложившиеся,- Господь да восстановит их, да положит небесный Врач Свою освежающую руку на их горячий лоб и скажет им, как некогда сказал прокаженному: «Хочу, очистись».
Есть, может быть, такие, которые отдали своей временной жизни первое место,- пусть Бог, Который разрушает дела дьявола, освободит их от власти сатаны и даст им силу стать сынами Божьими. Ему да будет вся слава!
Блудный сын
Б.м., Издательство «Христианин», 2005. – 50 с.
Блудный сын – Содержание
Евангелие от Луки 15 глава, И—24 стихи
1. ИЗБЫТОК ХЛЕБА
- ПРИШЕЛ В СЕБЯ
- МИЛОСЕРДИЕ — ТОЛЬКО У БОГА
- БОГ ЛЮБИТ МИЛОВАТЬ
- БОГ СИЛЕН СПАСАТЬ
- БОГ ШДЦИТ ГРЕШНИКА
- ТЕБЕ ДАРОВАН СПАСИТЕЛЬ
- ВО ХРИСТА НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЕРИТЬ
- ХРИСТОС ПОСТРАДАЛ ЗА ГРЕШНИКОВ
- КРОВЬ ХРИСТА БЕЗМЕРНО СИЛЬНА
- ДУХ СВЯТОЙ ВЕДЕТ К ПОКАЯНИЮ
- ВЕЛИКИЙ СПАСИТЕЛЬ
- У БОГА - ОБИЛИЕ СЧАСТЬЯ
- БОГ ПОМИЛОВАЛ МНОГИХ
- ДО СМЕРТИ ОДИН ШАГ
- ПРОЧЬ ВСЕ СТРАХИ
2. ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ. «Встал и пошел к отцу своему» Лук. 15, 20
- ОТ СЛОВ - К ДЕЛУ
- МОМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
- УПОТРЕБИ УСИЛИЕ
- ИДИ К БОГУ
- ПУСТЫЕ ОТГОВОРКИ
- ОСТАВЬ СВОЕВОЛИЕ
- НЕ ОПРАВДЫВАЙСЯ
- ТВОЯ ВИНА ВЕЛИКА
- И МАЛАЯ ВЕРА СПАСАЕТ
- ВЕРА ВЫЗЫВАЕТ МИЛОСТЬ
- ПРИХОДИ ТАКИМ, КАК ЕСТЬ
- БОГ МОЖЕТ ВАС ВЕРНУТЬ ДОМОЙ
- ВЕЛИЧАЙШАЯ ПЕРЕМЕНА
- 3. ВСТРЕЧА БЛУДНОГО СЫНА
- «Я ХУЖЕ ВСЕХ»
- СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ОСКОРБИТЕЛЬ БОГА
- БЕССИЛЬЕ ГРЕШНИКА
- ВОЗВРАЩЕНИЕ ВСЕІДА ТРУДНО
- «ГРЕХ ЕЩЕ ВЛАДЕЕТ МНОЙ»
- «Я ПЛОХО ЗНАЮ СЕБЯ И БОГА»
- «Я НЕ УМЕЮ КАЯТЬСЯ»
- «У МЕНЯ НЕТ ВЕРЫ»
- НЕ ДОВОЛЬСТВУЙТЕСЬ СОЗНАНИЕМ ГРЕХА
- БОГ ВСЕГДА ТЕБЯ ВИДИТ
- БОГ ЖЕЛАЕТ ТЕБЯ СПАСТИ
- БОГ ИСПЫТАЛ ТВОЮ БОЛЬ
- БОГ ВЫХОДИТ ТЕБЕ НАВСТРЕЧУ
- БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ НЕТ ГРАНИЦ!
- КАЮЩЕГОСЯ БОГ ПРИНИМАЕТ
- В ОБЪЯТЬЯХ У БОГА
- НАВЕКИ С БОГОМ КАК СЫН!
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