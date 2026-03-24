Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Блюм - Что ты плачешь?

Блюм - Что ты плачешь?
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Юлии Блюм «Что ты плачешь? Кого ищешь? Ветхий Завет. Книга Иова» посвящена осмыслению одной из самых глубоких и драматичных книг Библии — Книги Иова. Автор рассматривает библейский текст как пространство для размышления о страдании, вере, поиске смысла и отношениях человека с Богом.

В книге анализируются основные темы повествования: испытание праведника, проблема невинного страдания, вопросы справедливости и Божьего промысла. Через диалог Иова с друзьями и его обращение к Богу раскрывается внутренний духовный путь человека, ищущего ответы на самые трудные жизненные вопросы.

Автор стремится показать, что Книга Иова не столько даёт готовые ответы, сколько приглашает читателя к глубокому личному размышлению о вере, доверии Богу и смысле человеческой жизни.

Издание будет интересно читателям, изучающим Библию, богословам, студентам гуманитарных специальностей и всем, кто интересуется философскими и духовными вопросами, поднятыми в библейской традиции.

Юлия Блюм – Что ты плачешь? Кого ищешь? – Ветхий Завет. Книга Иова

Санкт-Петербург: Издательство «Ваката», 2023. – 236 с.

ISBN 978-5-6047420-1-3

Юлия Блюм – Что ты плачешь? Кого ищешь? – Содержание

Что ты плачешь? Кого ищешь?

  • Введение

  • Глава первая

  • Глава вторая

  • Глава третья

  • Глава четвертая

  • Глава пятая

  • Глава шестая

  • Глава седьмая

  • От автора.

Книга Иова

  • Глава 1 – Глава 42

Иов (стихотворение В.И. Иванова)

Views 40
Rating
Added 24.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

