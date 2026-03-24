Книга Юлии Блюм «Что ты плачешь? Кого ищешь? Ветхий Завет. Книга Иова» посвящена осмыслению одной из самых глубоких и драматичных книг Библии — Книги Иова. Автор рассматривает библейский текст как пространство для размышления о страдании, вере, поиске смысла и отношениях человека с Богом.

В книге анализируются основные темы повествования: испытание праведника, проблема невинного страдания, вопросы справедливости и Божьего промысла. Через диалог Иова с друзьями и его обращение к Богу раскрывается внутренний духовный путь человека, ищущего ответы на самые трудные жизненные вопросы.

Автор стремится показать, что Книга Иова не столько даёт готовые ответы, сколько приглашает читателя к глубокому личному размышлению о вере, доверии Богу и смысле человеческой жизни.

Издание будет интересно читателям, изучающим Библию, богословам, студентам гуманитарных специальностей и всем, кто интересуется философскими и духовными вопросами, поднятыми в библейской традиции.

Юлия Блюм – Что ты плачешь? Кого ищешь? – Ветхий Завет. Книга Иова

Санкт-Петербург: Издательство «Ваката», 2023. – 236 с.

ISBN 978-5-6047420-1-3

Юлия Блюм – Что ты плачешь? Кого ищешь? – Содержание

Что ты плачешь? Кого ищешь?

Введение

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава пятая

Глава шестая

Глава седьмая

От автора.

Книга Иова

Глава 1 – Глава 42

Иов (стихотворение В.И. Иванова)