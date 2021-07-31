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Бобков - КГБ и власть

Филипп Бобков - КГБ и власть
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Category ESXATOS BOOKS, History, **Persecution Secret Services
Вот он парадокс истории: я, сын расстрелянного отца в звании «врага народа» и мамы, медика-ученого, после Карлага сосланной в казахстанскую глубинку, где я прожил свои десять школьных лет, — пишу предисловие к изданию об одном из руководителей Комитета государственной безопасности СССР.
И я готов переговорить с читателем, предваряя его знакомство с этим необычным изданием. Оно интересно, ибо оно начинается с истории о девятикласснике, подавшимся добровольно на войну с фашисткой Германией, и замечу, вместе с отцом. Мужественно и смело воюя, он стал кавалером самой из самых «окопных» медалей Великой Отечественной войны — «За отвагу». Боевые ранения его — отметины на всю жизнь, тоже своего рода награды.
Читать о жизни Филиппа Денисовича Бобкова увлекательно. Как явствует из книги самого Бобкова «КГБ и власть» и следом идущей книги «Филипп Бобков и пятое Управление КГБ: след в истории», что составляют это издание, — он создал себе биографию особого кроя: от рядового, потом гвардии старшины в пехоте, — до генерала армии в должности первого заместителя председателя КГБ.

Филипп Бобков - КГБ и власть

М.: Родина, 2019 - 544 с.
ISBN 978-5-907211-74-2

Филипп Бобков - КГБ и власть - Содержание

Филипп Бобков «КГБ и власть»
Эдуард Макаревич «Филипп Бобков и пятое управление КГБ: след в истории»
  • Часть первая. Учиться контрразведке настоящим образом
  • Часть вторая. Американский вызов: появление пятого Управления
  • Часть третья. Политическая контрразведка: агентура, анализ, новая реальность
  • Часть четвертая. Пятое Управление и партия: противоречивое сотрудничество
Views 286
Rating 5.0 / 5
Added 31.07.2021
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

ЮрийБ 4 years ago

Спасибо за книгу! Почитаю на досуге.

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