Вот он парадокс истории: я, сын расстрелянного отца в звании «врага народа» и мамы, медика-ученого, после Карлага сосланной в казахстанскую глубинку, где я прожил свои десять школьных лет, — пишу предисловие к изданию об одном из руководителей Комитета государственной безопасности СССР.

И я готов переговорить с читателем, предваряя его знакомство с этим необычным изданием. Оно интересно, ибо оно начинается с истории о девятикласснике, подавшимся добровольно на войну с фашисткой Германией, и замечу, вместе с отцом. Мужественно и смело воюя, он стал кавалером самой из самых «окопных» медалей Великой Отечественной войны — «За отвагу». Боевые ранения его — отметины на всю жизнь, тоже своего рода награды.

Читать о жизни Филиппа Денисовича Бобкова увлекательно. Как явствует из книги самого Бобкова «КГБ и власть» и следом идущей книги «Филипп Бобков и пятое Управление КГБ: след в истории», что составляют это издание, — он создал себе биографию особого кроя: от рядового, потом гвардии старшины в пехоте, — до генерала армии в должности первого заместителя председателя КГБ.

Филипп Бобков - КГБ и власть

М.: Родина, 2019 - 544 с.

ISBN 978-5-907211-74-2

Филипп Бобков - КГБ и власть - Содержание

Филипп Бобков «КГБ и власть»

Эдуард Макаревич «Филипп Бобков и пятое управление КГБ: след в истории»