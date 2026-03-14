Бобров - Ефросин Белозерский в поисках Рая
Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, Religious Studies Atheism

Книга Александра Боброва «Ефросин Белозерский в поисках Рая» посвящена исследованию личности и духовного наследия Ефросина Белозерского — одного из известных деятелей русской книжной культуры XV века. Автор рассматривает его вклад в развитие духовной литературы и монашеской традиции Руси.

В работе анализируются тексты, связанные с именем Ефросина Белозерского, а также идеи о земном и небесном рае, которые отражались в средневековых религиозных представлениях. Книга раскрывает особенности духовного мировоззрения русских книжников того времени и их поиски идеального духовного пространства.

Издание предназначено для историков, филологов, религиоведов и всех, кто интересуется историей русской духовной культуры и средневековой книжной традицией.

Бобров Александр - Ефросин Белозерский в поисках Рая

СПб.: Алетейя, 2023. 270 с.

ISBN 978-5-00165-595-4

Бобров Александр - Ефросин Белозерский в поисках Рая - Содержание

От автора

ИССЛЕДОВАНИЕ

Предисловие

  • Глава 1. Ефросин «миротворец» (1500 г.)

  • Глава 2. «Неистовый» ученик (1499 г.)

  • Глава 3. Китоврас Ефросина (1491 г.)

  • Глава 4. Индия Ефросина (1490 г.)

  • Глава 5. Северные народы (1483 г.)

  • Глава 6. «Хожение» Афанасия Никитина (1475 г.)

  • Глава 7. Адам и Рай (1460-е годы)

  • Глава 8. «Князь-инок»

  • Глава 9. «Гнездо Ивана Калиты»

  • Глава 10. Монограмма Ефросина

Заключение

RESUME

ТЕКСТЫ

  • Правила передачи текстов

  • Приложение 1. Рецепт приготовления мира

  • Приложение 2. Сказание об Индийском царстве

  • Приложение 3. Сказание «О человецех незнаемых в восточной стране»

  • Приложение 4. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина (фрагмент)

  • Приложение 5. Плач АдамаСписок литературы

Список сокращений

Список рисунков и цветных иллюстраций

УКАЗАТЕЛИ

  • Указатель личных имен

  • Указатель географических названий

