Бобров - Ефросин Белозерский в поисках Рая

Книга Александра Боброва «Ефросин Белозерский в поисках Рая» посвящена исследованию личности и духовного наследия Ефросина Белозерского — одного из известных деятелей русской книжной культуры XV века. Автор рассматривает его вклад в развитие духовной литературы и монашеской традиции Руси.

В работе анализируются тексты, связанные с именем Ефросина Белозерского, а также идеи о земном и небесном рае, которые отражались в средневековых религиозных представлениях. Книга раскрывает особенности духовного мировоззрения русских книжников того времени и их поиски идеального духовного пространства.

Издание предназначено для историков, филологов, религиоведов и всех, кто интересуется историей русской духовной культуры и средневековой книжной традицией.

Бобров Александр - Ефросин Белозерский в поисках Рая

СПб.: Алетейя, 2023. 270 с.

ISBN 978-5-00165-595-4

Бобров Александр - Ефросин Белозерский в поисках Рая - Содержание

От автора

ИССЛЕДОВАНИЕ

Предисловие

Глава 1. Ефросин «миротворец» (1500 г.)

Глава 2. «Неистовый» ученик (1499 г.)

Глава 3. Китоврас Ефросина (1491 г.)

Глава 4. Индия Ефросина (1490 г.)

Глава 5. Северные народы (1483 г.)

Глава 6. «Хожение» Афанасия Никитина (1475 г.)

Глава 7. Адам и Рай (1460-е годы)

Глава 8. «Князь-инок»

Глава 9. «Гнездо Ивана Калиты»

Глава 10. Монограмма Ефросина

Заключение

RESUME

ТЕКСТЫ

Правила передачи текстов

Приложение 1. Рецепт приготовления мира

Приложение 2. Сказание об Индийском царстве

Приложение 3. Сказание «О человецех незнаемых в восточной стране»

Приложение 4. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина (фрагмент)

Приложение 5. Плач АдамаСписок литературы

Список сокращений

Список рисунков и цветных иллюстраций

УКАЗАТЕЛИ