Дорогие читатели! Перед вами книга сложной судьбы, которая писалась много лет. Изначально она была задумана как автобиография Вениамина Марковича Креймана — известного композитора, поэта, проповедника, любимого многими из нас. Вениамин Маркович на протяжении нескольких лет записывал свои воспоминания, но, к сожалению, тяжелая болезнь остановила его работу над книгой. Дети Вениамина Марковича продолжили собирать материалы о его судьбе и деятельности, и вскоре стало ясно, что масштаб этой истории выходит за рамки простой биографии.

В судьбе Вениамина Марковича и его семьи отражается вся сложная, драматичная, но благословенная история верующих людей, живших на территории бывшего СССР. В этой истории — и становление евангельского движения, и сохранение церкви в условиях тоталитарного режима, ее драматические расколы, периоды отчаяния 1960-х и духовного возрождения 1990-х годов, и становление славянских евангельских церквей в Америке. Но самое главное: Вениамин Маркович, его супруга Вера Федоровна, их дети и внуки — это те люди, которые вручили свою судьбу Богу, и через них Он творит Свою историю.

За несколько лет работы над рукописью Вениамину Марковичу удалось собрать воедино важные для него эпизоды жизни. Это были отдельные рассказы о родителях, отрывки из детских воспоминаний, упоминания людей, повлиявших на его становление в молодости и поддержавших его в сложные времена, зарисовки о поворотных и значимых событиях личной жизни, истории создания некоторых музыкальных произведений. Вошли в повествование и избранные публикации как самого Вениамина Марковича, так и других авторов. Постарался он собрать и воспоминания друзей и знакомых о жизни и служении своей семьи. Написанная им, как он определил, «автобиографическая повесть», стала еще одной его проповедью, в которой он показал, как действовал Бог в его судьбе, ведь подобный стиль благовестия — рассказ о присутствии Господа в жизни и творчестве — он считал наиболее действенным.

Бобров Игорь Владимирович, Боброва Светлана Валентиновна - Судьба моя навек с Тобой - Вениамин и Віра Крейман: жизнь, семья, призвание

Киев, 2024. — 560 с.

ISBN 978-3-934583-13-9

Бобров И.В., Боброва С.В. - Судьба моя навек с Тобой - Содержание