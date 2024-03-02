Бочкарь Игорь - Завоевать без выстрела

Дорогой читатель!

Многие из нас прочитали не одну книгу. Некоторыми книгами мы восторгались, некоторые книги нас приводили в восхищение, радость или грусть, но я уверен, что каждая из них что-то изменила в нас, пусть на чуточку, пусть совсем мало, а может и кардинально повернула нашу жизнь в другую сторону, изменив при этом наше настоящее и наше будущее.

За свою жизнь я прочитал много книг. Это было одно из моих любимых занятий в детстве. Когда я их читал, было ощущение того, что прочитанное куда- то падает, складывается. Мне так хотелось некоторые истории воплотить в свою жизнь. Были книги, которые я перечитывал по 5 раз, хотел снова пройти путь героя, и это захватывало меня.

На страницах этой небольшой книги каждый из авторов хотел передать то, что оставило след в их жизни, благодаря встречи с одним скандинавским жителем, которого, как и меня, изменила одна сверхъестественная КНИГА. Название этой уникальной, великолепной, чудесной и живой книги - Библия!

Смотря в прошлое, изучая историю и интересуясь великими людьми, которые изменили мир, мы восхищаемся их жизнью, иногда даже ставя их в пример. Но мы не всегда предаем значения мудрым словам «Не начало спасает, а конец». Позвольте мне кратко рассказать или напомнить вам о некоторых людях оставивших след в истории.

Например, целью Джорджа Истмэна был финансовый успех. Он достиг его! И притом весьма успешно. В наше время в магазинах фототоваров по всему миру вы найдете большое количество фото продукции и оптического оборудования, производимых компанией «Истмэн-Кодак». Джордж Истмэн был американцем скандинавского происхождения, в голову которого пришла идея: «Вы только нажимаете на кнопку, а все остальное делаем мы». Эта идея превратила бедного человека в весьма успешного, состоятельного и финансово сильного человека. В то время, его чистая прибыль превосходила сумму в 370 миллионов долларов. В его компании работало 120 тысяч служащих. Он имел огромный особняк, в котором было 30 комнат. Его завтраки, обеды и ужины проходили в сопровождении органной музыки. Он мог себе это позволить, но был несчастливым человеком. Достигая поставленных перед собою целей, он не был удовлетворен. Однажды после совещания с партнерами по бизнесу, он пошел в свою комнату и написал такие слова: «Моя работа сделана. Чего еще ждать?» Затем взял пистолет и выстрелил себе в висок.

Если цель твоей жизни слава, красота и ты этим прельщен, давай вспомним американскую кинозвезду Мэрилин Монро. 5 августа 1962 года все газеты всего мира возвестили о том, что ее больше нет. Актриса приняла большую дозу наркотиков и умерла. Она была красивой и известной, ее друзьями были весьма влиятельные люди того времени, но она была одинокой и чувствовала себя очень несчастливой, о чем говорят ее записи.

Эрнест Хемингуэй - великий писатель. Его книги захватывали не одного читателя. Он обладатель Нобелевской премии, новеллист, который писал о жестокости и смерти. В одно из воскресений лишил себя жизни, застрелился из дробовика 12-калибра. Ясно одно, человек может быть весьма талантлив, умен, харизматичен, герой своего времени, но одновременно очень несчастен.

Игорь Бочкарь - Завоевать без выстрела

Черкассы, 2014. – 160 с.

Игорь Бочкарь - Завоевать без выстрела – Содержание