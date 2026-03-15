Бодрийяр - Дух терроризма

С самого начала было ясно, что это война, которая никогда не произойдет. После горячей войны (кровопролитный вооруженный конфликт), после холодной войны (равновесие страха) настало время мертвой войны — размороженной холодной войны, которая не оставила нам выбора, кроме как схватиться с трупом войны, сделала неизбежным контакт с этим разлагающимся мертвецом, которого уже никому в Заливе не воскресить. То, что там делят Америка, Саддам Хусейн и страны Персидского залива, это и есть труп войны.

Война вступила в фазу окончательного кризиса. Уже слишком поздно для (горячей) третьей мировой, она уже состоялась, продистиллированная капля за каплей в годы холодной войны. Другой уже не будет. Казалось бы, что распад Восточного блока, благодаря разблокировке системы апотропии, откроет войне новые пространства свободы. Ничего подобного, потому что апотропия не закончилась, как раз наоборот. В прошлом эта система функционировала как взаимное сдерживание между двумя блоками, исходя из потенциально-виртуального эксцесса средств уничтожения.

Сегодня она продолжает функционировать, и даже эффективнее, чем прежде, в качестве системы самоустрашения, полного самосдерживания и саморазубеждения, вплоть до самороспуска Восточного блока. Но с другой стороны, эта система самоапотропии столь сильна, что и американская, да и вообще вся западная власть также парализована своим собственным могуществом и неспособна принять и распределить его в виде баланса сил.

Вот почему войны в Заливе не будет.

[пер. с фр. А. Качалова]. М. : РИПОЛ классик, 2016. 224 с.

ISBN 978-5-386-09139-2

Бодрийяр Жан - Дух терроризма. Войны в заливе не было - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ

ВОЙНЫ В ЗАЛИВЕ НЕ БЫЛО

Войны в Заливе не будет

Война в Заливе идет на самом деле?

Войны в Заливе не было

ДУХ ТЕРРОРИЗМА

Дух терроризма

POWER INFERNO

Реквием по башням-близнецам

Гипотезы о терроризме

Насилие глобального

Под маской войны

Порнография войны

В поисках абсолютного Зла

МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ НИЦШЕ

ПРИМЕЧАНИЯ