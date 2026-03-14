Бодрийяр - Матрица Апокалипсиса

Бодрийяр - Матрица Апокалипсиса
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Жан Бодрийяр относится к тем редким философам, которые отстаивают свои взгляды не только на страницах книг или в научных дискуссиях, но и в настоящих баталиях. Он активно участвовал в революционных событиях 1968 года во Франции, находясь на левом фланге французских интеллектуалов‑бунтарей, вел упорную борьбу с глобализмом и так называемым «новым мировым порядком». Книги Бодрийяра пользовались и пользуются большой популярностью среди самых широких слоев европейской общественности, не приемлющих наступления эпохи нивелированного массового сознания.

Призрачность мира на рубеже второго и третьего тысячелетий новой эры Бодрийяр считал следствием отсутствия целостного восприятия мироздания, в результате чего единство мира заменяется фрагментами, многополярностью, существованием фантомов, у которых нет подтверждения в реальности. Одним из основных терминов философского словаря Бодрийяра является понятие «симулякра», который представляет собой всего лишь симуляцию реальности, но не ее отображение, поскольку и самой‑то реальности теперь нет. Единственное, что существует, это симулятивная «гиперреальность» с эмблемами, моделями и кодами.

Мир стал призрачным, и все в нем стало иллюзорным: политика, превратившаяся в «гиперполитику» или «трансполитику», экономика, ставшая «трансэкономикой», искусство, перешедшее в «трансискусство» и т. д. Все связи в этой симулятивной «гиперреальности» приобрели виртуальный характер; даже любовь и секс все больше и больше становятся очередными «симулякрами».

Жан Бодрийяр - Эмиль Сиоран – Матрица Апокалипсиса - Последний закат Европы

ООО «ТД Алгоритм», 272 с. – 2015

ISBN: 978-5-906789-09-9

Жан Бодрийяр - Эмиль Сиоран – Матрица Апокалипсиса – Содержание

Часть 1. В тени молчаливого большинства, или конец социального

  • Пучина, в которой исчезает смысл. Следовательно, исчезает информация

  • Возвышение и падение политики

  • Масса. Массы. Молчаливое большинство

  • Ни субъект, ни объект

  • От сопротивления к гиперконформизму

  • Масса и терроризм

  • Системы имплозивные и взрывные

  • Конец социального

  • Экскурс: функциональная калькуляция остатка

  • Конец социального (продолжение)

Часть 2. Прозрачность зла (Отрывки из книги. Перевод Л. Любарской, Е. Марковского)

  • После оргии

  • Трансэстетика

  • Транссексуальность

  • Трансэкономика

  • Эмиль Мишель Сиоран

  • Конец истории

Часть 1. Время апокалипсиса (из эссе Э. М. Сиорана «Механика утопии», перевод Б. Дубина, и из книги Э. М. Сиорана «Падение во время», перевод Н. Мавлевич В. Никитина)

  • Утопия или апокалипсис?

  • Час закрытия

  • Зрелище падения

Часть 2. Россия и вирус свободы (из книги Э. М. Сиорана «История и утопия». Перевод В. Никитина)

  • Имперская идея

  • Никогда не получая свободы

  • Россия и апокалипсис

Часть 3. Горькие силлогизмы (из одноименной книги Э. М. Сиорана. Перевод В. Никитина)

  • Опьянение историей

  • Запад

  • Религия

  • У истоков пустоты

  • Мошенник Бездны

  • Цирк одиночества

  • Атрофия слова

  • О музыке

  • Живучесть любви

  • Время и ангел

Added 14.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books