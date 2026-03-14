Бодрийяр - Матрица Апокалипсиса

Жан Бодрийяр относится к тем редким философам, которые отстаивают свои взгляды не только на страницах книг или в научных дискуссиях, но и в настоящих баталиях. Он активно участвовал в революционных событиях 1968 года во Франции, находясь на левом фланге французских интеллектуалов‑бунтарей, вел упорную борьбу с глобализмом и так называемым «новым мировым порядком». Книги Бодрийяра пользовались и пользуются большой популярностью среди самых широких слоев европейской общественности, не приемлющих наступления эпохи нивелированного массового сознания.

Призрачность мира на рубеже второго и третьего тысячелетий новой эры Бодрийяр считал следствием отсутствия целостного восприятия мироздания, в результате чего единство мира заменяется фрагментами, многополярностью, существованием фантомов, у которых нет подтверждения в реальности. Одним из основных терминов философского словаря Бодрийяра является понятие «симулякра», который представляет собой всего лишь симуляцию реальности, но не ее отображение, поскольку и самой‑то реальности теперь нет. Единственное, что существует, это симулятивная «гиперреальность» с эмблемами, моделями и кодами.

Мир стал призрачным, и все в нем стало иллюзорным: политика, превратившаяся в «гиперполитику» или «трансполитику», экономика, ставшая «трансэкономикой», искусство, перешедшее в «трансискусство» и т. д. Все связи в этой симулятивной «гиперреальности» приобрели виртуальный характер; даже любовь и секс все больше и больше становятся очередными «симулякрами».

Жан Бодрийяр - Эмиль Сиоран – Матрица Апокалипсиса - Последний закат Европы

ООО «ТД Алгоритм», 272 с. – 2015

ISBN: 978-5-906789-09-9

Жан Бодрийяр - Эмиль Сиоран – Матрица Апокалипсиса – Содержание

Часть 1. В тени молчаливого большинства, или конец социального

Пучина, в которой исчезает смысл. Следовательно, исчезает информация

Возвышение и падение политики

Масса. Массы. Молчаливое большинство

Ни субъект, ни объект

От сопротивления к гиперконформизму

Масса и терроризм

Системы имплозивные и взрывные

Конец социального

Экскурс: функциональная калькуляция остатка

Конец социального (продолжение)

Часть 2. Прозрачность зла (Отрывки из книги. Перевод Л. Любарской, Е. Марковского)

После оргии

Трансэстетика

Транссексуальность

Трансэкономика

Эмиль Мишель Сиоран

Конец истории

Часть 1. Время апокалипсиса (из эссе Э. М. Сиорана «Механика утопии», перевод Б. Дубина, и из книги Э. М. Сиорана «Падение во время», перевод Н. Мавлевич В. Никитина)

Утопия или апокалипсис?

Час закрытия

Зрелище падения

Часть 2. Россия и вирус свободы (из книги Э. М. Сиорана «История и утопия». Перевод В. Никитина)

Имперская идея

Никогда не получая свободы

Россия и апокалипсис

Часть 3. Горькие силлогизмы (из одноименной книги Э. М. Сиорана. Перевод В. Никитина)